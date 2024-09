UPI Transaction Limit: उद्यापासून UPI व्यवहार मर्यादा बदलणार! पेमेंटसाठी NPCI कडून नवीन नियम जाहीर, तुम्हाला होणार थेट फायदा

UPI Transaction Limit Changes to Benefit Taxpayers : या नवीन UPI व्यवहार मर्यादेमुळे भारतातील डिजिटल व्यवहारांना गती मिळेल आणि करदात्यांसाठी व्यवहारांची प्रक्रिया सुलभ होईल. NPCI च्या या पावलाने भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने एक नवा अध्याय सुरू होईल, असे NPCI ने म्हटले आहे.

The NPCI increases the UPI transaction limit to Rs 5 lakh for tax payments, effective from September 16, 2024. esakal