म्युच्युअल फंड : लाइफ सायकल फंड : उद्दिष्टपूर्तीचे साधन

अमित भंडारी, संचालक, पारस प्राइम वेल्थ प्रा.लि.बहुतांश गुंतवणुकींची निवड अपेक्षित परतावा किंवा जोखीम पाहून केली जाते. लाइफसायकल फंड या निर्णयात आणखी एक पैलू जोडतात, तो म्हणजे गुंतवणुकीचा अवधी. हे फंड मॅच्युरिटी वर्षाच्या अवतीभोवती तयार केलेले असतात. म्हणूनच गुंतवणूकदार अशा फंडाची निवड करू शकतात, ज्याची टाइमलाइन त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टाशी मोठ्या प्रमाणात जुळते. पाच वर्षांचा अवधी हा तुलनेने नजीकच्या मुदतीच्या उद्दिष्टास अनुकूल असू शकतो. दहा वर्षांचा अवधी हा मुलांच्या शिक्षणाशी किंवा घर खरेदीशी सुसंगत ठरू शकतो. पंधरा वर्षांचा अवधी हा सेवानिवृत्ती किंवा इतर दूरच्या उद्दिष्टात बसू शकतो..हा फरक एकाच वयाच्या गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचा असतो. पस्तीस वर्षांच्या दोन व्यक्तींचा विचार करा. एकाला मुलीच्या शिक्षणासाठी १० वर्षांनंतर पैशांची आवश्यकता आहे. दुसरा १५ वर्षांनंतर लवकर निवृत्त होण्याची योजना आखत आहे. त्यांचे वय समान आहे; परंतु त्यांच्या गुंतवणुकीचा अवधी भिन्न आहे. त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील जोखीम समान पातळीची असण्याची गरज नाही..लाइफसायकल फंडात मालमत्ता वितरणाचे अवधी एकत्र करून यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. उद्दिष्टाची मुदत जेव्हा दूर असते, तेव्हा ते सामान्यतः शेअरमध्ये अधिक गुंतवणूक करतात, मुदतपूर्ती जवळ येताच शेअर बाजारातील गुंतवणूक कमी करून डेट आणि इतर मालमत्ता वर्गात अधिक गुंतवणूक केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, परिपक्वता वर्ष पूर्वनिर्धारित असले, तरी हा फंड क्लोज-एंडेड होत नाही. लाइफसायकल फंड त्याच्या लक्षित वर्षाच्या दिशेने निश्चित मार्गाचा अवलंब करतानाही ओपन-एंडेड राहू शकतो. या संरचनेमुळे गुंतवणूकदारांवरील ओझेही कमी होऊ शकते. उद्दिष्ट जवळ येत असताना इक्विटी एक्सपोजर कधी कमी करायचे किंवा डेट कधी वाढवायचे, हे त्यांना वारंवार ठरवावे लागत नाही. यातील पोर्टफोलिओ पूर्वनिर्धारित चौकटीचे अनुसरण करतो. बाजारपेठेतील धक्क्यातून सावरण्यासाठी जेव्हा उपलब्ध वेळ कमी होत जातो, तेव्हा गुंतवणुकीची जोखीम स्थिर राहता कामा नये. लाइफसायकल फंड या दोघांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतात. ‘ही गुंतवणूक किती परतावा देऊ शकते?’ असे विचारण्याऐवजी, गुंतवणूकदार ‘मला या पैशाची आवश्यकता नेमकी कधी असेल?’ असा अधिक व्यावहारिक प्रश्न विचारतात..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफसायकल फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाने आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफसायकल फंड २०३१, २०३६ आणि २०४१ सादर केला आहे. हा उद्दिष्ट आधारित गुंतवणुकीसाठी तयार केलेला ओपन-एंडेड फंड असून, यामध्ये वेगवेगळ्या पूर्वनिर्धारित परिपक्वता वर्षांसह आणि उद्दिष्ट जवळ येताच इक्विटी आणि डेट वितरणाचे समायोजन करणारा एक सुरळीत मार्ग आहे. या फंडात इक्विटी, डेट, सोने, चांदी आणि इनव्हिटमध्ये वैविध्यपूर्ण एक्सपोजर उपलब्ध आहे. हा एनएफओ नऊ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत खुला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.