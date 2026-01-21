Personal Finance

BJP Financial Report: देणग्यांचे कोट्यवधी, खर्च हजारो कोटींचा… भाजपच्या आर्थिक अहवालात नेमकं काय उघड झालं? रोख रक्कम किती?

BJP Financial Report Highlights: भाजपच्या आर्थिक अहवालातून मोठे वास्तव समोर आले आहे, देणग्यांमध्ये विक्रमी वाढ आणि निवडणूक खर्च दुपटीने वाढल्याची माहिती देखील समोर आली. देशभरात या अहवालाची चर्चा आहे.
Sandip Kapde
नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या ताज्या आर्थिक अहवालातून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) संपत्ती आणि उत्पन्नाचे नवे तपशील समोर आले आहेत. पक्षाने या वर्षी आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा झाल्या असून, एकूण आर्थिक व्यवहारात लक्षणीय विस्तार दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, नुकतेच पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडले गेलेले नितीन नवीन यांना आता या निधीच्या वापरावर पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे.

