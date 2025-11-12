Sakal Money

National Pension System : NPS सह निवृत्ती नियोजनाची नवी दिशा; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १४ नोव्हेंबरला चर्चा सत

NPS The Golden Key to Retirement : राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही निवृत्तीच्या "सुवर्ण काळासाठी" आर्थिक स्थिरता मिळवण्याचा एक विश्वासार्ह, लवचिक आणि कर-कार्यक्षम उपाय आहे; लवकर सुरुवात आणि सातत्यपूर्ण नियोजन आवश्यक असलेल्या या शक्तिशाली साधनावर जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष संवादात्मक सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
निवृत्तीला बहुतेकदा आयुष्याचा “सुवर्ण काळ” म्हटले जाते – आराम करण्याचा आणि आपल्या कठोर परिश्रमाचे फळ उपभोगण्याचा काळ. पण या टप्प्यात आर्थिक स्थिरता ही तितकीच आवश्यक असते. नियमित उत्पन्न नसताना, आर्थिकदृष्ट्या तयार राहिल्याने मनःशांती आणि स्वतःच्या अटींवर जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

