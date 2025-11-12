National Pension System : NPS सह निवृत्ती नियोजनाची नवी दिशा; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १४ नोव्हेंबरला चर्चा सत

निवृत्तीला बहुतेकदा आयुष्याचा “सुवर्ण काळ” म्हटले जाते – आराम करण्याचा आणि आपल्या कठोर परिश्रमाचे फळ उपभोगण्याचा काळ. पण या टप्प्यात आर्थिक स्थिरता ही तितकीच आवश्यक असते. नियमित उत्पन्न नसताना, आर्थिकदृष्ट्या तयार राहिल्याने मनःशांती आणि स्वतःच्या अटींवर जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळते..या ध्येयाकडे व्यक्तींना नेण्यासाठी, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) एक विश्वासार्ह आणि संरचित उपाय आहे. ही एक स्वयंसेवी, परिभाषित-योगदान निवृत्ती बचत योजना आहे जी सर्व भारतीय नागरिकांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते – मग तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल, खाजगी क्षेत्रातील व्यावसायिक असाल, स्वयंरोजगार व्यक्ती असाल किंवा सामान्य नागरिक असाल.NPS ची वैशिष्ट्ये म्हणजे पोर्टेबिलिटी, लवचिकता आणि नियंत्रण. हे खाते संपूर्ण कारकिर्दीत सक्रिय आणि प्रवेशयोग्य राहते, जरी नोकरी, शहर किंवा क्षेत्र बदलले तरीही. सदस्य आपले पेन्शन फंड मॅनेजर (PFM) निवडू शकतात, आपल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण इक्विटी, सरकारी सिक्युरिटीज आणि कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये ठरवू शकतात, तसेच आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार जोखीम व्यवस्थापित करू शकतात..लवकर वयात NPS मध्ये गुंतवणूक सुरू केल्यास चक्रवाढीच्या शक्तीचा लाभ घेता येतो — लहान आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक देखील कालांतराने मोठ्या निधीत रूपांतरित होते. हे आर्थिक शिस्त निर्माण करते, सातत्यपूर्ण बचतीला प्रोत्साहन देते आणि कर-कार्यक्षम मार्गाने सुरक्षित निवृत्तीचे नियोजन करते.आमचे उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना निवृत्ती ही “दूरची गोष्ट” नसून, लवकर आणि सातत्यपूर्ण नियोजनाची गरज असलेले आर्थिक ध्येय आहे हे समजावून सांगणे.कंपन्यांसाठी, कर्मचाऱ्यांमध्ये NPS चा प्रसार करणे हे आर्थिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रेरित कार्यबल तयार करण्याचे धोरणात्मक पाऊल आहे. हे नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांना करसवलतीसह अधिक आकर्षक लाभ पॅकेज देण्यास मदत करते..Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी...कर्मचाऱ्यांसाठी, NPS कलम 80CCD अंतर्गत अतिरिक्त कर बचतीची संधी देते आणि दीर्घकालीन, व्यावसायिक व्यवस्थापनाखालील निवृत्ती निधी तयार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देते.या शक्तिशाली निवृत्ती साधनाबद्दल अधिक माहिती आणि जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो एका विशेष संवादात्मक सत्रासाठी, जिथे उद्योगतज्ञांकडून तुम्ही थेट जाणून घेऊ शकता — NPS ची रचना, त्याचे फायदे आणि तुम्ही स्वतःसाठी, तुमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा संस्थेसाठी त्याचा कसा अधिकाधिक फायदा घेऊ शकता हे..कोणी उपस्थित राहावे:निवृत्तीचे नियोजन करणारे व्यक्ती, एचआर आणि प्रशासन व्यावसायिक, एसएमई, आर्थिक सल्लागार, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्थिक भविष्य सुरक्षित करू इच्छिणारे सर्व.माननीय वक्ते :श्रीमती खुशबू शुक्ला – एजीएम, पीएफआरडीएश्री. सौरभ चतुर्वेदी – व्हीपी, एचडीएफसी पीएफएमश्री. पुरुषोत्तम बेडेकर – आर्थिक नियोजनकार आणि बँकिंग तज्ज्ञस्थळ: हॉटेल मानसी, नाईक कॉलेजसमोर, एन-३ सिडको, छत्रपती संभाजीनगरदिनांक: १४ नोव्हेंबर २०२५वेळ: दुपारी ४.३० ते संध्याकाळी ६.३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.