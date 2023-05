मुंबई : पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड ही एक छोटी बचत योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही भविष्यासाठी मोठा निधी तयार करू शकता.

केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना आणत असते. त्यापैकी एक अतिशय लोकप्रिय योजनेचे नाव आहे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला नोकरी नसतानाही पीएफ खात्याचा लाभ मिळू शकतो. (how nominees will get PPF amount if account holder dies before maturity date )

या योजनेत एकूण १५ वर्षांसाठी गुंतवणूक करता येते. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला मजबूत व्याजदरासह कर सवलतीचा लाभ मिळतो.

प्रत्येक आर्थिक वर्षात कोणताही खातेदार ५०० ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. तुम्ही आयकर कलम 80C अंतर्गत गुंतवलेल्या रकमेवर दावा करू शकता.

पीपीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर, सरकार चक्रवाढ आधारावर ७.१० टक्के व्याजदर देत आहे. तुम्ही ३ वर्षांनंतर खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर कर्ज देखील घेऊ शकता.

जर एखाद्या PPF खातेधारकाचा मॅच्युरिटीपूर्वी मृत्यू झाला, तर नॉमिनी खात्यात जमा केलेल्या पैशावर दावा करू शकतो आणि ते काढू शकतो. मृत्यूच्या दाव्याच्या बाबतीत १५ वर्षे प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.

जर दाव्याची रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर नॉमिनीला फक्त मृत्यू दावा फॉर्म भरावा लागेल आणि मृत्यू प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल. दुसरीकडे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर, मृत्यू प्रमाणपत्रासह, न्यायालयाकडून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र इत्यादी काही कायदेशीर पुरावे देखील आवश्यक असू शकतात.