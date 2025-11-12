Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी

Robert Kiyosaki Gold Price Prediction : ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अलीकडे सोशल मीडियावर त्यांनी केलेल्या पोस्टनंतर सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे. कियोसाकी यांनी पुढील वर्षभरात सोन्याचे भाव गगनाला भिडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे..सोनं 8 लाखांवर जाणार!रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट केली आहे. यात COMEX मार्केटमध्ये सोन्याचा भाव $27,000 प्रति औस पेक्षा जास्त वाढू शकतो (म्हणजे भारतीय पैशात याची किंमत 23,95,188 एवढी होईल). यायच अर्थ भारतीय बाजारात प्रति तोळा (10 ग्रॅम) सोन्याचा भाव तब्बल 8,44,860 एवढा होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे आज सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना भविष्यात त्यावर आयुष्यभराची कमाई होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला आहे..सोन्यातील गुंतवणूकीवर भर"1971 ला जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी अमेरिकन डॉलरला सोन्यापासून वेगळं केलं होतं तेव्हापासून मी सोनं खरेदी करायला सुरुवात केली होती. सध्या माझ्याकडे सोन्याच्या दोन खाणी आहेत. तसेच मी अजूनही सोने खरेदी करत आहे. बाजारात क्रॅश येण्याची शक्यता आहे, पण मी विक्री न करता सतत खरेदी करत आहे" अस कियोसाकी यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये सांगितलं. .चांदीला येणार सोन्याचे दिवस कियोसाकी यांनी चांदीबाबतही मोठे भाकीत केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2026 पर्यंत चांदीचा भाव हा $100 पर्यंत पोहोचू शकतो. जर त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरली, तर भारतीय बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 3 लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. बिटकॉइन ठरणार किंगसोन्या-चांदीप्रमाणेच कियोसाकी बिटकॉइन आणि इथरियमवरही आशावादी आहेत. 2026 पर्यंत बिटकॉइन $2,50,000 पेक्षा जास्त जाऊ शकतो. तर इथरियम $60,000 पेक्षा महाग होऊ शकतो..अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर टीकाकियोसाकी यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही टीका केली आहे.“यूएस फेडरल रिझर्व्ह सतत बनावट पैसे छापत आहे. त्यामुळे अमेरिका जगातील सर्वात मोठा कर्जदार देश झाला आहे. त्यांच हे मॉडेल जास्त काळ टिकणार नसल्याचा" दावा कियोसाकी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे.कियोसाकी यांच्या मते, सोने आणि चांदी या नैसर्गिकरित्या दुर्मिळ वस्तू आहेत. त्यामुळे त्यात केलेली गुंतवणूक दीर्घकाळ फायद्याची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.