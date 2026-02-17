Personal Finance

8th Pay Commission: 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुधारणेचे फायदे मिळणार? मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाचा अर्थ काय?

8th Pay Commission pension update : ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगातील पेन्शन लाभ मिळणार का? अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे लाखो पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा
8th Pay Commission: Will Employees Retiring Before 31 December 2025 Get Pension Revision Benefits? Finance Ministry Explains

8th Pay Commission: Will Employees Retiring Before 31 December 2025 Get Pension Revision Benefits? Finance Ministry Explains

Sandip Kapde
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर पेन्शनधारकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता आता दूर झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन सुधारणांचा पूर्ण लाभ मिळणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संसदेत दिलेल्या लिखित उत्तरातून सरकारने हे महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.

