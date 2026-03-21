Income Tax: १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा; नव्या करप्रणालीचा ‘प्रारंभ’ देशभर सुरू

नवी दिल्ली: 'हम हिंदुस्तानी' चित्रपटातील गीताच्या धर्तीवर 'छो़डो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे हम इन्कम टॅक्स की नई कहानी' असे नवे गीत सादर करीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १९६१ मधील प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा करण्याच्या मोहिमेचा आज प्रारंभ केला. येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणारी नवीन कर प्रणाली सामान्य करदात्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ती सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'प्रारंभ' नावाच्या देशव्यापी .प्राप्तिकर कायद्याच्या नव्या कहाणीचा 'प्रारंभ'जनजागृती मोहिमेची सुरुवात त्यांनी आज विज्ञान भवनातून केली देशातील प्रत्येक नागरिकाला नवीन नियम नीट समजावेत आणि कोणाच्याही मनात भीती न राहता त्यांना कर भरता यावा हा आहे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. या संदर्भात नवीन आणि जुन्या प्राप्तिकर कायद्यामध्ये नेमका काय फरक आहे हे समजावून सांगण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' अशी माहितीपर पुस्तिका प्रसिद्ध केली. .जुन्या संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी दूर करून आधीपेक्षा जास्त वेगवान, सुरक्षित, वापरण्यास सोपे आणि करदात्यांना त्यांचा परतावा मिळवण्यासाठी आणि विवरणपत्र भरण्यासाठी कमी वेळ लागणारे 'इन्कम टॅक्स २.०' हे नवे संकेतस्थळाचे उद्घाटनही करण्यात आले.. सीतारामन म्हणाल्या, ''नवा प्राप्तिकर कायदा सामान्य लोकांना दिलासा देणारा आहे. करांशी संबंधित कटकटी कमी करणे, नियम सोपे करणे तसेच करदाते व विभाग यांच्यातील वाद कमी करणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 'प्रारंभ'ची मोहीम वर्तमानपत्रे, रेडिओ, टीव्ही, फलक, डिजिटल आणि सोशल मीडिया अशा सर्व ठिकाणी चालवली जाईल. यातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल. ''.नवीन कायदा सुटसुटीत''१९६१ च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात आतापर्यंत चार हजारपेक्षा जास्त वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे हा कायदा इतका गुंतागुंतीचा झाला होता की तो तज्ज्ञांनाही समजणे कठीण झाले होते. आता नवीन कायद्यात शब्दांची अनावश्यक कसरत थांबविली आहे. पूर्वीचे ५.१२ लाख शब्द कमी करून आता ही संख्या फक्त २.६ लाखापर्यंत आणली आहे. तसेच जुन्या कायद्यातील ४७ प्रकरणे कमी करून ती २३ प्रकरणांमध्ये गुंफली आहेत. ८१९ कलमांची संख्या ५३६ वर आणण्यात आली आहे. प्रत्येक कलमाची भाषा सोपी करण्यासाठी त्याचे पुनर्लेखन केले आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचे प्रकार कमी होतील आणि चुका आणि वाद कमी होऊन अंमलबजावणीचा खर्च कमी होईल,'' असेही त्यांनी सांगितले.