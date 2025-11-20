Gold Rate Today : सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? तर हे आहेत आजचे दर! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोने- चांदीचा भाव!

Gold Price : कालच्या मोठ्या वाढीनंतर गुरुवारी सोन्याच्या भावात किरकोळ घसरण झाली. तर चांदीचीही चमकही थोडी उतरली. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹170 तर 22 कॅरेटचा भाव ₹150 ने कमी झाला..आजच्या दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹1,24,840 इतका होता जो काल ₹1,25,010 इतका होता. तर 22 कॅरेट प्रति तोळा सोन्याचा आजचा भाव ₹1,14,450 इतका होता. या घसरणीमागे मजबूत झालेला डॉलर आणि डिसेंबरमध्ये यूएस फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपात करणार असल्याचे कारण मानले जात आहे. .चांदी झाली स्वस्त आज दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,65,000 प्रति किलो झाला आहे. कालच्या बाजारात ₹6,000 ने भाव वाढल्यानंतर आज पुन्हा चांदीची चमक कमी झाली आहे. काल चांदीचा भाव तब्बल 1,68,000 इतका झाला होता जो आज ₹3000 ने कमी झाला आहे. देशातील इतर शहरांकडे पाहिले तर मुंबई आणि कोलकाता येथेही चांदी ह्याच दराने उपलब्ध आहे. मात्र चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव ₹1,73,000 प्रति किलो आहे. त्यामुळे चारही मोठ्या शहरांमध्ये चांदी सर्वात महाग चेन्नईमध्ये आहे..भारतातील सोन्याचे भाव का बदलतातभारतामधील सोन्याच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव, आयात शुल्क, कर आणि विनिमय दरातील चढ-उतार यांचा मुख्य प्रभाव असतो. हे सर्व घटक देशातील रोजचा सोन्याच्या भाव कमी-जास्त करतात.तसेच, भारतामध्ये सोने हे सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. सोनं हे एक लोकप्रिय गुंतवणूक साधन असून विवाहसोहळे आणि सण-उत्सवांमध्ये त्याला विशेष स्थान आहे. अश्यावेळच्या मागणी आणि खरेदीमुळेही सोन्याचे भाव कायम बदलत राहतात..महाराष्ट्रातील सोने-चांदीचे भाव शहर सोनं (प्रति तोळा) चांदी( प्रति किलो) मुंबई ₹1,24,690 ₹1,65,000पुणे ₹1,24,690 ₹1,65,000 नागपूर ₹1,24,690 ₹1,65,000 जळगाव ₹1,24,690 ₹1,65,000 .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.