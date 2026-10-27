DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार की प्रतीक्षा आणखी वाढणार? ३ टक्के DA बाबत मोठी अपडेट!

DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ कधी होणार, याकडे देशभरातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या सुधारित दराची केंद्र सरकारने २७ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. यंदा महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास सध्या ६० टक्के असलेला महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात वाढ होईल. त्याचबरोबर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई सवलतीतही (DR) वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या दराची घोषणा कधी होणार आणि त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागणार का, असे प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत..महागाई भत्त्यात वाढ होण्यास विलंब का?जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या सुधारणेसाठी आवश्यक असलेली महागाईविषयक आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. तरीही केंद्र सरकारने सुधारित दर जाहीर केलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात यासंदर्भात निर्णय होईल, अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती.१४ ऑक्टोबर रोजी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा झाली. या दोन्ही निर्णयांमुळे महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणाही लवकर होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, बोनसच्या घोषणांमध्ये महागाई भत्त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजीही कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. त्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. दरम्यान, महागाई भत्त्याच्या निर्णयाला विलंब का होत आहे, याचे अधिकृत कारण सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही..मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाची बैठक आवश्यक आहे का?महागाई भत्त्यातील सुधारणेची घोषणा करण्यासाठी प्रत्येक वेळी नियमित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची प्रतीक्षा करणे आवश्यक नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडूनही घोषणा केली जाऊ शकते.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसोबतच अर्थ मंत्रालयाकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत आदेशाकडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, महागाई भत्त्याची घोषणा नेमकी कधी होईल आणि त्यात किती वाढ केली जाईल, याचा अंतिम निर्णय सरकारच घेणार आहे..महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढीचा अंदाज कशामुळे?केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची गणना औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आधारे केली जाते. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या सुधारणेसाठी जुलै २०२५ ते जून २०२६ या १२ महिन्यांतील आकडेवारी विचारात घेतली जाते.या आकडेवारीच्या आधारे महागाई भत्त्याचा दर सुमारे ६३.७५ टक्के ठरत असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. सध्याच्या गणना पद्धतीनुसार दशांशानंतरचा भाग वगळल्यास हा दर ६३ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्याच्या ६० टक्के दरात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, सरकारची मंजुरी आणि अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच सुधारित दर निश्चित होईल..Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा.मूळ वेतनानुसार किती वाढ मिळू शकते?सरकारने महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के केल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनानुसार दरमहा अतिरिक्त रक्कम मिळू शकते.१८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा महागाई भत्ता १०,८०० रुपये आहे. तो ६३ टक्के झाल्यास ही रक्कम ११,३४० रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा ५४० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात.२५,००० रुपये मूळ वेतन असल्यास महागाई भत्ता १५,००० रुपयांवरून १५,७५० रुपये होईल. यामुळे दरमहा ७५० रुपयांची वाढ होऊ शकते.३५,००० रुपये मूळ वेतनावर सध्याचा २१,००० रुपयांचा महागाई भत्ता वाढून २२,०५० रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा १,०५० रुपये अधिक मिळतील.५०,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता ३०,००० रुपयांवरून ३१,५०० रुपये होऊ शकतो. यामुळे दरमहा १,५०० रुपयांचा फायदा होईल.७५,००० रुपये मूळ वेतन असल्यास महागाई भत्ता ४५,००० रुपयांवरून ४७,२५० रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा २,२५० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात.तर, १ लाख रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता ६०,००० रुपयांवरून ६३,००० रुपये होईल. यानुसार दरमहा ३,००० रुपयांची वाढ होऊ शकते.हे सर्व आकडे महागाई भत्त्यात संभाव्य ३ टक्के वाढ गृहीत धरून मांडण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्याचे पात्र मूळ वेतन आणि सरकारच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल..जुलैपासून थकबाकी मिळण्याची शक्यताकेंद्र सरकारने महागाई भत्त्यातील वाढ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यास मंजुरी दिल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांना थकबाकीही मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ५०,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढीनुसार दरमहा १,५०० रुपये अतिरिक्त मिळतील.सुधारित दर १ जुलै २०२६ पासून लागू झाल्यास प्रत्यक्ष वाढीव वेतन देण्यास सुरुवात होईपर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी देय होऊ शकते. मात्र, थकबाकीची अंतिम रक्कम आणि तिच्या वितरणाचा कालावधी सरकार सुधारित महागाई भत्त्याचे प्रत्यक्ष भुगतान कोणत्या महिन्यापासून सुरू करते, यावर अवलंबून असेल. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही महागाई सवलतीतील (DR) सुधारणेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..Jio IPO: जिओ धन धना धन! एकाच दिवसात 3,000 रुपयांचा नफा? अलॉटमेंट फायनल; पाहा GMP, लिस्टिंग प्राइस आणि महत्त्वाचे अपडेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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