Personal Finance

US tariff on India: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीतून अमेरिका किती कमाई करत आहे?

How Much Revenue Is the US Earning From the 50% Tariff on Indian Imports? : भारतावर लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कातून अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचे उत्पन्न मिळत असून, ट्रम्प यांच्या नव्या विधानांमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे.
US Visa Policy

US Visa Policy

sakal

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीमुळे अमेरिकेला किती कमाई होत आहे, याबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून भारताला नव्या करांच्या धमकीचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने भारतावर आधीच ५० टक्के इतका जास्तीत जास्त कर लादला असून, यातून अमेरिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची तपशीलवार माहिती ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते, या करांमुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सची भर पडणार आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
US
tax

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com