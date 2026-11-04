Dhanteras 2026: धनत्रयोदशीला सोने खरेदीचा विचार करताय? गेल्या वर्षी घेतलेल्या सोन्याची किंमत वर्षभरात किती वाढली?

धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या काळात सोने खरेदीला भारतीय कुटुंबांमध्ये विशेष महत्त्व असते. समृद्धी, शुभलाभ आणि भरभराटीचे प्रतीक मानून या सणांच्या निमित्ताने सोने, चांदी, भांडी तसेच नवीन वस्तूंची खरेदी केली जाते. मात्र, या सर्वांमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांना, नाण्यांना आणि गुंतवणुकीच्या स्वरूपातील सोन्याला सर्वाधिक पसंती मिळते. यंदा सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली आहे. जानेवारीमध्ये सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर अलीकडच्या महिन्यांत दरात घसरण झाली. त्यामुळे यंदाच्या धनत्रयोदशीला सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी दरांची स्थिती काय आहे आणि गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या सोन्याची किंमत आता किती झाली आहे, याकडे लक्ष लागले आहे..यंदा ६ नोव्हेंबर (शुक्रवार) रोजी धनत्रयोदशी साजरी होणार आहे. सध्या २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅमसाठी सुमारे १ लाख ३८ हजार ते १ लाख ४१ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅमसाठी १ लाख २७ हजार ते १ लाख २९ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. या किमतींमध्ये वस्तू आणि सेवा कर तसेच दागिने घडविण्याचे मजुरी शुल्क समाविष्ट नाही..गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सोन्याचे दर अधिकअलीकडे सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली असली, तरी २०२५ मधील धनत्रयोदशीच्या तुलनेत यंदा ग्राहकांना सोने खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. मागील वर्षी धनत्रयोदशीच्या आसपास २४ कॅरेट सोन्याचा प्रति १० ग्रॅमचा दर सुमारे १ लाख ३० हजार ते १ लाख ३४ हजार रुपये होता. त्याच्या तुलनेत सध्या सोन्याचे दर ५.५ ते ७.६ टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणजेच गेल्या वर्षभरात प्रत्येक १० ग्रॅम सोन्यामागे साधारण ८ हजार ते १० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.२०२६ या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या दरांनी जोरदार उसळी घेतली होती. जानेवारीच्या अखेरीस सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम सुमारे १ लाख ७५ हजार रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतर किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. या उच्चांकाच्या तुलनेत सोन्याचे दर जवळपास २० टक्क्यांनी खाली आले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यातच सुमारे ५ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली. या घडामोडींमुळे भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहण्याच्या पारंपरिक समजुतीलाही आव्हान मिळाले आहे..High Court: महागाई भत्ता रोखणे सरकारला भोवले; मुख्य सचिवांना १ लाखांचा दंड... आता निर्णय दिवाळीनंतर, DA कधी मिळणार?.भारतातील सोन्याच्या मागणीत २९ टक्क्यांची घटधनत्रयोदशीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील सोन्याच्या मागणीची स्थितीही महत्त्वाची आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार, जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी मागील तिमाहीच्या तुलनेत वाढली. सणासुदीच्या खरेदीचा प्रभाव आणि तिमाहीच्या अखेरीस सोन्याच्या किमतीत झालेली नरमाई यामुळे ही वाढ झाली. मात्र, मागील वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत मागणी २९ टक्क्यांनी कमी राहिली.भारतातील दागिन्यांची मागणी तिमाही आधारावर ३३ टक्क्यांनी वाढून १०० टनांवर पोहोचली. तरीही वार्षिक तुलनेत त्यात २० टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली. सोन्याची नाणी आणि बार खरेदीच्या बाबतीत चीननंतर भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ राहिला. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत जागतिक मागणीतील भारताचा वाटा सुमारे २१ टक्के होता.