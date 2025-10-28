Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?

Mutual Fund Discipline: A Marathi Family’s Story of Wealth, Wisdom, and Patienceसुधीर भगतsudhir@mahantfinserv.comशेअर बाजारात म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून अभ्यासपूर्वक, दीर्घकाळ गुंतवणूक करणे हा संपत्तीनिर्मितीचा एक उत्तम मार्ग आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्या मार्गावर सातत्यपूर्ण वाटचाल करत राहिले, तर अविश्वसनीय वाटणारी उद्दिष्टेदेखील साध्य होऊ शकतात. याचे उत्तम उदाहरण असलेली ही एक कथा…माझ्या आयुष्यातील २१ जानेवारी २०१९ हा दिवस मी कधीच विसरू शकत नाही. मी कल्पनाही केली नव्हती, की मी अशा व्यक्तीला भेटेन, जी माझ्यासाठी आणि माझ्या गुंतवणूकदारांसाठी आयुष्यभर प्रेरणादायी ठरेल. अशी व्यक्ती जी माझ्या जीवनाच्या दृष्टिकोनात आणि व्यवसाय विकासात खूप मोठा फरक आणेल. त्यादरम्यान माझे आर्थिक साक्षरतेवरचे काम नवीनच सुरू झाले होते. माझी छोटीशी म्युच्युअल फंड वितरण कंपनीसुद्धा त्याच वेळेस सुरू झाली होती. २१ जानेवारी या दिवशी राज्य सरकारच्या राजगुरुनगमधील पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयात मी सकाळी ११ वाजता पोहोचलो. .एका वरिष्ठ साहेबांनी मला त्याच दिवशी त्यांच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘आर्थिक साक्षरता आणि गुंतवणूक शिक्षण’ या विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले होते. या वरिष्ठ साहेबांचे नाव होते डॉक्टर बाळकृष्ण घंगाळे. ते पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक आयुक्त होते. उच्च पदाच्या व्यक्तींना भेटणे म्हणजे जरा धाकधूक असते. या व्यक्ती रुबाबदार, मूडी असतात, असाच सर्वसाधारणपणे सर्वांचा समज असतो. माझाही असाच समज होता. एक भव्य केबिन असेल आणि साहेब आपला नंबर आला की आत बोलावतील, या समजुतीने मी कार्यालयात प्रवेश केला. ‘मी आल्याचे साहेबांना सांगा’ असे सहायक कर्मचाऱ्यांना म्हणालो. मला केबिनमध्ये बसवण्यात आले आणि सांगण्यात आले की, साहेब एका गोमातेची शस्त्रक्रिया करीत आहेत तोपर्यंत आपण वाट पाहावी. या विभागाचे मुख्य काम म्हणजे राज्यातील पशुधन (उदा. गाय, म्हैस, बकरी, कोंबडी आदी) यांचा विकास करणे आणि पशुधनामध्ये पसरणाऱ्या साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांवर उपचार करणे. साहेबांना येण्यास वेळ लागणार होता. मी कुतूहलाने साहेबांची वाट पाहत होतो. साधारण ३० मिनिटांमध्ये साहेब आले. माझा हात पकडून त्यांनी माझे स्वागत केले आणि दिलगिरी व्यक्त करत गाईच्या शस्त्रक्रियेची गरज समजावून येण्यास वेळ का लागला, हे स्पष्ट केले. मी म्हणालो, ‘‘साहेब, आपण दिलगिरी व्यक्त करू नका! तुमचे काम थेट जनावरांचा जीव वाचविण्याशी संबंधित आहे. मला तुमच्या कामाचा आदर आहे.’’ .Premium| Trump's Verbal Diplomacy: डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजकारणावर भारताचं प्रतिउत्तर काय?.