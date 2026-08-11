१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं?

Aditya Arepalli: चांगली नोकरी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभव आणि सुमारे १३ लाख रुपयांचे वार्षिक वेतन असतानाही आदित्य अरेपल्ली यांनी करिअरचा वेगळा मार्ग निवडला. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) क्षेत्रात विशेष कौशल्य मिळवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी नोकरी सोडून अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना अमेरिकेत ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसकडून (AWS) अंदाजे १.५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची नोकरीची ऑफर मिळाल्याचे सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..सोशल मीडियावरील पोस्टमधून माहिती समोरविकास अल्वेस यांनी केलेल्या पोस्टनुसार, आदित्य यांनी आयआयआयटी धारवाडमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेकचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअरची सुरुवात करत रिव्हरबेड टेक्नॉलॉजीमध्ये नोकरी स्वीकारली. या कंपनीत त्यांनी एका वर्षापेक्षा अधिक काळ काम केले. त्यावेळी त्यांना वार्षिक सुमारे ₹१.३ दशलक्ष म्हणजेच अंदाजे १३ लाख रुपये वेतन मिळत होते..नोकरी सोडून एआयच्या शिक्षणाचा निर्णयतंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने बदल होत असताना एआयचा वाढता प्रभाव आदित्य यांच्या लक्षात आला. केवळ नोकरीचा अनुभव पुरेसा नसून बदलत्या टेक इंडस्ट्रीसाठी स्वतःला अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे त्यांना वाटले. त्यामुळे त्यांनी चांगली नोकरी सोडून अमेरिकेत एआयमध्ये मास्टर्स करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी बफेलो विद्यापीठात प्रवेश घेतला..TCS Job Fraud: टीसीएसमध्ये नोकरी व कार भाड्याने लावून देण्याचे आमिष; युवकाची १५.१४ लाखांची फसवणूक, बजाजनगरात ठकबाजावर गुन्हा.२०२३ ते २०२५ या कालावधीत एआयचा अभ्यासबफेलो विद्यापीठात आदित्य यांनी २०२३ ते २०२५ या काळात एआयचे शिक्षण घेतले. त्यांच्या अभ्यासात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससोबत मशीन लर्निंग आणि कॉम्प्युटर व्हिजन या क्षेत्रांचाही समावेश होता. मात्र, त्यांनी केवळ पदवी मिळवण्यापुरता अभ्यास मर्यादित ठेवला नाही. अमेरिकेत शिक्षण घेत असताना विविध प्रमाणपत्रे मिळवणे, कोडिंगवर काम करणे आणि स्वतःची उत्पादने तयार करण्यावरही त्यांनी भर दिला. त्यामुळे शैक्षणिक ज्ञानासोबत व्यावहारिक कौशल्य विकसित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू ठेवला..AWS कडून १.५ कोटींच्या पॅकेजची ऑफरमास्टर्सचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आणि एआयशी संबंधित कौशल्यांमध्ये भर घातल्यानंतर आदित्य यांना अमेरिकेतील ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसकडून अंदाजे १.५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची नोकरीची ऑफर मिळाल्याचे पोस्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. चांगली नोकरी सोडून नवीन कौशल्य आत्मसात करण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या करिअरसाठी महत्त्वाचा ठरल्याचे या कथेतून समोर येते..वडिलांच्या मेहनतीचा उल्लेखआदित्य यांचे वडील छायाचित्रकार आहेत. विकास अल्वेस यांच्या पोस्टमध्ये त्यांच्या वडिलांचे म्हणणेही उद्धृत करण्यात आले आहे. मुलांना चांगले शिक्षण आणि उज्ज्वल भविष्य मिळावे यासाठी त्यांनी छायाचित्रकार म्हणून काम करत असताना अथक प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुलांच्या शिक्षणासह इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. आता आदित्य आपल्या करिअरमध्ये पुढे जात असताना वडिलांची जबाबदारीही स्वीकारत असल्याचे पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..Disclaimer : या बातमीस नमूद केलेले दावे आणि मते संबंधित व्यक्तीच्या अनुभवांवर आणि सोशल मीडिया पोस्टवरील माहितीसंदर्भात आहेत. सकाळ मीडिया ग्रुप या दाव्यांना स्वतंत्रपणे मान्यता देत नाही..Kolhapur Municipal Corporation Job : कोल्हापूर महापालिकेत मेगा भरती! 4,445 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता; उमेदवारांसाठी मोठी संधी, 700 पदे भरण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.