‘निफ्टी ५०’ बाजाराचा कणा

ऋत्विक जाधव (तांत्रिक विश्लेषक )शेअर बाजारराष्ट्रीय शेअर बाजाराकडून (एनएसई) सादर करण्यात आलेला 'निफ्टी ५०' निर्देशांक हा भारतातील भांडवली बाजाराचा प्रमुख आणि विश्वासार्ह मानक (बेंचमार्क) निर्देशांक मानला जातो. देशातील सर्वांत मोठ्या, स्थिर आणि तरल अशा ५० आघाडीच्या कंपन्यांच्या कामगिरीचे प्रतिबिंब या निर्देशांकात दिसून येते. बँकिंग, आयटी, ऊर्जा, ग्राहक वस्तू, आरोग्यसेवा, वाहन, बांधकाम अशा एकूण १४ महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व यामध्ये होते. आज भारताची अर्थव्यवस्था एका परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. वाढते दरडोई उत्पन्न, विस्तारत जाणारा मध्यमवर्ग, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, अनुकूल लोकसंख्यात्मक रचना आणि स्थिर आर्थिक धोरणे यामुळे देशाचा विकास वेगाने होत आहे. या सर्व घटकांचा थेट फायदा 'निफ्टी ५०' मधील कंपन्यांना होत असून, भारतीय कॉर्पोरेट नफ्याचा कणा म्हणून या कंपन्या उदयास येत आहेत..मजबूत तेजीची तयारी'निफ्टी ५०' चा तांत्रिक चार्ट सध्या अत्यंत सकारात्मक चित्र दर्शवतो. सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्देशांकाने एक उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये निर्देशांक दोन वेळा त्या पातळीपर्यंत येऊन थोडा खाली आला असून, मागील एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ निर्देशांक त्याच उच्चांकाच्या आसपासच स्थिरावलेला दिसतो आहे. अशी रचना ही आगामी काळात मोठ्या तेजीचा संकेत मानली जाते. याची २६३८० ही पातळी साप्ताहिक बंद आधारावर निर्णायक ब्रेकआउटसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. हा निर्देशांक फ्री-फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशन पद्धतीने मोजला जातो, त्यामुळे प्रत्यक्ष बाजारातील गुंतवणूकयोग्य मूल्याचे अचूक प्रतिबिंब मिळते..गुंतवणूक दृष्टिकोन'निफ्टी ५०' हा भारताच्या दीर्घकालीन विकासकथेचा लाभ मिळविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश, मजबूत नफावाढीची शक्यता, सरकारी धोरणांचा पाठिंबा आणि अनुकूल लोकसंख्यात्मक घटक यामुळे हा निर्देशांक मध्यम ते दीर्घ कालावधीत आकर्षक परतावा देण्याची क्षमता राखतो..निष्कर्ष'निफ्टी ५०' निर्देशांक हा केवळ शेअर बाजाराचा मापक नसून, तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सामर्थ्याचे प्रतिबिंब आहे. मजबूत आर्थिक पाया, वाढता उपभोग, स्थिर धोरणे आणि कॉर्पोरेट नफ्याची पुनर्बांधणी यामुळे आगामी काळात 'निफ्टी ५०' दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह आणि आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.(डिस्क्लेमर ः वरील शिफारस पूर्णपणे तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित आहे. सर्व गुंतवणूकदारांनी इक्विटी गुंतवणुकीतील जोखमींबद्दल योग्य माहिती घ्यावी. यात माझे कोणतेही वैयक्तिक हितसंबंध नाहीत आणि या शेअरमध्ये माझी गुंतवणूक नाही. तथापि, आमच्या काही गुंतवणूकदारांची काही पोझिशन असू शकते.).क्षेत्रीय रचना'निफ्टी ५०'मधील प्रमुख क्षेत्रांचे स्थान (टक्क्यांमध्ये) (जानेवारी २०२६)३६.५६ वित्तीय सेवामाहिती तंत्रज्ञान १०.४१तेल, वायू व इंधन १०.४४वाहन उद्योग ६.९८ग्राहक वस्तू ६.४४दूरसंचार ४.९२आरोग्यसेवा ४.१५बांधकाम ४.०२धातू व खाणकाम ३.७३वीज २.३२ग्राहक टिकाऊ वस्तू २.४५भांडवली वस्तू १.२०ग्राहक सेवा १.८१बांधकाम साहित्य २.०८