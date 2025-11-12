Personal Finance

Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी

Gold Rate : रॉबर्ट कियोसाकी यांच्या X वरील पोस्टने सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे. सोन्यासोबतच चांदी आणि बिटकॉइन बाबतही त्यांनी आशावाद दाखविला आहे.
Robert Kiyosaki Gold Price Prediction

Robert Kiyosaki Gold Price Prediction

eSakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Robert Kiyosaki Gold Price Prediction : ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अलीकडे सोशल मीडियावर त्यांनी केलेल्या पोस्टनंतर सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे. कियोसाकी यांनी पुढील वर्षभरात सोन्याचे भाव गगनाला भिडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Gold jewelry
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com