डॉ. घंगाळे समोर बसले होते. एकदम साधे व्यक्तिमत्त्व आणि गोड हास्य, तसेच विनम्र स्वभाव. कुठेही गर्वाचा लवलेश नाही. मला म्हणाले, ‘‘भगत सर, तुम्ही क्लिष्ट विषय सोपा करून खूप छान समजावून सांगता, असे मला तुमच्याबद्दल समजले म्हणून मी आग्रहाने तुम्हास आमंत्रित केले आहे. माझे सहकारी येतीलच आता. चला प्रेझेंटेशनची तयारी करू या.’’ ते मला प्रोजेक्टरची व्यवस्था असलेल्या एका सरकारी हॉलमध्ये घेऊन गेले. तेथे मी माझा लॅपटॉप कनेक्ट केला. ४० खुर्च्यांची व्यवस्था होती. आम्ही उपकरणे बसवत असताना साहेब मला सांगू लागले, ‘‘मी येत्या ऑगस्ट महिन्यात निवृत्त होणार आहे; पण माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना चांगल्या गुंतवणुकीची जाणीव असली पाहिजे. मीही नीट ऐकण्याचा प्रयत्न करेन. बघू या, माझ्या टीमला त्याचा कसा फायदा होणार आहे!’’ काही वेळातच सर्व अधिकारी आले. औपचारिकरीत्या डॉक्टरसाहेबांनी माझी ओळख थोडक्यात करून दिली. माझे व्याख्यान सुरू झाले. जेवढे साध्या-सोप्या मराठी भाषेमध्ये समजावून सांगता येईल तसे सांगण्याचा प्रयत्न मी करत होतो. मार्मिक उदाहरणे देत होतो. गुंतवणुकीत श्रेष्ठ व्यक्तींच्या सत्य घटना आणि गोष्टी सांगत होतो. हळूहळू माझी दीड तासाची वेळ संपत आली होती. सत्र संपताच बरेच प्रश्न मला विचारले गेले. मी प्रामाणिक उत्तरे दिली. सत्र संपले. मला खूप आनंद झाला होता. प्रतिसाद चांगलाच होता. मला नवे गुंतवणूकदार मिळतील या आशेने खूप साऱ्या अपेक्षा कार्यक्रमाच्या शेवटी माझ्या मनात निर्माण झाल्या. .डॉ. घंगाळे मला पुन्हा त्यांच्या केबिनमध्ये घेऊन गेले. माझा हात पकडून म्हणाले, ‘‘सर, आज तुम्ही माझे डोळे संपूर्ण उघडलेत. गुंतवणुकीच्या एका वेगळ्याच विश्वात मी रमून आलो. मला तुम्ही २० वर्षांपूर्वी का नाही भेटलात? आज मी कोट्यधीश असतो. मी केलेल्या गुंतवणूकचुकांची प्रचिती मला आपल्या सत्रामध्ये वारंवार येत होती.’’ मला खूप धन्य वाटले. खरे सांगू का मित्रहो, जेव्हा आपण एका वर्गामध्ये एखादा विषय मुलांना समजावून सांगत असतो, तेव्हा आपण खरे तर फक्त दोन किंवा तीन मुलांनाच शिकवत असतो. ते आपले खरे विद्यार्थी असतात. मीसुद्धा तेच अनुभवले. मी घंगाळे साहेबांची रजा घेतली. जाता जाता त्यांनी मला विचारले, ‘‘तुमची वैयक्तिक भेट घेऊ शकतो का? तुम्ही माझ्या घरी भेट देऊ शकता का? तुमची फी किती?’’ मी म्हणालो, ‘‘मी फी आकारत नाही. तुमच्या घरी तुम्ही बोलावले तर मी नक्की येईन.’’ दोन दिवसांनी डॉक्टरसाहेबांनी मला फोन केला. पुण्यापासून ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या छोट्या मंचर या शहरात त्यांनी त्यांच्या घरी बोलावले. २६ जानेवारीला भेटायचे ठरले. डॉ. बाळकृष्ण घंगाळे मूळचे टुमदार अशा राजुरी (ता. जुन्नर, जि. पुणे) या गावचे. अत्यंत गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेले डॉक्टरसाहेब लहानपणापासूनच खूप अभ्यासू, दूरदृष्टीचा विचार करणारे होते. डॉक्टर होणे ही त्यांची जिद्द होती. दुर्दैवाने त्यांना माणसांचे डॉक्टर होता आले नाही. त्यांनी पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीयशास्त्रात