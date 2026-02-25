Donald Trump solar tariff: गोड-गोड बोलून ट्रम्पचा भारताला झटका; सौरऊर्जेवर १२६ टक्के टॅरिफ, आता नेमके काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला अनपेक्षित फटका देत सौर पॅनेल्सवर १२६ टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या पावलामुळे भारतीय सौर ऊर्जा उद्योगाला मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने स्पष्ट केले की, भारत सरकारने आपल्या उत्पादकांना दिलेल्या अनुदानांमुळे त्यांना बाजारात स्वस्त दरात विक्री करता आली आणि त्याचा अमेरिकन कंपन्यांना थेट तोटा झाला. अमेरिकेने इंडोनेशियावरील उत्पादनांवर ८६ ते १४३ टक्के तर लाओसवर ८१ टक्के इतके कर देखील लावले आहे..भारतीय कंपन्यांवर होणारा परिणाम अत्यंत गंभीरया निर्णयाचा भारतीय कंपन्यांवर होणारा परिणाम अत्यंत गंभीर असल्याचे ब्लूमबर्गने नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड बाजारात प्रवेश करणे आता कठीण होईल. सन २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ७९२.६ दशलक्ष डॉलर म्हणजे सुमारे ६,५०० कोटी रुपयांच्या सौर उत्पादनांची निर्यात केली होती. ही आकडेवारी २०२२ च्या तुलनेत नऊ पट जास्त होती. अशा वेगवान वाढीला या कराने अडथळा निर्माण केला आहे. निर्यात घटल्याने देशातील अनेक सौर उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन क्षमता कमी करावी लागू शकते आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.अमेरिकेच्या बाजूने पाहिले तर, सौर प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना सौर ऊर्जेची महागाई सहन करावी लागेल. हे शुल्क ट्रम्प यांच्या इतर सामान्य करांपेक्षा वेगळे आहेत. न्यायालयाने नुकतेच काही सामान्य कर रद्द केल्यानंतर ट्रम्प यांनी १० टक्के नवे कर लादले होते, पण सौर क्षेत्रासाठी हे अधिक कठोर आहेत..Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्....देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देणे गरजेचेअमेरिकेतील सौर उत्पादक कंपन्यांच्या एका गटाने या चौकशीची मागणी केली होती. त्यांचा दावा आहे की देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय ६ जुलैपर्यंत अपेक्षित आहे. येथे हेही लक्षात घ्यावे की, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेत आयात झालेल्या ५७ टक्के सौर मॉड्यूल्स भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस या तीन देशांतूनच आले होते. आता या मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने अमेरिकेच्या स्वतःच्या सौर ऊर्जा क्षेत्रालाही नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयहा निर्णय भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. केवळ एक दिवस आधी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले होते की, अमेरिकेच्या शुल्क धोरणाबाबत परिस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू होतील. “परिस्थिती अधिक स्पष्ट होताच आम्ही वाटाघाटी सुरू करू,” असे गोयल म्हणाले. दरम्यान, २२ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही देशांच्या मुख्य वाटाघाटीकर्त्यांची अंतरिम व्यापार करारासाठी नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. ही बैठक वॉशिंग्टनमध्ये होणार होती..भारत-कॅनडा मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना वेगदुसरीकडे, भारत-कॅनडा मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना वेग आला आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस अटी-शर्ती अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी २६ फेब्रुवारी रोजी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या भेटीच्या निमित्ताने औपचारिक FTA चर्चा सुरू होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताला विविध देशांसोबत नवीन व्यापारी संबंध मजबूत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे..नवीन रणनीती आखावी लागणारसध्याच्या घडामोडींनुसार (२५ फेब्रुवारी २०२६), या शुल्क निर्णयामुळे भारतीय सौर क्षेत्राने अमेरिकेच्या व्यतिरिक्त युरोप, आफ्रिका आणि आशियातील इतर बाजारपेठांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. निर्यात विविधीकरणावर भर दिला जात आहे. तरीही अमेरिकन बाजारातील मोठा वाटा गमावल्याने उद्योगाला नवीन रणनीती आखावी लागणार आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन राखण्यासाठी पुढील काही महिन्यांत नवीन चर्चा अपेक्षित आहेत..धक्कादायक! Donald Trump यांच्या घरात बंदूक-इंधन कॅनसह घुसखोरीचा प्रयत्न; गुप्तहेरांच्या गोळीबारात संशयित ठार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.