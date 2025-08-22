Trump Tariff: तर हा आहे अमेरिकेचा मास्टर प्लॅन, भारतावर का लावला टॅरिफ? पत्रकार परिषदेत सांगतिलं कारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतावर 50% टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागील कारण म्हणजे भारताचा रशियाकडून तेल खरेदीचा व्यवहार, ज्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागार पीटर नावारो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग भारतातून जातो," आणि भारताच्या तेल खरेदीमुळे युद्धाला खत मिळत आहे..भारत-रशिया तेल व्यापारावर अमेरिकेची नाराजीअमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून नफा कमावतो. नावारो यांनी भारतावर टीका करताना सांगितले, "भारत आमच्याकडून मिळणारा पैसा रशियन तेल खरेदीसाठी वापरतो आणि नंतर त्यावर प्रक्रिया करून मोठा नफा कमावतो. हा पैसा रशियाला युद्धासाठी शस्त्रास्त्रे बनवण्यास मदत करतो." त्यांनी पुढे म्हटले की, यामुळे अमेरिकन करदात्यांना युक्रेनला अधिक सैन्य सहाय्य द्यावे लागते, जे "वेडेपणाचे" आहे.नावारो यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व "महान" असल्याचे कौतुक केले, परंतु भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आपली भूमिका समजून घ्यावी, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, "भारताने युद्धाला चालना देण्याऐवजी शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा.".Donald Trump: ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन अन् दुर्याेधनाच्या जन्माची वेळ; भारतावरचं सर्वात मोठं संकट?.टॅरिफचा निर्णय आणि भारताची भूमिकाअमेरिकेने भारतावर आधी 25% टॅरिफ लागू केला होता, जो आता 27 ऑगस्टपासून 50% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा निर्णय रशियावर दबाव आणण्यासाठी आहे, जेणेकरून युक्रेन युद्ध संपुष्टात येईल, असे व्हाइट हाउसच्या प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट यांनी स्पष्ट केले. भारताने मात्र रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास नकार दिला आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे, आणि रशियन तेलाची हिस्सेदारी 2022 मधील युद्धानंतर वाढली आहे.भारताने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की, त्याची परराष्ट्र धोरणात्मक स्वायत्तता अखंड आहे आणि तो कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही. माजी राजनयिक विकास स्वरूप यांनी सांगितले, "भारत हा स्वाभिमानी देश आहे, आणि आम्ही आमच्या धोरणांवर कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही.".अमेरिकेचे दुहेरी मापदंड?अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका होत आहे, कारण चीन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत असताना त्याच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले गेले नाहीत. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले होते, जेणेकरून जागतिक तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील. आता मात्र भारतावरच टॅरिफचा बडगा उगारला जात आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणामहा टॅरिफचा निर्णय भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सने याला "आर्थिक युद्ध" असे संबोधले आहे. भारताने यापूर्वीच अमेरिकेच्या या कृतीला "ब्लॅकमेल" म्हणत टीका केली आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी म्हटले, "हा अमेरिकेचा स्पष्ट ब्लॅकमेल आहे, आणि गेल्या 11 वर्षांतील भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आपण अशा परिस्थितीत आलो आहोत.".भारताची पुढची रणनीतीभारताने रशियन तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे, आणि Apple सारख्या कंपन्यांनी भारतातील उत्पादन वाढवले आहे, ज्यामुळे भारत टॅरिफच्या दबावाला गंभीरपणे घेत नसल्याचे दिसते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, रशिया-युक्रेन युद्धविराम झाल्यास टॅरिफचा तणाव कमी होऊ शकतो. भारताची आर्थिक ताकद आणि रणनीतिक महत्त्व यामुळे अमेरिकेशी चर्चेत भारताची स्थिती मजबूत आहे.ट्रम्प प्रशासनाचा 50% टॅरिफचा निर्णय हा रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भारताने आपली स्वायत्तता कायम ठेवताना युद्धविरामाच्या चर्चेत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. या टॅरिफमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण येऊ शकतो, परंतु भारताची आर्थिक आणि राजनयिक ताकद त्याला या आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम बनवते..Donald Trump: अलास्कातून परतताना पुतिन यांनी इंधनासाठी २.२ कोटी रुपये रोखीने दिले; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.