पदवीधर होण्याचा निर्णय घेतला. ते पशुवैद्यकीय डॉक्टर झाले. त्यानंतर लगेचच सरकारी नोकरीवर रुजू झाले. डॉ. घंगाळे यांनी बंधू व कुटुंबीयांच्या मदतीने शेती व्यवसाय वाढवला. शेतजमिनीमध्ये गुंतवणूक केली. काही प्रमाणात बँक मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक केली. काही प्रमाणात शेअर घेतले. म्युच्युअल फंडामध्येदेखील गुंतवणूक केली; पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार ती सगळी गुंतवणूक दिशाहीन होती. .गुंतवणुकीची स्पष्ट उद्दिष्टेमी डॉ. घंगाळे साहेबांना विनंती केली, की त्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीची उद्दिष्टे मला स्पष्ट करावीत. साहेब समंजस आहेत. त्यांनी पुढील काही उद्दिष्टे स्पष्ट सांगितली. विशेष म्हणजे सकाळी आठ वाजता आम्ही भेटलो होतो आणि साहेबांनी आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला या सर्व चर्चेमध्ये सहभागी होण्यास सांगितले होते. साहेबांचे संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होते, ही खूप कौतुकाची बाब आहे. १. मी लवकरच निवृत्त होईन. सरकार मला मासिक निवृत्तिवेतन देईल. म्हणजे माझ्या यापुढील गुंतवणुकीचे ध्येय एकदम पक्के आहे. मला लवकर एक कोटी रुपयांचा पल्ला गाठायचा आहे. हे माझे प्रथम स्वप्न आहे. २. माझी मुलगी माधुरी दंतवैद्यकीय पदवीचे (बीडीएस) शिक्षण घेत आहे. तिच्या शिक्षणासाठी साधारण २० ते ३० लाख रुपयांची तरतूद करावी लागेल.३. माझा मुलगा डॉ. अभिजित घंगाळे ‘एमसीएच-न्यूरोसर्जरी’ करतो आहे. त्याची स्टायपेंडची रक्कम दरमहा ७५ हजार रुपये आहे. आपण त्याचे ५० हजार रुपये ‘एसआयपी’मार्फत इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवू. याचे उद्दिष्ट एकच असेल, ते म्हणजे मुलास सर्वोत्तम गुंतवणुकीची सवय लागेल आणि भविष्यात जेव्हा तो पूर्णवेळ प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करेल, तेव्हा तो आपोआप त्याचा या चांगल्या गुंतवणुकीचा भाग जास्तीत जास्त पातळीपर्यंत वाढवेल..Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.४. माझी सून डॉक्टर शीतल घंगाळे हिचीसुद्धा मासिक ५० हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू करू. ५. मुलीची एक हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू करू. वरील सर्वच बाबी तशा साध्या होत्या; पण महत्त्वाचे एवढे आहे, की डॉक्टर फॅमिलीने सगळे निर्णय तातडीने घेतले. मला हे सुचवायचे आहे, की गुंतवणूक करण्यासाठी त्यामध्ये लॉक-इन कालावधी नसेल, तर गुंतवणुकीला एक मिनिटसुद्धा घालवू नका. खर्चाचा निर्णय घेण्यासाठी वर्ष लागले तरी चालेल. आपण बरोबर उलटे करतो. मग पैशाचा संचय होत नाही. डॉक्टरांनी नंतर काही दिवसांमध्येच आपली बहीण, भाऊ, त्यांचे कुटुंब आणि निकट मित्रपरिवार यांचीसुद्धा ‘एसआयपी’ चालू करण्यास मला सांगितले. तेही काम तातडीने झाले. .सर्व कुटुंबाची खातीहे सोपे असले, तरी घंगाळे साहेबांनी कुटुंबीयांना समजावून सांगण्यासाठी खूप कष्ट घेतले, हे नंतर मला समजले. त्यांचा मुलगा, सून, भाऊ आदी माझ्या आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमात सहभागी झाले नव्हते. मी त्यांच्यासाठी नवीन होतो. त्यांनी एखाद्या अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवणे अर्थातच कठीण होते. