Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? तर हे आहेत आजचे दर! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोने- चांदीचा भाव!

Gold and Silver : भारतामधील सोन्याच्या किमतींमध्ये अलीकडच्या काळात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यानंतर, नोव्हेंबर महिन्यात या किंमतींमध्ये घसरण दिसून आली आहे.मात्र, चांदीच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे.
gold rate

gold rate

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Gold Price : कालच्या मोठ्या वाढीनंतर गुरुवारी सोन्याच्या भावात किरकोळ घसरण झाली. तर चांदीचीही चमकही थोडी उतरली. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹170 तर 22 कॅरेटचा भाव ₹150 ने कमी झाला.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
gold rates in india
silver rates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com