UPI Update: गुगल पे, फोन पे वापरणाऱ्यांसाठी खुश खबर! काय आहे NPCIची नवी योजना?

New Delhi: छोट्या दुकानदारांना आता दुकानात यूपीआयचा क्यूआर कोड आणि साऊंडबॉक्स बसवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यासाठी ‘यूपीआय व्यापार सक्षम योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्यक्ष क्यूआर कोड बसवण्यासाठी ३०० रुपये, तर साऊंडबॉक्ससाठी ७५० रुपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहेत..Jensen Huang Nvidia : एनव्हिडियाच्या सीईओचे आणखी एक अफेअर समोर; जेन्सेन हुआंग ज्या महिला कर्मचाऱ्यासोबत हॉटेलमध्ये आढळले, ती नेमकी कोण?.कोणाला मिळणार लाभ?या योजनेसाठी मागील आर्थिक वर्षात ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले छोटे व्यापारी पात्र ठरू शकतात. टियर-३ ते टियर-६ शहरांमधील दुकानदार, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही इतर व्यापाऱ्यांनाही लाभ मिळू शकतो.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!.नवीन व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटशी जोडण्यासाठी योजनेच्या निधीतील ३० टक्के हिस्सा राखीव आहे. त्यातून प्रत्यक्ष क्यूआर कोड बसवल्यास ३०० रुपये आणि साऊंडबॉक्स बसवल्यास ७५० रुपये प्रोत्साहन म्हणून संबंधित बँकेला दिले जाणार आहेत. मात्र, केवळ उपकरण बसवून चालणार नाही. तीन महिन्यांपैकी किमान दोन महिन्यांत दरमहा २५ पात्र यूपीआय व्यवहार आणि प्रत्येक महिन्यात किमान पाच हजार रुपयांचे व्यवहार होणे अपेक्षित आहे..व्यवहार वाढवले तर अतिरिक्त प्रोत्साहनयोजनेच्या निधीतील ५० टक्के हिस्सा व्यवहारांची संख्या वाढवण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत पात्र व्यवहारांच्या संख्येत किमान पाच टक्के वाढ झाल्यास पात्र व्यवहार मूल्याच्या ०.०३ टक्के प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, ठरावीक भागांमध्ये व्यवहार मूल्याच्या वाढीवर ०.२० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..योजना किती काळ चालणार?ही योजना यूपीआयवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्यापासून तीन वर्षे राबवली जाणार आहे. दरवर्षी ६० लाख ते एक कोटी नवीन प्रत्यक्ष क्यूआर कोड आणि पाच ते दहा लाख साऊंडबॉक्स बसवण्याचे उद्दिष्ट NPCI ने ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.