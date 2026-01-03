NPS Updates : 'एनपीएस'मध्ये ऐतिहासिक बदल! आता बँकाही स्थापन करणार पेन्शन फंड; तुमच्यासाठी काय बदललं?

Pension Scheme Changes : पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) संदर्भात दोन मोठे बदल जाहीर केले आहेत. एनपीएस अधिक फायदेशीर आणि सक्षम करण्यासाठी PFRDA ने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता एनपीएसवरील शुल्क कमी होणार असून, त्यासोबतच बँकांनाही स्वतंत्र पेन्शन फंड स्थापन करून निधी व्यवस्थापनाची संधी मिळणार आहे. .शुल्क कमी होणारआतापर्यंत एनपीएस खातेदारांना विविध प्रकारच्या शुल्कांचा भार सहन करावा लागत होता. आता नव्या निर्णयामुळे हे शुल्क कमी होणार असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी होईल आणि त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) अधिक बचत जमा होण्यास मदत होईल. कमी शुल्कामुळे एनपीएस अधिक स्पर्धात्मक ठरेल आणि जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल..Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव .बँका स्वतंत्र पेन्शन फंड स्थापन करणार यातील दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे RBI द्वारे मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकाना आता PFRDA ने स्वतंत्रपणे पेन्शन फंड स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे बँकांना एनपीएसमधील मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी स्वतःचे पेन्शन फंड सुरू करता येतील. या निर्णयामुळे पेन्शन फंड व्यवस्थापन क्षेत्रात स्पर्धा वाढण्यासोबतच सेवेच्या दर्जा सुधारेल आणि गुंतवणूकदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील..तज्ज्ञांच्या मते, या दोन्ही बदलांमुळे एनपीएसची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता वाढेल. या प्रक्रियेत बँकांचा थेट सहभाग वाढल्याने व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल. तसेच, शुल्कात कपात झाल्याने दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरही त्याचे सकारात्मक परिणाम होईल..Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स.PFRDA ने पेन्शन फंडांसाठी नवीन गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क (IMF) रचना जाहीर केली असून ती 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश हा ग्राहकांचे हित जपणे, भारतातील पेन्शन खर्चाची रचना आंतरराष्ट्रीय निकषांशी सुसंगत करणे आणि फंड व्यवस्थापनासाठी आकारले जाणारे शुल्क कमी करणे हा आहे असे PFRDA स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.