Meesho Shares : तुम्हीही बनू शकता Meesho चे मालक! कमवू शकता लाखो रुपये; कमी पैशात कसे खरेदी कराल शेअर? पाहा एका क्लिकवर

Meesho Offers : ई-कॉमर्सच्या आकाशात वेगाने झेप घेणाऱ्या मीशो कंपनीने गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी दिली आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या व्हॅल्यू-फर्स्ट प्लॅटफॉर्म मीशोचे IPO शेअर्स बुधवारी १० डिसेंबरला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर लिस्ट होणार आहेत. लिस्टिंगपूर्वीच ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मध्ये ४२ रुपयेची जबरदस्त वाढ झाली असून शेअरची अपेक्षित किंमत १५३ रुपयेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. म्हणजे IPO किंमती १११ रुपयेच्या तुलनेत ३८% पेक्षा जास्त प्रीमियम असेल त्यामुळ ही संधी सोडू नका, कारण तुम्हीही मीशोचे पार्टनर होऊन लाखो रुपयांची कमाई करू शकता..मीशो, सॉफ्टबँक, प्रोसस आणि पिक एक्सव्ही सारख्या प्रसिद्ध गुंतवणूकदारांनी पाठिंबा दिलेली ही कंपनी तिच्या १२ महिन्यांत (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत) सर्वाधिक ऑर्डर्स आणि वार्षिक ट्रान्झॅक्टिंग युजर्ससह भारतातील ई-कॉमर्समध्ये अव्वल स्थानी आहे. रेडसीर अहवालानुसार मीशोने फॅशन, होम अँड किचनमध्ये लीडरशिप मिळवली असून सौंदर्यप्रसाधने आणि बेबी केअरमध्ये टॉप थ्रीमध्ये आहे. FY25 मध्ये कंपनीची कमाई २६% वाढली तर नुकसान ३,९४१ रुपये कोटींपासून ७०० कोटींपर्यंत कमी झाले. ई कॉमर्स मार्केट ६ लाख कोटींच्या आकडेवारीतून २०३० पर्यंत १५-१८ लाख कोटीपर्यंत वाढणार असल्याने मीशोची वाढीची क्षमता जास्त आहे. टियर 2-3-4 शहरांतील १ कोटीहून अधिक विक्रेते आणि ग्राहकांना जोडणारा हा प्लॅटफॉर्म सोशल कॉमर्सच्या माध्यमातून प्रत्येकासाठी खरेदी सोपी करतो. शेअर्स कसे खरेदी कराल? (How to buy share)१. डिमॅट खाते उघडाझीरो ब्रोकरेज अॅप्सवर (Groww, Zerodha) PAN, आधार, बँक डिटेल्स भरून १० मिनिटांत अकाऊंट तयार करा. KYC पूर्ण करा. २. ASBA वापराUPIद्वारे IPO अर्ज करा. अॅपमध्ये 'IPO' सेक्शनमध्ये ज्या कंपनीचे शेअर घ्यायचे आहेत ती निवडा, लॉट क्रमांक भरा, UPI मँडेट द्या. पैसे डिडक्ट होणार नाहीत, फक्त ब्लॉक होतील. ३. अॅपवर अर्जGroww/Zerodha अॅप ओपन करा, 'IPO' सेक्शनमध्ये जा, मीशो निवडा, किंमत १११ रुपये (ऑपर प्राइस) ठेवा, UPI PIN एंटर करा. सबमिट करा४. अलॉटमेंट चेक कराKFin Tech वेबसाइटवर PAN/अॅप्लिकेशन नंबर एंटर करा. यशस्वी झाल्यास काही दिवसांत शेअर्स डिमॅटमध्ये येतील. ५. लिस्टिंगनंतर विक्री१० डिसेंबरला मार्केट ओपन होताच अॅपवर 'Buy/Sell' सेक्शनमध्ये शेअर सर्च करा, किंमत ठरवा आणि विक्री करा.