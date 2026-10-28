DA Hike 2026: महागाई भत्ता वाढीची आज घोषणा? केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांचे लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे, दिवाळीची भेट मिळणार की ?

दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी २८ ऑक्टोबर हा महत्त्वाचा दिवस ठरू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलतीत (डीआर) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशातील ५५ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, सरकारने अद्याप आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. त्यामुळे आज घोषणा झाली नाही, तर दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या अपेक्षांना धक्का बसू शकतो..आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार?महागाई भत्त्यातील वाढीबाबत यापूर्वी १४ ऑक्टोबर आणि त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, या दोन्ही तारखांना कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, महागाई भत्त्यातील वाढ हा महत्त्वाचा निर्णय असून, बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सरकार त्याची घोषणा करू शकते.सरकारकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत महागाई भत्ता वाढीची तारीख आणि वाढीचा दर निश्चित समजू नये, असेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे..सप्टेंबरपासून सुरू असलेली प्रतीक्षा कायमकेंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सप्टेंबर महिन्यापासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीतील वाढीची वाट पाहत आहेत. सप्टेंबरमध्ये घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्येही अनेकदा आशा व्यक्त करण्यात आल्या. मात्र, अद्याप अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.१४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाई भत्त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. त्याच काळात सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीवर आधारित बोनस मंजूर केला. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकतेवर आधारित नसलेल्या बोनसची घोषणा करण्यात आली. बोनस जाहीर झाल्यानंतर महागाई भत्त्याबाबतही निर्णय होईल, अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप प्रतीक्षा संपलेली नाही..Britannia News: तुम्हीही ब्रिटानियाचा ब्रेड खाता? ‘100% Whole Wheat’ दाव्यामुळे कंपनीला 1 लाखांचा दंड!.महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यतायंदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ मंजूर झाल्यास सध्याचा ६० टक्के महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीतील सरासरी महागाईच्या आकडेवारीच्या आधारे ही संभाव्य वाढ मोजण्यात आली आहे. मात्र, तीन टक्के वाढीचा हा अंदाज असून, अंतिम दर सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.जुलैपासूनची थकबाकी मिळण्याची शक्यतामहागाई भत्त्यातील प्रस्तावित वाढ जुलै २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकारने ऑक्टोबरमध्ये घोषणा केल्यास कर्मचाऱ्यांना जुलैपासूनची थकबाकी मिळू शकते.मनजीत सिंग पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, या महिन्यात वाढ जाहीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबरच्या अखेरीस वेतनासोबत जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पैसे कधी मिळतील, हे सरकारच्या अधिकृत आदेशावर आणि वेतन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल..पगारात किती वाढ होणार?महागाई भत्त्यातील वाढीचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नावर होतो. हा भत्ता मूळ वेतनाच्या आधारे मोजला जातो. याशिवाय, काही कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यातही बदल होऊ शकतो.उदाहरणार्थ, ४७,६०० रुपये मूळ वेतन असलेल्या आणि नवी दिल्लीसारख्या जास्त वाहतूक भत्ता लागू असलेल्या शहरात कार्यरत असलेल्या स्तर-८ मधील कर्मचाऱ्याचा विचार केल्यास, तीन टक्के वाढीनंतर त्याचा महागाई भत्ता २८,५६० रुपयांवरून २९,९८८ रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा १,४२८ रुपयांची वाढ मिळेल.त्याच वेळी, वाहतूक भत्ता ५,७६० रुपयांवरून ५,८६८ रुपये होऊ शकतो. त्यामुळे या उदाहरणात वाहतूक भत्त्यात संभाव्य १०८ रुपयांची वाढ धरल्यास कर्मचाऱ्याला दरमहा एकूण सुमारे १,५३६ रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. प्रत्यक्ष लाभ हा सरकारच्या अंतिम निर्णयानुसार निश्चित होईल..मोठी बातमी! नवीन कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही... RBI देणार सर्व बँकांना पत्र, शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान देण्याचेही संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.