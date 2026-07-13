स्मार्ट माहिती : निवृत्ती नियोजनात ‘आरआयएस’चा नवा पर्याय

दीपाली किणीकर, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएराष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) गेल्या काही दिवसांत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी पैसे गुंतवण्याचे आणि योजनेतून बाहेर पडण्याचे नियम बदलल्यानंतर, आता सरकारने पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित आणि सुटसुटीत आर्थिक नियोजनासाठी आता ‘रिटायरमेंट इन्कम स्कीम’ म्हणजेच ‘आरआयएस’ हा एक नवा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे..‘आरआयएस’ची वैशिष्ट्ये‘आरआयएस’चे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये खातेदारांना कमालीची लवचिकता मिळते. या अंतर्गत, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पेन्शनच्या एकूण जमा रकमेमधून आपल्या गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने पैसे काढण्याची पूर्ण मुभा दिली जाते. यामध्ये सिस्टीमॅटिक युनिट रिडम्शन (एसयूआर) आणि सिस्टीमॅटिक पे-आउटरेट (एसपीआर) असे दोन पर्याय आहेत. खातेदाराला एकदम मोठी रक्कम काढायची नसेल, तर गरजेनुसार दरमहा, दर तीन महिन्यांनी किंवा वार्षिक स्वरूपात ठरावीक रक्कम काढता येते, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरही पैशांचा ओघ सुरू राहतो..टप्प्याटप्प्याने पैसे काढण्याचे पर्याय ‘एनपीएस’अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांतील खातेदारांसाठी उपलब्ध असतील. ही सुविधा वयाची ८५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा ‘एनपीएस’मधून बाहेर पडताना खातेदाराने निवडलेल्या कालावधीनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्वसामान्यपणे पेन्शन नियमांनुसार, निवृत्तीच्या वेळी एकूण रकमेपैकी २० टक्के किंवा ४० टक्के रक्कम ही ‘अॅन्युइटी’ म्हणून ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असते. ‘आरआयएस’ अंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहे, की तुम्ही तात्पुरत्या कालावधीसाठी काढलेल्या पैशांचा या २० टक्के किंवा ४० टक्क्यांच्या सक्तीच्या ‘अॅन्युइटी’वर अजिबात परिणाम होणार नाही. यामुळे, गुंतवणूकदाराला आयुष्यभर नियमित पेन्शन मिळण्याची किमान कायदेशीर अट पूर्णपणे सुरक्षित राहते..महागाईवर मात करून जास्त परतावा मिळवण्यासाठी आपले पैसे शेअर आणि रोख्यांमध्ये गुंतविण्यास तयार असलेल्या आणि बाजारातील चढ-उतार झेलू शकणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय उत्तम आहे. परंतु, हा परतावा शेअर बाजाराशी निगडित असल्याने, सुरक्षित गुंतवणुकीला प्राधान्य देणाऱ्यांनी यातील जोखीम लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे सोयीचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.