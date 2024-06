फेडरल रिझर्व्हतर्फे व्याजदर ‘जैसे थे’ यंदा एकदाच दरकपातीचे सूतोवाच

interest rates were as they were by Federal Reserve only one rate cut this year Sakal

सकाळ वृत्तसेवा वॉशिंग्टन : अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बँकेने जूनच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदर सलग सातव्यांदा 'जैसे थे' ठेवले आहेत. फेडने बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. मुख्य व्याजदर आता ५.२५ ते ५.५० टक्केच राहणार आहेत. 'फेड'च्या पतधोरण समितीने आता या वर्षात एकदाच व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'फेड'ने मार्चमध्ये तिमाही आर्थिक अंदाज जाहीर करताना जूनमध्ये व्याजदरात कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, यावेळीही व्याजदर कायम ठेवण्यात आल्याने अर्थतज्ञांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. अनेक महिन्यांच्या महागाईच्या तपशिलानंतर सावध भूमिका घेत व्याजदर आहे तेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे 'फेड'चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. महागाई कमी होत असून, रोजगाराची बाजारपेठ लवचिक असल्याने व्याजदर स्थिर ठेवण्यासाठी संधी आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला जास्त धोका न पोहोचवता महागाई रोखता येऊ शकतील, असे पॉवेल यांनी म्हटले आहे. सुदैवाने, अर्थव्यवस्था मजबूत असून, आम्ही आर्थिक जोखमीच्या नकारात्मक बाजूंवर लक्ष ठेवून आहोत, असेही पॉवेल यांनी नमूद केले. आर्थिक वाढीचा दर चांगला असून, महागाईचा दर कमी होत आहे. परंतु, तरीही तो उद्दिष्टापेक्षा खूप जास्त आहे. ग्राहकांच्या खर्चाचा वेग मंदावला असला, तरी त्याचे प्रमाण अधिक आहे, तो आणखी कमी करण्याची गरज आहे, तरच महागाई नियंत्रणात येईल. जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्चितता कायम असल्याने घाईघाईने दर कमी केल्याने महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्याजदर कमी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.'' - जेरोम पॉवेल, अध्यक्ष, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बँक