विशेष म्हणजे, याच तिमाहीत भारतातील डिजिटल सोन्याच्या खरेदीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांची वाढ झाली. जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत डिजिटल सोन्याची खरेदी वार्षिक तुलनेत ७६ टक्क्यांनी वाढली..जागतिक संघर्ष असूनही सोन्याच्या दरातील तेजी का मंदावली?मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीतील सोन्याच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणाऱ्या अहवालानुसार, महागाई आणि व्याजदरांबाबत बदललेल्या अपेक्षा ही सोन्याच्या तेजीला ब्रेक लागण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. भू-राजकीय घडामोडींचा सोन्याच्या किमतींवरील परिणाम आता त्या घडामोडींमुळे महागाई किती वाढते, यावर अधिक अवलंबून असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कविषयक निर्णयांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता, सोन्याशी संबंधित गुंतवणूक निधींमधील वाढता ओघ, केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली खरेदी आणि अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा यामुळे सोन्याच्या किमतींना आधार मिळाला होता..Gold-Silver Rate Today: सोनं 44 हजारांनी, तर चांदी 2.45 लाखांनी स्वस्त! दिवाळीत खरेदीची मोठी संधी? पाहा आजचे दर.मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत परिस्थिती बदलली. आयात शुल्क आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक अनिश्चिततेपेक्षा महागाई वाढण्याची चिंता अधिक महत्त्वाची ठरू लागली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक, उत्पादन आणि वीज खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर कमी करणे कठीण होऊ लागले.परिणामी, बाजारातील अपेक्षा अनेक व्याजदर कपातींकडून दीर्घकाळ उच्च व्याजदर कायम राहण्याकडे वळल्या. अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील परतावा, डॉलरचे मूल्य आणि महागाईचा परिणाम वगळल्यानंतरचे वास्तविक व्याजदर वाढले. त्यामुळे व्याज मिळवून देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत सोन्याचे आकर्षण कमी झाले. वाढत्या वास्तविक व्याजदरांचा परिणाम पारंपरिक सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मागणीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरल्याने जागतिक संघर्ष सुरू असतानाही सोन्याची तेजी मंदावल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.पहिल्या तिमाहीत सोन्याशी संबंधित जागतिक गुंतवणूक निधींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली होती. मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत गुंतवणूकदारांनी या निधींमधून पैसे काढण्यास सुरुवात केली. काही संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी अधिक परतावा देणाऱ्या निश्चित उत्पन्नाच्या पर्यायांकडे आपली गुंतवणूक वळवली. त्याचवेळी सोन्याचे दर वाढतील या अपेक्षेने व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही आपली गुंतवणुकीची स्थिती कमी केली. त्यामुळे दरांवरील घसरणीचा दबाव वाढला..गेल्या धनत्रयोदशीला घेतलेल्या सोन्याचा परतावा किती?गेल्या वर्षी धनत्रयोदशीला सोने खरेदी केलेल्या ग्राहकांसाठी वर्षभरातील परतावा साधारण ५.५ ते ७.६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. जानेवारीमध्ये सोन्याने विक्रमी दर गाठला असला, तरी वर्षभराचा परतावा तुलनेने मर्यादित राहिला आहे.या परताव्याची तुलना बँकांच्या मुदत ठेवी आणि इतर निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांशी करता येते. काही वेळा या पर्यायांमधून सोन्याच्या तुलनेत समान किंवा अधिक परतावा मिळू शकतो. तसेच सोन्याच्या दरांमध्ये दररोज होणाऱ्या चढ-उतारांचा धोका या गुंतवणुकीत तुलनेने नसतो.सोन्याला पारंपरिक आणि दीर्घकालीन मूल्य असले, तरी केवळ एका वर्षाच्या कालावधीत सर्वाधिक परतावा देणारा गुंतवणूक पर्याय म्हणून त्याची अलीकडील कामगिरी ठरलेली नाही. केंद्रीय बँका आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून सोन्याची खरेदी सुरू असल्याने मागणीला आधार मिळत आहे. मात्र, आगामी काळात सोन्याच्या किमतींची दिशा महागाई, व्याजदर आणि अमेरिकी डॉलरच्या स्थितीवर अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.