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की पाच वर्षांपूर्वी दुर्गम भागात आणि लहान शहरांमध्ये, खेड्यांमध्ये म्युच्युअल फंडांबद्दल जागरूकता कमी होती. त्या वेळी म्युच्युअल फंड आणि आर्थिक नियोजन या संकल्पनेबद्दल जागरूकता अल्पशी होती. या सर्व कारणांमुळे डॉ. घंगाळे यांना माझ्या कंपनीद्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी कुटुंबाला प्रोत्साहित करण्याकरिता खूप प्रयत्न करावे लागले. त्या वेळी मला या कुटुंबाकडून आणखी एक आव्हान अपेक्षित होते आणि ते म्हणजे म्युच्युअल फंड व्यवहारासाठी ‘एनएसई-एनएमएफ’ खाते उघडणे. हा प्लॅटफॉर्म फारसा अनिवार्य नव्हता. डॉ. घंगाळे निवृत्तीच्या जवळ आले होते. हे विनामूल्य खाते उघडून तुम्ही म्युच्युअल फंडांमध्ये कोणताही व्यवहार कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय करू शकता. हे सुरक्षित आणि अचूक आहे. ज्येष्ठ नागरिक तंत्रज्ञान आणि नव्या पद्धती स्वीकारण्यास सहसा कचरतात. मी लहान शहरातील नागरिकांशी व्यवहार करत होतो. बँक खाते लिंक करण्यास सांगणे हेदेखील एक कठीण काम आहे. मी डॉ. घंगाळे यांना ही सेवा समजावून सांगितली. ते प्रभावित झाले. त्यांनी कमीत कमी वेळात नवे तंत्रज्ञान स्वीकारले. ते ऑनलाइन व्यवहार करण्यास तयार झाले. त्यांनी मला कोणत्याही आक्षेपाविना सर्व कुटुंबाची एनएसई-एनएमएफ खाती उघडण्यास मदत केली. .Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?.कोट्यधीश होण्याची इच्छा घंगाळे साहेबांनी आधीच व्यक्त केली होती. आमची चर्चा वारंवार होत असे. आमच्या विचारपूर्वक चर्चांमधून आम्ही भविष्यातील काही गुंतवणूक धोरणांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही ठरवले, की आम्ही कधीही गुंतवणुकीच्या परताव्यांचा आढावा घेणार नाही. आम्ही आमच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांचा वेळोवेळी आढावा घेऊ आणि पोर्टफोलिओ तयार करू. त्यांनी आधीच ठरवले होते, की ते किमान पाच वर्षे गुंतवणुकीला हात लावणार नाहीत.१. निवृत्ती निधी लार्ज कॅप किंवा हायब्रिड फंडामध्ये ठेवायचा.२. निवृत्तीनंतरचा काही निधी मुलीच्या शिक्षणाच्या अल्पकालीन गरजांसाठी डेट फंडामध्ये ठेवायचा.३. शेती आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न सतत गुंतवत राहायचे. एका विद्वान व्यक्तीने म्हटले आहे, की ‘गुंतवणूक करण्याची चांगली वेळ कधी असते? ती म्हणजे तुमच्याकडे जेव्हा जेव्हा पैसे असतात तेव्हा.’ हे विधान त्यांच्या मनात कायमचे रुजले होते. ते नियमितपणे पैसे गुंतवत राहिले. तुम्हाला माहिती आहेच, की कोविड महासाथीपूर्वी अनेक गुंतवणूकदारांना अस्थिरतेची कल्पना नव्हती. डॉ. घंगाळे यांनाही या अस्थिरतेची कल्पना नव्हती. कारण तेसुद्धा नवीन होते. म्युच्युअल फंड कायदेशीररीत्या सुरक्षित आहे, त्यात पारदर्शकता आहे, त्यात व्यावसायिक व्यवस्थापन आहे, त्यात विविधता आहे, जोखीम विभागली जाते. दीर्घकालीन परतावा सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी असतो; पण शेअर बाजारातील अस्थिरता गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासाला धक्का देते. २०२० मध्ये असेच घडले. .