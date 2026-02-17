8th Pay Commission: 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुधारणेचे फायदे मिळणार? मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाचा अर्थ काय?

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर पेन्शनधारकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता आता दूर झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन सुधारणांचा पूर्ण लाभ मिळणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संसदेत दिलेल्या लिखित उत्तरातून सरकारने हे महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत..लोकसभेतील एका सदस्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नात विशेषतः विचारण्यात आले होते की, ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनुसार पेन्शनमध्ये होणाऱ्या वाढीचा लाभ मिळेल का? यासोबतच निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनधारकांना वेगवेगळ्या गटात विभागले जाण्याची शक्यता आहे का, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता..सरकारची भूमिका स्पष्टअर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यावर उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनासंबंधी शिफारसी करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. यात पेन्शनचा समावेश स्पष्टपणे करण्यात आला असून, आयोगाच्या शिफारशींनुसार पेन्शनमध्ये बदल घडवले जातील..कोणताही नवीन भेदभाव किंवा बदल नाहीसरकारने यावेळी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ आणि केंद्रीय नागरी सेवा (असाधारण पेन्शन) नियम, २०२३ यांचा उल्लेख केला. पेन्शनशी संबंधित कोणतेही बदल हे केंद्र सरकारच्या सामान्य आदेशांद्वारे लागू केले जातात. या आदेशांमध्ये वेतन आयोगाच्या मान्यताप्राप्त शिफारशींचाही समावेश असतो. याशिवाय, वित्त कायदा, २०२५ च्या चौथ्या भागात विद्यमान पेन्शन नियम आणि पेन्शन दायित्वे यांना वैध ठरवण्यात आले आहे. या कायद्याद्वारे विद्यमान नागरी किंवा संरक्षण क्षेत्रातील पेन्शनधारकांमध्ये कोणताही नवीन भेदभाव किंवा बदल केला गेलेला नाही..8th Pay Commission: पगारात किती वाढ होणार? आठव्या वेतन आयोगाची वेबसाइट सुरू... कर्मचारी व पेन्शनधारकांना थेट सूचना देण्याची संधी.वित्त कायद्याच्या मंजुरीनंतर आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेनंतर पेन्शनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. १ जानेवारी २०२६ ही कट-ऑफ तारीख ठरवून, त्यानंतरच निवृत्त होणाऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळतील आणि पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना अपूर्ण लाभ मिळतील, अशी चर्चा रंगली होती. मागील वेतन आयोगांच्या वेळीही अशाच प्रकारचे वादविवाद झाले होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाने ही चिंता निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे..सरकारने संसदेला याही बाबत माहिती दिली की, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या ठरावाद्वारे आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, त्याच्या संदर्भ अटी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात तो वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यासंबंधी सविस्तर शिफारसी सादर करेल..पेन्शनधारकांना दिलासासध्या तरी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये पेन्शनचा मुद्दा पूर्णपणे समाविष्ट असल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारे वगळले जाणार नाही. फिटमेंट फॅक्टर, पॅरिटी किंवा इतर सूत्रांबाबतचे नेमके स्वरूप आयोगाचा अहवाल सरकारकडे आल्यानंतरच समोर येईल. तोपर्यंत विद्यमान पेन्शन नियम कायम राहतील आणि त्यात कोणताही भेदभाव होणार नाही..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत अपडेट! केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलं लेखी उत्तर; उद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.