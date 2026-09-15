UPI Transaction Charges: 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के टॅक्स; 'या' ग्राहकांसाठी मात्र UPI सेवा मोफत

merchant discount rate: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवी नियमावली १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या नियमानुसार ७५००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांवर एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे..दिलासादायक बाब म्हणजे २००० रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, ज्यांचा एकूण यूपीआय मर्चंट व्यवहारांमध्ये तब्बल ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. या नव्या नियमाचा सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ग्राहक जेव्हा दैनंदिन खरेदीसाठी यूपीआय पेमेंट करतील, तेव्हा त्यांच्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही..Hingoli News : चोंडीत शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी रोखली! ‘जमीन गेली तर जगायचे कसे?’ वृद्ध महिला शेतकऱ्यांचा आक्रोश; तुषार जाधव यांचा पालकमंत्र्यांना थेट इशारा.तसेच एक व्यक्ती ते दुसरा व्यक्ती होणारे व्यवहार, मित्र किंवा कुटुंबीयांना पाठवलेले पैसे आणि स्वतःच्याच खात्यात केलेले ट्रान्सफर पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. याशिवाय यूपीआय ॲप्सना प्लॅटफॉर्म फी आकारण्याची परवानगी नसेल आणि व्यापारी हा एमडीआरचा भार ग्राहकांवर टाकू शकणार नाहीत..लहान व्यापारी आणि दुकानदारांचे हितही या निर्णयामध्ये जपण्यात आले आहे. दरमहा यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांना शून्य एमडीआरचा लाभ कायम राहील. त्यामुळे लहान दुकानदारांना त्यांचे सध्याचे क्यूआर कोड बदलण्याची गरज भासणार नाही. ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमधील दुकानदारांना या नियमातून संरक्षण देण्यात आले आहे.या एमडीआरमधून जमा होणाऱ्या रकमेतून एक विशेष निधी तयार केला जाईल, ज्याचा उपयोग टियर-३ ते टियर-६ शहरे, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांना या प्रणालीशी जोडण्यासाठी केला जाईल..''तर तोंड काळं करायची वेळी आली असती'', राज ठाकरेंच्या 'त्या' टीकेला CM फडणवीसांनी दिलं प्रत्युत्तर....काही विशेष श्रेणींसाठी स्वतंत्र नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि युटिलिटी बिले यासाठी २००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर सरसकट ५ रुपये फ्लॅट एमडीआर लागू असेल. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि ब्रोकरेज यांसारख्या भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर ०.०२ टक्के शुल्क आकारले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.