डॉ. घंगाळेंनी सरकारकडून मिळालेल्या निवृत्तिनिधीतूनही त्यांचे कष्टाचे पैसे इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवले होते. कोविडच्या संकटामुळे बाजार ४० टक्क्यांनी घसरला. बाजारातील भावना नकारात्मक होत्या. अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली. आत्मविश्वासाचा अभाव होता. जग हादरले होते. डॉ. घंगाळे यांनी मला दोन ते तीन वेळा फोन केला. मी त्यांना समजावून सांगितले, की आपली अर्थव्यवस्था खूप लवकर सावरेल. कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा डोमेस्टिक कन्झम्प्शन (जेव्हा देशातील व्यक्ती आणि कुटुंबांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वस्तू आणि सेवांवर केलेला एकूण खर्च हा स्वतःच्या देशातूनच होतो) आहे. आपली लोकसंख्या १४० कोटी आहे. आपल्याला कसली भीती? लवकरच यावर उपाय सापडेल. मी त्यांना असेही समजावून सांगितले, की आपण दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असल्याने कालांतराने उत्कृष्ट परतावा मिळवण्यासाठी अधिक पैसे जोडले पाहिजेत. शॉर्ट टर्म अस्थिरता तात्पुरती असते. मी त्यांना अनेक ऐतिहासिक संदर्भ दिले. मला आश्चर्य वाटले, की त्यांनी सर्वांचा अभ्यास केला. ते अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी माझ्याकडे परत आले. सर्वांत चांगली गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे व्यवहार करण्यासाठी आधीच ऑनलाइन ‘एनएसई’ खाते होते आणि प्रत्यक्ष अर्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती. डॉ. घंगाळे यांनी नंतर त्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवला. कोविड काळात बाजार मंदावला असताना त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या ‘एसआयपी’ व्यवस्थित चालू होत्या. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अधिक युनिटची भर पडली होती. .Premium| U.S. secondary sanctions: स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा घ्यायचा की, अमेरिकेचा रोष टाळायला रशियन तेलाचा व्यापार कमी करायचा? अशा द्वंद्वात भारताची भविष्याची धोरणे काय असतील?.संयम आणि विश्वासाचे फळकालांतराने ही भयानक परिस्थिती मावळली. जगात स्थिरतेचे संकेत येऊ लागले. भारत देश सर्वांत आधी सावरला. गुंतवणुकीवरील परतावे झपाट्याने वाढले. गुंतवणूकदार खूश झाला. कोविडचे सावट दोन वर्षांमध्ये उतरले. साहेबांच्या गुंतवणुकीला तीन वर्षे पूर्ण होत आली होती. या वाईट समयी डॉक्टरसाहेबांनी संयम दाखवला, आत्मविश्वास जपला आणि भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचा इतिहास तपासून पाहिला. डॉ. घंगाळे यांचा समजूतदारपणा, प्रतिभा ही तरुण, स्थिर, बुद्धिमान गुंतवणूकदाराच्या समतुल्य होती. हळूहळू चांगली परिस्थिती आली. डॉ. घंगाळे कुटुंबाचा म्युच्युअल फंड, इक्विटी