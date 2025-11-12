Premium|India Consumption Growth: निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स,भारतीय ग्राहकशक्तीचा परफॉर्मन्स!

Nifty Consumption Index: Long-Term Wealth Through Everyday Demandप्रमोद पुराणिकpramodpuranik5@gmail.comभारतात दरडोई उत्पन्न आणि त्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढेल, असा अंदाज आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्या वस्तूंची मागणी वाढते, याचा अभ्यास अनेक संस्था करत असतात, यामुळे कन्झम्प्शन या क्षेत्रातील कंपन्या वेगाने मोठ्या होतील. त्यामुळे निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स हा ३० कंपन्यांचा निर्देशांक १२ जुलै २०११ रोजी सुरू झाला. त्याचे पायाभूत वर्षे दोन जानेवारी २००६ आणि या पायाभूत वर्षाचे मूल्य एक हजार गृहीत धरल्याने २० वर्षांत हा निर्देशांक १२ पट वाढला. या निर्देशांकात ३० कंपन्या असून, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत- .१) अदानी पॉवर, २) अपोलो हॉस्पिटल, ३) एशियन पेंट्स, ४) ॲव्हेन्यू सुपरमार्टस, ५) बजाज ऑटो, ६) भारती एअरटेल, ७) ब्रिटानिया, ८) डीएलएफ, ९) डिक्सॉन टेक्नॉलॉजी, १०) आयशर, ११) इटर्नल, १२) गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट, १३) हॅवेल्स, १४) हिरो मोटोकॉर्प, १५) एचयूएल, १६) आयटीसी, १७) इंडियन हॉटेल्स, १८) इन्फोएज, १९) इंटरग्लोब, २०) महिंद्रा, २१) मारुती सुझुकी, २२) मॅक्स हेल्थकेअर, २३) नेस्ले, २४) टीव्हीएस मोटर्स, २५) टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्टस, २६) टाटा पॉवर, २७) टायटन, २८) ट्रेंट, २९) युनायटेड स्पिरीट, ३०) वरुण बेव्हरेजेस..Premium| Top Stock To Buy: नोव्हेंबरमध्ये कोणते शेअर ठरतील लक्षवेधक?.या ३० कंपन्यांची क्षेत्रीय विभागणी बघितली, तर १) एफएमसीजी- २७.५ टक्के, २) वाहन उद्योग- २४.८ टक्के, ३) कन्झ्युमर सर्व्हिस- १४. ८ टक्के, ४) कन्झ्युमर ड्युरेबल- १०.१ टक्के, ५) टेलिकॉम- १० टक्के, ६) हेल्थ- ४.६ टक्के, ७) सर्व्हिसेस- ३.५ टक्के, ८) पॉवर- ३.५ टक्के, ९) रिअल इस्टेट- १.३ टक्के अशी आहे. फक्त प्रमुख १० कंपन्या निर्देशांकाचे चढ-उतार ठरवितात. कारण त्यांचे स्थान (वेटेज) निर्देशांकात जास्त आहे. .वस्तूंचा देशातील उपभोगया निर्देशांकात ३१ जानेवारी आणि ३१ जुलै या दिवशी बदल करण्यात येतात. निर्देशांकात कंपनीचा समावेश करताना कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५० टक्के उत्पन्न देशात असलेल्या विक्रीवरून विचारात घेतले जाते. थोडक्यात, निर्यातीचा विचार केला जात नाही. हा निर्देशांक वस्तूंचा देशातील उपभोग कशाप्रकारे घेतला जातो हे दाखवतो म्हणून तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. अनेक म्युच्युअल फंडांनी या निर्देशांकावर आधारित योजना आणल्या आहेत. मागील महिन्यात एफएमसीजी या निर्देशांकावर लेख प्रसिद्ध केला होता. त्या तुलनेने हा निर्देशांक जास्त क्षेत्रांचा समावेश करतो. ज्या म्युच्युअल फंडांनी या क्षेत्रांशी संबंधित योजना आणलेल्या आहेत, त्याची माहिती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. निर्देशांकाचे बाजारमूल्य ७६ लाख ५२ हजार ४०५ कोटी रुपये आहे. निर्देशांकाचा पीई रेशो ४२.४ आहे, त्यामुळे मुख्य निर्देशांकापेक्षा या निर्देशांकाचा पीई रेशो महाग वाटत असला, तरी या निर्देशांकाने आकर्षक भांडवलवृद्धी मिळवून दिली आहे. यामुळे याच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. .Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? .