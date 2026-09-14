म्युच्युअल फंड : सुखकर्ता दुःखहर्ता!

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकविद्यार्थी : नमस्कार सर! आज मी आमच्या गणेश मंडळाच्या कार्यक्रमाला तुम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करायला आलो आहे.शिक्षक : अरे वा! पण मला सांग, की प्रमुख पाहुणे म्हणून मला बोलावण्यामागे काही विशेष कारण आहे का?विद्यार्थी : सर, दोन वर्षांपूर्वी तुम्ही आम्हाला श्री गणेशाच्या मूर्तीमधून गुंतवणुकीचे, जीवनाचे धडे दिले होते. मोठे मस्तक म्हणजे सखोल विचार आणि बुद्धीचा योग्य वापर. चेहऱ्यावरील शांतता आणि प्रसन्नता म्हणजे परिस्थिती कितीही बदलली, तरी संयम आणि सकारात्मकता राखणे.शिक्षक : वा! अजूनही तुला सर्व लक्षात आहे तर!.विद्यार्थी : हो सर. तुमच्या विचारांतून प्रेरणा घेऊन आम्ही आमच्या मंडळाच्या गणेशोत्सवात काही बदल केले. आता आम्ही स्थानिक कुंभारांकडून शाडूच्या मातीची मूर्ती करून घेतो. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळतो आणि पर्यावरणाचेही संरक्षण होते. याशिवाय स्थानिक विक्रेत्यांकडून सजावटीचे साहित्य घेतो. परिसरातील गरजू महिलांना खिरापत, फुले, हार यांच्या ऑर्डर देतो.शिक्षक : म्हणजे तुम्ही गणेशोत्सवाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक स्वरूप दिले आहे.विद्यार्थी : आणि सर, यावर्षी आम्ही तीन नवे उपक्रम सुरू करीत आहोत. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गरजू कुटुंबांना आर्थिक मदत, महिला बचत गटांना स्वावलंबनासाठी मदत आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी मदत.शिक्षक : अनिकेत, हे उपक्रम खरोखरच स्तुत्य आहेत. तुम्ही ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता’ या शब्दांचा खरा अर्थ कृतीतून दाखवत आहात..विद्यार्थी : म्हणजे सर?शिक्षक : आपण श्री गणेशाला सुखकर्ता आणि दुःखहर्ता म्हणतो. म्हणजे तो आपली दुःखे बाजूला करून आपल्याला आनंद होईल, अशा गोष्टी देतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या गरजू व्यक्तीच्या दुःखात सहभागी होऊन त्याला मदत करणे आणि त्याच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणे, हीच त्याची खरी भक्ती आहे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो. ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता’ हे शब्द पैशाला आणि गुंतवणुकीलाही लागू पडतात. पैसा माणसाच्या आयुष्यात सुख आणणारा पाहिजे. पैसा सुखाऐवजी दुःख आणत असेल, तर त्याला काही अर्थ नाही.विद्यार्थी : सर, त्यासाठी काय करावे?शिक्षक : प्रामाणिक मार्गाने पैसा कमवावा, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करावी आणि कमाईतील काही भाग समाजहितासाठी वापरावा. पैसा केवळ स्वतःसाठी नव्हे, तर इतरांच्या आयुष्यातही आनंद निर्माण करणारा असला पाहिजे..विद्यार्थी : सर, आज ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता’चा खरा अर्थ समजला. आमच्या मंडळातर्फे अशाच उपक्रमांद्वारे समाजात आनंद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू.शिक्षक : खूप छान! मी नक्की येईन तुमच्या कार्यक्रमाला.दोघे : मंगलमूर्ती मोरया! मंगलमूर्ती मोरया!(या विषयावरील सविस्तर लेख सप्टेंबर महिन्याच्या ‘सकाळ मनी’ अंकात वाचा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.