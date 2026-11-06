Old Monk बंदच! महाराष्ट्रात विक्री पुन्हा कधी सुरू होणार? कंपनीने हायकोर्टातील याचिका घेतली मागे

भारतातील लोकप्रिय मद्य ब्रँडपैकी एक असलेल्या ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवर महाराष्ट्रात मे-जून महिन्यापासून निर्बंध आहेत. या कारवाईमागे उत्पादनाच्या गुणवत्तेचा नव्हे, तर त्याला ‘रम’ म्हणून विकता येईल का, या प्रश्नाचा पेच निर्माण झाला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) या उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. आता या प्रकरणात नवा बदल झाला असून, ओल्ड मॉन्कची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली आहे. सुधारित लेबलसह पुन्हा नियामक प्राधिकरणाकडे जाण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे..खोपोलीतील कारखान्याच्या तपासणीनंतर कारवाईओल्ड मॉन्कचे उत्पादन रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे केले जाते. एफएसएसएआयने कंपनीच्या उत्पादन केंद्राची तपासणी केल्यानंतर विक्री रोखण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड या उत्पादक कंपनीने ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नियामकाच्या निर्णयाला आव्हान दिले..उत्पादनाच्या लेबलवर एफएसएसएआयचा आक्षेपओल्ड मॉन्कच्या बाटलीवरील लेबलिंग हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. उत्पादनामध्ये बाहेरून रमचा स्वाद मिसळला जात असला, तरी त्यावर ‘फ्लेवर्ड लिकर’ किंवा ‘रम फ्लेवर्ड स्पिरिट’ असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे एफएसएसएआयचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्याचे नियामकाने नमूद केले.न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये रमचे फ्लेवरिंग मिसळून हे उत्पादन तयार केले जाते. केवळ रमचा स्वाद दिल्याने संबंधित पेयाला अस्सल रम म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका नियामकाने मांडली. सप्टेंबरमधील सुनावणीवेळी वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर गोविलकर यांनी रम, व्हिस्की यांसारख्या प्रकारांची ओळख त्यांच्या विशिष्ट गुणधर्मांवर आणि गुणवत्तेवर ठरत असल्याचा युक्तिवाद केला होता.उत्पादनाच्या लेबलवरील ‘7 Years Old Blended’ या उल्लेखावरही आक्षेप घेण्यात आला. फ्लेवर मिसळलेल्या उत्पादनाला विशिष्ट लाकडी पिंपात दीर्घकाळ परिपक्व केलेले मद्य म्हणता येणार नाही, असे एफएसएसएआयने स्पष्ट केले. मात्र, ‘रम’ऐवजी ‘रमसारखे’ (Rum-like) असे वर्णन केल्यास विक्रीला परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याचेही सूचित करण्यात आले होते..Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!.कंपनीने मांडली वेगळी भूमिकाकंपनीच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सीरवाई यांनी नियामकाचे आक्षेप कायदा आणि संबंधित नियमांशी सुसंगत नसल्याचे सांगितले होते. कृषी स्रोतांपासून तयार होणाऱ्या न्यूट्रल, रेक्टिफाइड आणि डिस्टिल्ड स्पिरिटचा वापर करून नियमांतील व्याख्येनुसारच रम तयार केली जात असल्याचा कंपनीचा दावा होता.न्यायालयीन सुनावणीत काय घडले?ऑगस्टमध्ये याचिका दाखल झाल्यानंतर १० ऑगस्टला न्यायालयाने एफएसएसएआयकडून उत्तर मागितले; मात्र तातडीचा अंतरिम आदेश दिला नाही. ३१ ऑगस्टला अंतरिम दिलासा नाकारण्यात आला. त्यानंतर कंपनीने लेबल बदलण्याची तयारी दर्शवली.३ सप्टेंबरला कंपनीने सुधारित लेबल सादर केले. त्यामध्ये ‘Added Flavour’ हा उल्लेख ठळक केला आणि ‘7 Years Old Blended’ हे शब्द हटवले. मात्र, केवळ लेबल बदलून प्रश्न सुटणार नसून उत्पादनाला रम म्हणून सादर करण्यावरच आक्षेप असल्याचे एफएसएसएआयने सांगितले.५ नोव्हेंबरला कंपनीने उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका ‘नॉट प्रेस्ड’ म्हणून निकाली काढली..महाराष्ट्रात विक्री पुन्हा कधी सुरू होणार?अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ अंतर्गत संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाकडे कंपनीची अपील प्रक्रिया आधीपासूनच प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयातील याचिकेवर पुढे आग्रह न धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता कंपनी सुधारित लेबल एफएसएसएआयकडे सादर करणार असून, त्याची तपासणी झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओल्ड मॉन्कची विक्री नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत अद्याप निश्चितता नाही..Tata Group: दिवाळीनंतर टायटनमधून नोएल टाटा यांची एक्झिट! 23 वर्षांनंतर पद सोडणार; टाटा समूहात पुढे काय घडणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.