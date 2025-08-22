Personal Finance

Trump Tariff: तर हा आहे अमेरिकेचा मास्टर प्लॅन, भारतावर का लावला टॅरिफ? पत्रकार परिषदेत सांगतिलं कारण

US Tariff on India Over Russian Oil Trade: Impact on India-US Relations | भारत-रशिया तेल व्यापारामुळे अमेरिकेचा दबाव; ट्रम्प प्रशासनाचे नवे धोरण काय?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतावर 50% टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागील कारण म्हणजे भारताचा रशियाकडून तेल खरेदीचा व्यवहार, ज्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागार पीटर नावारो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग भारतातून जातो," आणि भारताच्या तेल खरेदीमुळे युद्धाला खत मिळत आहे.

