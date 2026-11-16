Stock Market Tax Relief: शेअर बाजारातील नफ्यावरचा कर हटणार? आगामी अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

Stock Market Tax Relief: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी 2027चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाणारा भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) रद्द होणार की त्याच्या दरात बदल होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून या करप्रणालीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेतला जात आहे..केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली. अर्थसंकल्पापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये उद्योग क्षेत्रातील विविध संघटनांनी भांडवली नफा करात बदल करण्याच्या सूचना मांडल्या आहेत. या सर्व प्रस्तावांचा सरकारकडून अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले."भागधारकांनी मांडलेल्या विविध मुद्द्यांचे विश्लेषण केले जात आहे. या सूचनांचा विचार केला जाईल. 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होताना याबाबतची भूमिका स्पष्ट होईल," असे अग्रवाल यांनी सांगितले..Mahanadi Coalfields IPO: Jio नंतर आता सरकारी कंपनीचा IPO करू शकतो मालामाल! GMP किती, एका लॉटसाठी किती पैसे लागणार?.LTCG कर रद्द करण्याची मागणी का?उद्योग संघटनांनी शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) चे दर कमी करण्याची सूचना केली आहे. कराचा बोजा कमी झाल्यास भारतीय शेअर बाजारात देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, असा उद्योग क्षेत्राचा युक्तिवाद आहे..सध्याच्या नियमानुसार, सूचीबद्ध शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जातो. एका आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नफा झाल्यास हा कर लागू होतो. याशिवाय नियमानुसार अधिभार आणि उपकरही आकारला जातो.दुसरीकडे, शेअर्स खरेदी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत विकल्यास मिळणाऱ्या अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर 20 टक्के कर भरावा लागतो..Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव.सध्या एखादी गुंतवणूक दीर्घकालीन मानण्यासाठी ती 12 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, हा कालावधी वाढवून 18 ते 24 महिने करण्याची सूचना उद्योग क्षेत्राने केली आहे. याशिवाय STCG च्या दरात बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही बदलाची मागणीपरदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) भारतीय शेअर बाजारात आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र कररचना लागू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना इक्विटीवरील दीर्घकालीन नफ्यावर करसवलत दिली जाते. भारतातही अशा सवलतीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..Bank Update: छठ पूजेमुळे बँकांना सुट्ट्या! या आठवड्यात कोणत्या दिवशी बँका बंद? बँकेत जाण्याआधी RBIची अपडेट जाणून घ्या.याशिवाय, परदेशी गुंतवणूकदारांचा भांडवली नफा मोजताना भारतीय रुपयांऐवजी अमेरिकी डॉलरचा आधार घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे..1 फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पाकडे लक्षLTCG रद्द करणे, STCG आणि STT चे दर कमी करणे किंवा गुंतवणुकीचा दीर्घकालीन कालावधी बदलणे, यापैकी कोणत्या प्रस्तावांना सरकार मान्यता देते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अर्थ मंत्रालयाकडून सर्व सूचनांचा अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारी 2027 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना करासंदर्भात दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.