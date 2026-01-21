BJP Financial Report: देणग्यांचे कोट्यवधी, खर्च हजारो कोटींचा… भाजपच्या आर्थिक अहवालात नेमकं काय उघड झालं? रोख रक्कम किती?

नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या ताज्या आर्थिक अहवालातून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) संपत्ती आणि उत्पन्नाचे नवे तपशील समोर आले आहेत. पक्षाने या वर्षी आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा झाल्या असून, एकूण आर्थिक व्यवहारात लक्षणीय विस्तार दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, नुकतेच पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडले गेलेले नितीन नवीन यांना आता या निधीच्या वापरावर पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे..पक्षाकडे सध्या रोख रक्कम किती?भाजपच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार, पक्षाकडे सध्या रोख रक्कम आणि ठेवींच्या स्वरूपात अंदाजे १०,००० कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पक्षाच्या खात्यात निव्वळ २,८८२.३२ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या या वर्षात पक्षाचा सामान्य निधी १२,१६४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षी ९,१६९ कोटी रुपये इतका होता..सत्तेपासून दूर करण्यात यशदिल्लीत आम आदमी पक्ष (आप) आणि ओडिशात बिजू जनता दल (बीजेडी) या पक्षांना सत्तेपासून दूर करण्यात यश मिळवल्यानंतर भाजपच्या निवडणूक मोहिमेचा खर्च जवळपास दुप्पट झाला आहे. मागील वर्षी १,७५४.०६ कोटी रुपये खर्च झाले होते, ते या वर्षी ३,३३५.३६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. पक्षाच्या एकूण खर्चापैकी ८८.३६ टक्के भाग हा निवडणूक संबंधित असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे..BJP President: कोण होणार भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष? उमेदवारी दाखल केलेले नितीन नवीन नेमके कोण? उद्या घोषणा.देणग्यांच्या बाबतीतही पक्षाला मोठा फायदादेणग्यांच्या बाबतीतही पक्षाला मोठा फायदा झाला आहे. २०२४-२५ मध्ये भाजपला एकूण ६,१२५ कोटी रुपयांच्या देणग्या प्राप्त झाल्या, ज्या मागील वर्षी ३,९६७ कोटी रुपये इतक्या होत्या. याशिवाय, पक्षाकडे ९,३९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असून, बँकांकडून ६३४ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. पक्षाने या वर्षी ६५.९२ कोटी रुपयांचा आयकर परतावा दाखल केला असून, त्यावर ४.४० कोटी रुपयांचे व्याज प्राप्त झाले..खर्चाचे तपशीलही उल्लेखनीयनिवडणूक मोहिमेवर झालेल्या खर्चाचे तपशीलही उल्लेखनीय आहेत. एकूण ३,३३५.३६ कोटी रुपयांच्या या खर्चात ३१२.९ कोटी रुपये उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी वापरण्यात आले. हवाई आणि हेलिकॉप्टर प्रवासावर ५८३ कोटी रुपये खर्च झाले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रचारासाठी १,१२५ कोटी रुपये, तर कटआउट्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनरसाठी १०७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. जाहिरातींवर ८९७ कोटी रुपये, रॅली आणि प्रचार साहित्यावर ९०.९३ कोटी रुपये, तसेच सभांसाठी ५१.७२ कोटी रुपये खर्च झाले..BJP MLA Attacked : भाजप आमदारावर हल्ला, स्वत:च्या गावातील नागरिकांनी केली दगडफेक....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.