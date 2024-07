IPO Investment : 38 वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीचा आयपीओ येणार

A company that has been working in the real estate sector for 38 years will have an IPO Sakal

सकाळ वृत्तसेवा रिअल इस्टेट कंपनी अश्विन शेठ ग्रुपने आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी सुमारे 5,000 कोटीची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. कंपनी पुढील 18-24 महिन्यांत पहिली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अर्थात आयपीओ (IPO) लाँच करेल. या मुंबईस्थित कंपनीने गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये सुमारे 1,500 कोटीची विक्री बुकिंग साध्य केली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2022-23 पेक्षा तिप्पट आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विक्री बुकिंग दुप्पट करून 3,000 कोटी करण्याचे ध्येय असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन शेठ म्हणाले. येत्या 18-24 महिन्यांत आयपीओ आणण्याचा विचार करत असल्याचेही ते म्हणाले. अश्विन शेठ ग्रुप वेयरहाउसिंगसारख्या इतर क्षेत्रातही प्रवेश करणार आहे. कंपनीची स्थापना 1986 मध्ये झाली. त्यांनी भारत आणि दुबईमध्ये 80 हून अधिक लक्झरी प्रोजेक्ट विकसित केले आहेत. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये 1486 कोटीचा महसूल मिळवला आहे. पुढील 3-5 वर्षांत 4500 कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे असे कंपनीने सांगितले. कंपनीची एमएमआर, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा इथे विस्तार करण्याची योजना आहे. कंपनी 38 वर्षांपासून रिअल इस्टेटमध्ये काम करत आहे.