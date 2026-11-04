सोन्याच्या बाजारात मोठी उलथापालथ! सणासुदीतही ग्राहकांचा ठेंगा; धक्कादायक कारण काय? सहा वर्षांत पहिल्यांदाच...

सोन्याच्या किमतींनी गाठलेल्या विक्रमी उच्चांकाचा परिणाम आता भारतीय बाजारपेठेतील खरेदीवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. सणासुदीचा काळ आणि लग्नसराई सुरू असतानाही देशातील सोन्याच्या मागणीत मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल २९ टक्क्यांनी घसरून १६२.५ टनांवर आली आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वात कमी मागणी ठरली आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेने (वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..अहवालानुसार, २०२६ या संपूर्ण वर्षात भारतातील सोन्याची मागणी अंदाजे ६५० टन राहण्याची शक्यता आहे. कोविड-१९ महामारीनंतरची ही सर्वात कमी वार्षिक मागणी ठरू शकते. त्यामुळे सोन्याच्या खरेदीत झालेली ही घट केवळ वाढलेल्या किमतींमुळे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचाही त्यावर परिणाम झाला आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करून बचत करण्यासह सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते..खरेदीचे प्रमाण घटले, मात्र खर्च वाढलाजागतिक सुवर्ण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, जुलै-सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भारतातील सोन्याची एकूण मागणी २२९.८ टन होती. यंदा त्यात मोठी घट झाली असली, तरी सोन्याच्या खरेदीसाठी झालेल्या खर्चात वाढ झाली आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत सोन्याच्या खरेदीचे मूल्य २ लाख ३५ हजार ९० कोटी रुपये होते. यंदा ते तीन टक्क्यांनी वाढून २ लाख ४१ हजार ९०० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यावरून सोन्याचे प्रमाण कमी खरेदी केले जात असले, तरी वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहकांचा खर्च वाढल्याचे दिसते..गुंतवणुकीसाठी सोन्याची मागणीही घटलीसुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे पाहणाऱ्या ग्राहकांच्या खरेदीतही लक्षणीय घट झाली आहे. सोन्याच्या लगडी आणि नाण्यांची मागणी मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील ९१.६ टनांवरून घसरून ५५ टनांवर आली. म्हणजेच त्यात ४० टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडमधील (ईटीएफ) सोन्याची मागणीही ५० टक्क्यांनी कमी झाली. मागील वर्षी ही मागणी १०.७ टन होती, ती यंदा ५.३ टनांवर आली आहे..दागिन्यांच्या खरेदीत २० टक्क्यांची घटदागिन्यांच्या बाजारपेठेलाही महाग सोन्याचा फटका बसला आहे. जुलै-सप्टेंबर २०२५ या तिमाहीत भारतातील दागिन्यांची मागणी २० टक्क्यांनी घसरून ९९.९ टन झाली. मागील वर्षी याच कालावधीत ही मागणी १२५ टन होती. मात्र, किमती वाढल्यामुळे दागिन्यांवरील खर्च १६ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ४८ हजार ७०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांचा विचार करता दागिन्यांची मागणी १८ टक्क्यांनी घसरून २४१.१ टन झाली. दुसरीकडे, या खरेदीसाठी झालेला खर्च २९ टक्क्यांनी वाढून ३ लाख ६१ हजार ८३० कोटी रुपयांवर पोहोचला..Gold Rate: महागाई मुळे सोने खरेदीला ब्रेक; भारतातील मागणी २९ टक्क्यांनी घटली, दरवाढ आणि आयात शुल्काचा परिणाम.ग्रामीण भागातही सोन्याच्या मागणीला फटकाभारतातील एकूण सोन्याच्या वापरापैकी निम्म्याहून अधिक वापर ग्रामीण भागात होतो. मात्र, यंदा कमी पावसामुळे ग्रामीण भागातील सोन्याच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. कमी उत्पन्न आणि दैनंदिन गरजांसाठी वाढणारा खर्च यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना सोन्याची खरेदी करणे कठीण बनले आहे. परिणामी, ग्रामीण बाजारपेठेतील दागिन्यांच्या मागणीतही घट दिसून येत आहे..सोन्याची मागणी घटण्यामागे अनेक कारणेसोन्याच्या मागणीतील घसरणीमागे आयात शुल्कातील वाढ, सोन्याच्या किमतींमधील मोठी वाढ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोने खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याचे केलेले आवाहन ही प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालातील माहितीवरून स्पष्ट होते. याशिवाय वाढती महागाई, घरगुती खर्चात झालेली वाढ आणि इराण युद्धानंतर निर्माण झालेली आर्थिक अनिश्चितता यांचाही परिणाम झाला आहे. वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाली असून, याचा परिणाम दागिने, सोन्याची नाणी, लगडी आणि गोल्ड ईटीएफ अशा विविध प्रकारच्या खरेदीवर झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे..Gold-Silver Price Crash: धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून सोनं 43 हजारांनी, तर चांदी 2.43 लाखांनी स्वस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.