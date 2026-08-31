म्युच्युअल फंड : आर्थिक उद्दिष्टे आणि लाइफ सायकल फंड

भूषण वाणी, सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर व क्रिसेंट म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि.गुंतवणुकीची सुरुवात विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टे आणि त्यांच्या कालावधीच्या अनुषंगाने करणे केव्हाही श्रेयस्कर असते. यामुळे गुंतवणूकदारांना कालावधी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि निधीची आवश्यकता यांवर आधारित मालमत्ता वाटपाचे (अॅसेट अॅलोकेशन) योग्य पर्याय निवडण्यास मदत होते..मालमत्ता वाटपाला मुख्य आधार मानून केलेली लाइफ सायकल गुंतवणूक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक सुनियोजित दृष्टिकोन प्रदान करते. उद्दिष्टपूर्तीच्या तारखेपर्यंत शिल्लक असलेल्या वेळेनुसार शेअर, रोखे, सोने आणि चांदीसारख्या कमोडिटी; तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इनव्हिट्स) यांसारख्या मालमत्ता वर्गांचे योग्य प्रमाणात मिश्रण करणे आणि उद्दिष्ट जसजसे जवळ येईल, तसतशी पोर्टफोलिओची जोखीम टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, ही यामागील मुख्य संकल्पना आहे..असे असले तरी, बाजाराचे सतत बदलणारे स्वरूप पाहता उद्दिष्ट आधारित गुंतवणूक करणे बोलण्याइतके सोपे नसते. भू-राजकीय घडामोडी, मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन), मध्यवर्ती बँकांचे व्याजदरांबाबतचे निर्णय, ‘एफपीआय’चा प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे होणारे बदल, जागतिक तरलता आणि आर्थिक विकासाची परिस्थिती यांमुळे गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची होऊ शकते..मध्यम आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांशी आपल्या गुंतवणुकीची सांगड घालू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘लाइफ सायकल फंड’ हे एक सोयीस्कर माध्यम ठरू शकते. हे फंड पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट वर्षासह तयार केलेले असतात आणि उद्दिष्टपूर्तीची तारीख जवळ येताच मालमत्ता वाटपासाठी ठरवून दिलेल्या ‘ग्लाइड पाथ’चे पालन करतात..लाइफ सायकल फंडांद्वारे वापरला जाणारा ‘ग्लाइड पाथ’ म्हणजे उद्दिष्ट जवळ येताच उच्च जोखमीच्या मालमत्तांमधून तुलनेने सुरक्षित मालमत्तांकडे मालमत्ता वाटप हळूहळू वळवणे होय. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये सामान्यतः शेअरमध्ये जास्त वाटप असते, तर कर्ज रोखे (डेट) आणि इतर मालमत्ता वर्गांमध्ये तुलनेने कमी वाटप असते. उद्दिष्ट जसजसे जवळ येते, तसतशी शेअरमधील गुंतवणूक सातत्याने कमी केली जाते आणि कर्ज रोखे (डेट); तसेच तुलनेने सुरक्षित असलेल्या इतर मालमत्ता वर्गांमधील वाटप वाढवले जाते..लाइफ सायकल फंड एकाच गुंतवणूक योजनेद्वारे अनेक मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतो आणि त्याचे व्यावसायिकांकडून सक्रियपणे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना स्वतः पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करण्याची तसदी न घेता बदलत्या मालमत्ता वाटपाचा फायदा मिळतो. त्याचबरोबर करकार्यक्षमतेचाही लाभ मिळू शकतो..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ सायकल फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ सायकल फंड २०३१, २०३६ आणि २०४१ हे अशाच प्रकारचे एक सादरीकरण आहे. ओपन-एंडेड फंडचा हा संच उद्दिष्ट आधारित गुंतवणुकीसाठी तयार करण्यात आला आहे. यातील प्रत्येक निधीचे उद्दिष्ट वर्ष आणि ‘ग्लाइड पाथ’ आधीच निश्चित केलेला असतो. उद्दिष्टाची तारीख जवळ येताच त्यानुसार शेअर आणि कर्ज रोख्यांमधील वाटपात बदल केला जातो. ही योजना शेअर, कर्ज साधने, सोने, चांदी आणि ‘इनव्हिट्स’मध्ये वैविध्यपूर्ण गुंतवणुकीची संधी देतात. ही योजना (एनएफओ) २६ ऑगस्ट ते नऊ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत खुली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.