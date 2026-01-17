Budgeting Tips : पगार पडताच ‘हे’ करा! सुप्रिया खासनीस सांगतात बचतीची सोपी अन् प्रभावी ‘पाकीट सिस्टिम’

सुप्रिया खासनीसवास्तविक पाहता काॅलेजमध्ये असल्यापासून माझ्या वडिलांमुळे (नरहर खेडकर) जमा-खर्च लिहिण्याची सवय होती. नंतर शासकीय नोकरी लागल्यामुळे त्याचा जास्त उपयोग होऊ लागला, कारण आपण स्वतः खर्च करणं आणि कुटुंबातील मोठ्या सदस्यानं खर्च करणं यातील फरकाची जाणीव झाली. .नोकरीमुळे नियमित पगाराची रक्कम हाती येत होती. त्यावेळी सध्यासारखा बॅंकेत पगार जमा होत नसे. दरमहाचा पगार हाती आला, की मासिक खर्चाच्या नियोजनाला सुरुवात होत असे. नियोजनापूर्वी वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम आधीच बाजूला बचत म्हणून काढून ठेवत असे. वैयक्तिक जमा-खर्चामुळे आर्थिक नियोजन करणे एकमार्गी व सुलभ होत होते. त्यानंतर प्रत्येक खर्चाच्या रकमेची स्वतंत्र पाकिटे तयार करत असे. .त्यात भाजीपाला दूध, किराणा इत्यादीचा समावेश होता. शासकीय सेवेतील लेखा विभागातील अंदाजपत्रकीय कामकाजाच्या अनुभवाचा घरचे आर्थिक नियोजन करताना खूप उपयोग झाला. मागील महिन्यातील खर्चाचा आढावा घेऊन चालू महिन्यांतील खर्चाची तरतूद करु लागले. ही तरतूद काही वेळा कमी-जास्त होत असे. .दूध, प्रवास यासाठीची रक्कम ठराविकच लागत असे. परंतु सुट्या, रजा इत्यादींमुळे सात-आठ दिवसांचा प्रवास खर्च शिल्लक राही. तो मी वेगळा बाजूला ठेवू लागले. त्या शिल्लक रकमेचा इतर वाढीव खर्चासाठी वापर करता आला. मला वडिलांनी त्यांच्या सवयीनुसार दरवेळी वाढलेल्या महागाई भत्ता रकमेचं पोस्टाचं रिकरींग खातं काढायला सांगितलं. .ते स्वतः केंद्र शासकीय सेवेत होते. महागाई भत्त्याची रक्कम मला मिळत नाही असे समजून मी त्या रकमेची गुंतवणूक पोस्टाच्या आवर्ती खात्यात करु लागले. नंतर दर पाच वर्षांनी मिळणाऱ्या मॅच्युरिटी रकमेची पुन्हा गुंतवणूक करू लागले व त्यामुळे मॅच्युरिटी रकमेचा उपयोग मला प्रामुख्यानं घरासाठी व शैक्षणिक खर्चासाठी झाला. .यावेळी वडिलांनी दिलेला, पोस्टामध्ये खातं काढण्याचा सल्ला फार मोठा मोलाचा ठरला. याचं श्रेय निश्चितच वडिलांना आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही प्रवासासाठी मी पूर्वीसारखीच खर्च तरतूद करीत आहे. दर सहा महिन्यांनी वाढलेला महागाई भत्ता,.रक्कम मी बाजूला ठेवून देते. त्यामुळे वर्षभर साठलेल्या रकमेचा उपयोग महत्त्वपूर्ण खरेदीसाठी होत आहे. सद्य परिस्थितीत मी ऑनलाईन व्यवहार करीत नाही. मार्केटमध्ये आपण गेलो, तर खूप खरेदी करावीशी वाटते; पण आपल्याकडे, जीपेसारख्या अर्थ व्यवहार सुविधा नसतील, तर त्याला आपोआप मर्यादा पडतात. .त्यामुळे आवश्यक तेवढाच खर्च होतो. माझ्या वडिलांनी पोस्टल बचतीचा मोलाचा सल्ला दिला त्यामुळे मी व्यवस्थित खर्च नियोजन करू शकले. जमा-खर्चाचं व्यवस्थित नियोजन केलं, की आपल्या घराचं आर्थिक आरोग्य चांगले राहून आपली पर्स नेहमीच आर्थिक आरोग्यदायी व ‘अर्थपूर्ण’ अशी राहते..हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमधील 10 ऐतिहासिक ठिकाणं! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.