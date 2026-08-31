Sakal Money

म्युच्युअल फंड : आर्थिक उद्दिष्टे आणि लाइफ सायकल फंड

आर्थिक उद्दिष्टांनुसार मालमत्ता वाटप, जोखीम कमी करणारा ‘ग्लाइड पाथ’ आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यामुळे लाइफ सायकल फंड गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन नियोजनाचे प्रभावी साधन ठरू शकतात
Mutual Funds: Aligning Financial Goals with Life Cycle Funds

Mutual Funds: Aligning Financial Goals with Life Cycle Funds

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भूषण वाणी, सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर व क्रिसेंट म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि.

गुंतवणुकीची सुरुवात विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टे आणि त्यांच्या कालावधीच्या अनुषंगाने करणे केव्हाही श्रेयस्कर असते. यामुळे गुंतवणूकदारांना कालावधी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि निधीची आवश्यकता यांवर आधारित मालमत्ता वाटपाचे (अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन) योग्य पर्याय निवडण्यास मदत होते.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
equity mutual funds
Mutual Fund Risk Management
mutual transfers in Zilla Parishad
investing in mutual funds
mutual funds for beginners
mutual respect India China
mutual fund trends
best mutual funds in India
Baroda BNP mutual fund
mutual fund investment strategy
mutual fund growth in 2023
mutual fund investment tips
mutual fund investments tips
best mutual funds in 2023
Marathi News Esakal
www.esakal.com