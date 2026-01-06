US tariff on India: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीतून अमेरिका किती कमाई करत आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीमुळे अमेरिकेला किती कमाई होत आहे, याबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून भारताला नव्या करांच्या धमकीचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने भारतावर आधीच ५० टक्के इतका जास्तीत जास्त कर लादला असून, यातून अमेरिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची तपशीलवार माहिती ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते, या करांमुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सची भर पडणार आहे..अमेरिकेला ६०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक करसोमवारी ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकेला ६०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक कर मिळणार आहेत. जगातील विविध देशांवर लादलेल्या या करांमुळे अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून "खूपच मजबूत" झाली आहे. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "आम्हाला लवकरच ६०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर मिळतील, पण फेक न्यूज मीडिया याबद्दल बोलण्यास नकार देत आहेत कारण ते आपल्या देशाचा द्वेष करतात आणि त्याचा अनादर करतात. ते येणाऱ्या कर निर्णयात हस्तक्षेप करू इच्छितात, जो अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक आहे.".अमेरिकन उत्पादनांवर खूप जास्त शुल्कट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, या करांमुळे अमेरिका आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि आदरणीय बनली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांतच, ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी जगातील विविध देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर अनेक प्रकारचे शुल्क जाहीर केले. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेवर अन्याय झाला असून, इतर देश अमेरिकन उत्पादनांवर खूप जास्त शुल्क लादत आहेत. विशेषतः भारतावर ५० टक्के शुल्क लादण्यात आले असून, यात रशियन तेलाच्या खरेदीवर २५ टक्के शुल्काचा समावेश आहे..भारताच्या निर्यातीवर होणारा परिणाम चिंताजनकया करांचा भारताच्या निर्यातीवर होणारा परिणाम चिंताजनक असू शकतो. पीटीआयच्या अहवालानुसार, तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर अमेरिकेने भारतातील वस्तूंवर आयात शुल्क आणखी वाढवले तर देशाच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तथापि, यामुळे निर्यातदारांना त्यांच्या परदेशी बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यास मदत होऊ शकते. तज्ज्ञांनी पुढे म्हटले आहे की, जकातींचा धोका वाढत असताना, भारताला रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट निर्णय घ्यावा लागेल..Donald Trump Special Comments Video : ‘’तो सुंदर चेहरा अन् मशीनगन सारखे ओठ…’’ ; ट्रम्प यांनी जाहीरपणे नेमकी कुणाची केली एवढी स्तुती?.अमेरिकेला होणारी भारतीय निर्यात २०.७ टक्क्यांनी कमीआर्थिक संशोधन संस्था जीटीआरआयने सोमवारी सांगितले की, मे ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत अमेरिकेला होणारी भारतीय निर्यात २०.७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जर जकाती आणखी वाढवल्या गेल्या तर ही घसरण आणखी वाढू शकते. निर्यातदारांची सर्वोच्च संस्था एफआयईओनेही म्हटले आहे की, सध्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जकातींमध्ये वाढ केल्यास भारतीय निर्यातीवर गंभीर परिणाम होईल. हे विशेषतः पारंपारिक निर्यात क्षेत्रांमध्ये खरे ठरेल..ट्रम्प यांच्या या टिप्पण्या अमेरिकन काँग्रेस सदस्य लिंडसे ग्राहम यांनी दिलेल्या माहितीशी जोडल्या जाऊ शकतात. ग्राहम, जे ट्रम्प यांच्यासोबत एअर फोर्स वनमध्ये प्रवास करत होते, त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले कर हे भारत आता रशियाकडून लक्षणीयरीत्या कमी तेल खरेदी करत आहे याचे "मुख्य कारण" आहे. ग्राहम म्हणाले, "सुमारे एक महिन्यापूर्वी, मी भारतीय राजदूताच्या घरी गेलो होतो आणि ते फक्त ते रशियाकडून कमी तेल कसे खरेदी करत आहेत याबद्दल बोलत होते. तुम्ही राष्ट्रपतींना कर उठवण्याची विनंती कराल का?".Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रवासबंदीचा बडगा; आणखी वीस देशांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.