म्युच्युअल फंड : गुंतवणुकीची नवी भेट

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारभारतीय परंपरेत सण-उत्सव, वाढदिवस, लग्न, मुंज अशा समारंभांत आहेर किंवा भेट देण्याची पद्धत आहे. बदलत्या डिजिटल युगात केवळ वस्तू किंवा रोख रक्कम देण्यापेक्षा 'म्युच्युअल फंड गिफ्ट कार्ड'च्या रूपाने 'संपत्तीनिर्मिती' करणारी अभिनव भेट देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भांडवल बाजार नियमक 'सेबी' आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे..योजनेचे स्वरूपम्युच्युअल फंड गिफ्ट कार्ड हे एक 'प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट' आहे. हे कार्ड डिजिटल किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात खरेदी करता येते. ज्या व्यक्तीला हे कार्ड भेट दिले जाते, ती व्यक्ती त्या रकमेचा वापर करून आपल्या पसंतीच्या म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करू शकते..रिझर्व्ह बँकेची नियमावलीमर्यादा : एका गिफ्ट कार्डची कमाल मर्यादा १० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.वापर : हे कार्ड 'नॉन-रिलोडेबल' आहे, म्हणजे एकदा वापरले, की त्याची उपयुक्तता संपते.रोकड बंदी : या कार्डमधील रक्कम रोख स्वरूपात काढता येत नाही किंवा दुसऱ्याच्या बँक खात्यात वळवता येत नाही. ती केवळ गुंतवणुकीसाठीच वापरता येते..प्राप्तिकर नियमकलम ५६(२)(x) या कलमानुसार, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींकडून (उदा. पती/पत्नी, आई-वडील, मुले) मिळालेली भेट पूर्णपणे करमुक्त आहे. मित्र किंवा नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तींकडून मिळालेल्या सर्व भेटींची एकूण किंमत वर्षाला ५० हजार रुपयांच्या वर गेल्यास, तो पूर्ण लाभ 'इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न' म्हणून करपात्र ठरतो. ही गुंतवणूक भविष्यात जेव्हा विकली जाईल, तेव्हा त्यावरील लाभावर नेहमीच्या नियमांनुसार अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन भांडवली लाभ (LTCG/STCG) कर आकारला जाईल.'सेबी'ने म्युच्युअल फंड गिफ्ट कार्डच्या प्रस्तावावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवलेल्या आहेत. अंतिम नियमावली जाहीर झाल्यावर लवकरच ही गिफ्ट कार्ड सर्वत्र उपलब्ध होतील..'केवायसी' आणि तांत्रिक बाबीअनिवार्य 'केवायसी' : ज्याला हे गिफ्ट कार्ड मिळाले आहे, त्याचे म्युच्युअल फंड 'केवायसी' पूर्ण असणे अनिवार्य आहे.वार्षिक मर्यादा : एका आर्थिक वर्षात अशा कार्ड किंवा रोख रकमेद्वारे एका व्यक्तीला कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच गुंतवणूक करता येईल.सुरक्षा : कार्ड खरेदीदाराची माहिती संबंधित संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे 'मनी लाँडरिंग'सारख्या प्रकारांना आळा बसेल.