काही प्रमुख योजनांची मालमत्ता किती आहे, याची आकडेवारी पुढे दिली आहे- एबीएसएल कन्झम्प्शन- ६२०० कोटी रुपये, ॲक्सिस बँक- ४००० कोटी रुपये, बडोदा बीएनपी- १५०० कोटी रुपये, कॅनरा रोबेको- २००० कोटी रुपये, एचडीएफसी- १००० कोटी रुपये, एचएसबीसी-१६०० कोटी रुपये, आयसीआयसीआय- ३२०० कोटी रुपये, कोटक- १४०० कोटी रुपये, मिरे ॲसेट- ४५०० कोटी रुपये, निप्पॉन- २७०० कोटी रुपये, एसबीआय- ३००० कोटी रुपये, सुंदरम- १६०० कोटी रुपये आणि टाटा- २५०० कोटी रुपये. योजना फारच लहान असली, तर प्रगती करू शकत नाही आणि फार मोठी असली, तर भांडवलवृद्धीला मर्यादा पडतात, यासाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. मिरे ॲसेट ग्रेट कन्झ्युमर फंड योजना २९ मार्च २०११ रोजी सुरू झाली. या योजनेने सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत चक्रवाढीने वार्षिक सरासरी १७ टक्के भांडवलवृद्धी दिली आहे..आकर्षक भांडवलवृद्धी या निर्देशांकाचा अभ्यास आणखी एका पद्धतीने करता येईल, त्यासाठी आपण २४ ऑक्टोबर २०२५ या दिवसाची आकडेवारी विचारात घेऊ. या दिवशी हा निर्देशांक १२,५२० अंशांवर बंद झाला. भांडवलवृद्धी एक वर्षासाठी ७.५२ टक्के, तीन वर्षे ६०.४३ टक्के आणि पाच वर्षे १४७.१५ टक्के आहे. ही आकडेवारी या निर्देशांकाने दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना आकर्षक भांडवलवृद्धी मिळवून दिली असल्याचे स्पष्ट करते..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.लेखाच्या सुरुवातीला निवडक दहा कंपन्या आणि त्यांचे निर्देशांकातील स्थान (वेटेज) याची आकडेवारी दिली आहे. या कंपन्यांनी एका वर्षात किती वाढ दिली, त्याची आकडेवारीदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे- १) आयटीसी (-)११. ६ टक्के, २) भारती एअरटेल २०.८ टक्के, ३) महिंद्रा अँड महिंद्रा २८. ६ टक्के, ४) इटर्नल २८.४ टक्के, ५) एचयूएल ०.४५ टक्के, ६) मारुती सुझुकी ३८.३ टक्के, ७) टायटन ११.५३ टक्के, ८) इंटरग्लोब २३.६ टक्के, ९) एशियन पेंट्स (-) १५.८ टक्के, १०) ट्रेंट (-) ३६ टक्के..Premium|Share Market: शेअर मार्केटमध्ये आता पुढे काय? ट्रम्प-मोदी गणित अजूनही सुलटलेले नाही...वर्षभरात जेव्हा काही कंपन्यांनी ३८ टक्के, २८ टक्के, २४ टक्के, २१ टक्के अशी भांडवलवृद्धी मिळवून निर्देशांकाला वर नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा निर्देशांकातील काही कंपन्यांनी ३६ टक्के, १६ टक्के, १२ टक्के घट दाखवून निर्देशांकाला खाली खेचले आणि म्हणून निर्देशांकाची एक वर्षाची वाढ फक्त ७.५२ टक्के दिसली. कदाचित पुढील वर्षी काही कंपन्या आकर्षक भांडवलवृद्धी दाखवतील, तर काही कंपन्या घसरण दाखवतील; म्हणून एक वर्षाच्या आकडेवारीला फारसे महत्त्व द्यायचे नसते. किमान तीन ते पाच वर्षे गुंतवणूक कायम ठेवली, तरच खरा फायदा होतो. .दुर्लक्ष करून चालणार नाही!वस्तूंची बाजारपेठ, विशेषतः ग्राहकोपयोगी वस्तूंची बाजारपेठ कशी वाढणार आहे, याची वेगवेगळ्या देशांची आकडेवारी एका ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीने ज्यावेळेस या संकल्पनेवर आधारित योजना आणली त्यावेळी प्रसिद्ध केली होती. ती आकडेवारी बघितली, तर भारतात पाच वर्षांत वस्तूंची मागणी ४६ टक्क्यांनी वाढेल. दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला, तर अमेरिकेत दरडोई उत्पन्न २०२३ मध्ये ८०,३०० डॉलर होते, तर भारतात ते २५४० डॉलर होते. याचा अर्थ भारतात दरडोई उत्पन्न आणि त्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढेल, असा अंदाज आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्या वस्तूंची मागणी वाढते, याचा अभ्यास अनेक संस्था करत असतात, यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्या वेगाने मोठ्या होतील. त्यामुळे या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र, वाचकांनी अनुभवी गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेऊनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 