मार्केट आणि लवकरच माझ्यावरही विश्वास खूप वाढला. मी त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभागी होऊ लागलो. त्यांचा मुलगा डॉक्टर अभिजितने ‘एमसीएच-न्यूरोसर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी’ विषयामध्ये फेलोशिप पूर्ण केली. मुलगी माधुरीदेखील आता डॉक्टर आहे आणि ती ‘एमडीएस-ऑर्थोडॉन्टिक्स’ करत आहे. त्यांचा मुलगा आता उच्च पात्रताप्राप्त न्यूरोसर्जन आहे. शहरात त्याची कारकीर्द सुरू झाली. त्यांनी पुण्याजवळील मोशी येथे कायमस्वरूपी स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. खूप परिपक्व गुंतवणूकदार डॉ. घंगाळे यांनी त्यांच्या मुलाच्या कारकिर्दीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर मोठ्या घरावर पैसे खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने स्वतःचे रुग्णालय बांधण्याचे स्वप्न बघितले. मोठी स्वप्ने बघायला हवीत. माझ्या सत्रात मी नेहमीच यावर भर देतो, की श्रीमंत होणे पाप नाही आणि श्रीमंत होण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त दोनच पर्याय आहेत, एक म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या व्यवसायात गुंतवणूक करा किंवा दुसऱ्याच्या व्यवसायात गुंतवणूक करा. बाजारातून उत्तम इक्विटी घेण्यासाठी (बिझनेस) इक्विटी म्युच्युअल फंड हे सर्वोत्तम पर्याय आहेत, जे डॉक्टर घंगाळे यांनी आधीच स्वीकारले आहेत. .गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढडॉ. घंगाळे यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्याने सुधारणा होत असताना, त्यांच्या गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ होऊ लागली. त्यांच्या नातवासाठी अल्पवयीन बचत खाते उघडणे हे त्यांच्या महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक होते. ते मी सुचवले होते. डॉ. घंगाळे यांचा ठाम विश्वास आहे, की आर्थिक साक्षरता शक्य तितक्या लवकर सुरू झाली पाहिजे- अगदी जन्मापासूनच. या दिशेने त्यांचे पहिले पाऊल म्हणजे त्यांच्या नातवासाठी बचत खाते उघडणे, आजोबांकडून भेट म्हणून एक हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू करणे. कालांतराने, त्यांच्या कुटुंबाची ‘एसआयपी’ दुप्पट झाली आणि आज घंगाळे कुटुंबाचा पोर्टफोलिओ त्यांच्या स्वप्नाच्या तिप्पट किमतीच्या जवळ आहे. या यशाने आणखी मोठ्या स्वप्नाचा पाया रचला.एका चांगल्या दिवशी डॉ. घंगाळे यांच्या मुलाने वडिलांशी सल्लामसलत करून अत्याधुनिक रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी झेप घेतली आणि व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे सुरुवातीचे आर्थिक व्यवहार मर्यादित होते, तरी त्यांना बँक प्रकल्प कर्ज मिळवता आले. त्यामुळे त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले. काही महिन्यांपूर्वीच डॉ. अभिजित घंगाळे यांचे रुग्णालय उघडले. न्यूरोनेस्ट सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि ट्रॉमा सेंटर हे या रुग्णालयाचे नाव आहे. न्यूरोनेस्ट सुपरस्पेशालिटी हे पूर्णपणे सुसज्ज आणि सुव्यवस्थित असे रुग्णालय आता