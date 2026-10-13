GDP Growth: भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने धावणार! २०२६-२०२७ मध्ये GDP वाढ ७ टक्के राहण्याचा IMFचा अंदाज

GDP Forecast: जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता, वाढत्या महागाईचा दबाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्यय यांसारखी आव्हाने कायम असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०२६ आणि २०२७ या दोन्ही वर्षांसाठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याउलट, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२६ मध्ये ३.१ टक्के आणि २०२७ मध्ये ३.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताचा अपेक्षित आर्थिक विकासदर जागतिक सरासरीच्या दुप्पटीहून अधिक असल्याचे स्पष्ट होते..जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मर्यादितआयएमएफच्या अंदाजानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्था विविध आर्थिक धक्क्यांचा सामना करत असतानाही आतापर्यंत टिकून राहिली आहे. मात्र, या अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आता अधिक नाजूक आणि असमान होत असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. २०२६ मध्ये जागतिक विकासदर ३.१ टक्के, तर २०२७ मध्ये ३.४ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.दरम्यान, वाढत्या ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतींमुळे जागतिक महागाईचा दर ४.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सरकारी कर्जाचा वाढता भार आणि विविध आर्थिक जोखमी हीदेखील जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. ऊर्जा पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय निर्माण झाल्यास आर्थिक विकासावर दबाव वाढू शकतो, असा इशाराही आयएमएफने दिला आहे..एआयमधील गुंतवणुकीकडून विकासाला चालनाकृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक जागतिक आर्थिक विकासासाठी आधार ठरू शकते, असे आयएमएफचे मत आहे. संगणकीय हार्डवेअर, डेटा केंद्रे आणि एआय तंत्रज्ञानासाठी कंपन्यांकडून वाढवण्यात आलेला खर्च आर्थिक घडामोडींना चालना देत आहे.दीर्घकालीन दृष्टीने या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढण्यास, परिचालन खर्च कमी होण्यास आणि व्यावसायिक कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे वित्तीय बाजारांमध्ये आशावाद निर्माण झाला असला, तरी बाजाराकडून संभाव्य धोक्यांचा कमी अंदाज घेतला जात असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..Old Monk च्या विक्रिला परवानगी पण FSSAI ची मोठी अट... कोणत्या नावाने मिळणार RUM? ५०० कोटींचा फटका!.मूडीज, एस अँड पी, फिच आणि जागतिक बँकेचाही भारताच्या वाढीवर विश्वासआयएमएफप्रमाणेच अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचे अंदाज वाढवले आहेत. मूडीज रेटिंग्ज, एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज आणि जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत सकारात्मक सुधारणा केल्या आहेत..जागतिक बँकेने २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकासदर ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यापूर्वी हा अंदाज ६.६ टक्के होता. मूडीजनेही गेल्या महिन्यात भारताच्या आर्थिक विकासदराचा अंदाज एक टक्क्याने वाढवून ७ टक्के केला. एस अँड पीने आपल्या अंदाजात ०.४ टक्क्यांची वाढ केली आहे.याशिवाय, फिचने भारताचा विकासदर ६.४ टक्क्यांवरून वाढवून ६.९ टक्के केला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारित अंदाजांमुळे भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत व्यक्त होत असलेली अपेक्षा अधोरेखित झाली आहे. तथापि, जागतिक आर्थिक धक्के, महागाई आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे यांसारख्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे आयएमएफने स्पष्ट केले आहे..Farmer Success Story : नोकरीत मन रमलं नाही, आता करतो शेती; दिवसाला कमावतो ५० हजार, युवा शेतकऱ्याची डोक्यालिटी पाहून वाटेल आश्चर्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.