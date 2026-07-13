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स्मार्ट माहिती : निवृत्ती नियोजनात ‘आरआयएस’चा नवा पर्याय

एनपीएसमधील नव्या ‘रिटायरमेंट इन्कम स्कीम’मुळे निवृत्तीनंतर टप्प्याटप्प्याने रक्कम काढण्याची लवचिकता, नियमित पेन्शनची कायदेशीर हमी कायम
RIS allows NPS subscribers to receive systematic payouts while keeping mandatory annuity requirements intact.

RIS allows NPS subscribers to receive systematic payouts while keeping mandatory annuity requirements intact.

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सकाळ वृत्तसेवा
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दीपाली किणीकर, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) गेल्या काही दिवसांत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी पैसे गुंतवण्याचे आणि योजनेतून बाहेर पडण्याचे नियम बदलल्यानंतर, आता सरकारने पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित आणि सुटसुटीत आर्थिक नियोजनासाठी आता ‘रिटायरमेंट इन्कम स्कीम’ म्हणजेच ‘आरआयएस’ हा एक नवा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे.

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