रुग्णांची उत्कृष्ट काळजी घेणारी एक उच्च दर्जाची सुविधा आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सुरळीत आर्थिक गरजा सुनिश्चित करण्यासाठी मी डॉ. बाळकृष्ण घंगाळे यांच्यासोबत, रुग्णालय पूर्णपणे स्वावलंबी होईपर्यंत खर्च आणि ईएमआय भरण्यासाठी काही निधी राखीव ठेवण्याची खात्री केली. स्मार्ट गुंतवणूक, काळजीपूर्वक नियोजन आणि कुटुंबाच्या सहकार्यामुळे, डॉ. अभिजित घंगाळे यांचे स्वप्न आता एक भरभराटीचे रुग्णालय आहे आणि कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य कधीही उज्ज्वल दिसते. डॉ. घंगाळे उदाहरण देऊन नेतृत्व करतात. त्यांचे वैयक्तिक मालमत्ता वाटप आता एका आदर्श बेंचमार्कच्या जवळ येत आहे. ते संपत्ती उभारणीसाठी विचारशील आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते. इक्विटी वाढीची क्षमता, चक्रवाढीची शक्ती आणि तरलतेची महत्त्वपूर्ण भूमिका खोलवर समजून घेतल्यानंतर, ते जाणीवपूर्वक आर्थिक मालमत्तेच्या प्रमाण वाढीसाठी प्रयत्नशील असतात. शिस्तबद्ध गुंतवणुकीवरील त्यांचा विश्वास कौतुकास्पद आहे..Premium|Wealth Mutual Fund : फ्लेक्सी कॅप फंड अधिक योग्य.एक प्रेरणादायी उदाहरणएकत्रितपणे आम्हाला त्यांचा मुलगा आणि सून यांना मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळाली. ते एक यशस्वी रुग्णालय चालवतात. सामूहिक विचारमंथन आणि काळजीपूर्वक नियोजन करून, आम्ही त्यांच्या वयाच्या पन्नाशीपर्यंत १०० कोटी रुपयांचे आर्थिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी एक अभ्यासक्रम तयार केला आहे. हे ध्येय महत्त्वाकांक्षी वाटत असले, तरी ते खरोखरच साध्य होणारे आहे. भारतीय शेअर बाजार धीर धरणाऱ्या, शिस्तबद्ध आणि सातत्यपूर्ण असलेल्यांना बक्षीस देतो. दर्जेदार गुंतवणुकीसाठी वचनबद्ध राहणाऱ्यांवर दीर्घकाळात कोणताही अन्याय होत नाही. डॉ. घंगाळे यांच्याशी माझे संबंध खूप समृद्ध करणारे आहेत. त्यांना वाचनाची विशेष आवड आहे. साहेबांना आत्मचरित्र, वैयक्तिक विकासावरील पुस्तके, अध्यात्म आणि शेती विषयावरील पुस्तके खूप आवडतात. .आयुष्याच्या या टप्प्यावरही, ते स्वतःमध्ये गुंतवणूक करत राहतात. साहेब वैयक्तिक प्रगतीचे आणि सकारात्मकतेचे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहेत. डॉ. घंगाळे यांच्यासोबतच्या माझ्या प्रवासाने मला केवळ बदलात्मक विचारांबद्दल नाही, तर आत्मशांती, आवड आणि उद्देशाबद्दलही वेगळी शिकवण दिली. त्यांच्यासोबत उन्नती आणि प्रभावाचा हा प्रवास असाच पुढे सुरू ठेवण्यास मी उत्सुक राहीन. आमच्या दृष्टिकोनातून डॉ. बाळकृष्ण घंगाळे हे आज ६४ वर्षांचे तरुण, आधुनिक गुंतवणूक विचारवंत आहेत. आमचा त्यांना सलाम!(डिस्क्लेमर : या लेखातील पात्रे, जागा काल्पनिक नाहीत. आर्थिक गणिती उत्तरे खरी किंवा अचूक असतील याची शाश्वती लेखक देत नाही. या सर्व गोष्टी फक्त उदाहरण म्हणून समजून घ्याव्यात. लेखकाचे हे विचार वैयक्तिक आहेत. म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक महंत फिनसर्व्ह प्रा. लि.चे संस्थापक आणि संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.