Budget 2024: संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ; जीडीपीच्या 3.4 टक्के करण्यात येणार खर्च

नवी दिल्ली- मोदी सरकारकडून संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण बजेट ११.१ टक्कांनी वाढवल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे आता संरक्षण बजेट ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपये झाला आहे. जो जीडीपीच्या ३.४ टक्के असेल. (nirmala sitharaman budget 2024 Big increase in defense budget The expenditure will be 3 Point 4 percent of GDP)

जगभरात युद्धाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु आहे. हमास-इस्राईल युद्ध मागच्या वर्षी सुरु झालं आहे. लाल समुद्रामध्ये हुथी बंडखोरांच्या कारवाई वाढल्या आहेत. भारत आणि चीनमधील तणाव अद्याप कामय आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण बजेटमध्ये वाढ अपेक्षित होती. हीच गोष्टी लक्षात घेऊन २०२४-२५ चे बजेट सादर करण्यात आले.