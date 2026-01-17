Personal Finance

Budgeting Tips : पगार पडताच ‘हे’ करा! सुप्रिया खासनीस सांगतात बचतीची सोपी अन् प्रभावी ‘पाकीट सिस्टिम’

Financial Planning : पगारातील १०% बचत, खर्चाची स्वतंत्र पाकिटे आणि पोस्टातील गुंतवणूक! सुप्रिया खासनीस यांनी वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली घराचे आर्थिक आरोग्य कसे सुधारले, याची प्रेरणादायी गोष्ट.
Financial Planning

Financial Planning

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुप्रिया खासनीस

वास्तविक पाहता काॅलेजमध्ये असल्यापासून माझ्या वडिलांमुळे (नरहर खेडकर) जमा-खर्च लिहिण्याची सवय होती. नंतर शासकीय नोकरी लागल्यामुळे त्याचा जास्त उपयोग होऊ लागला, कारण आपण स्वतः खर्च करणं आणि कुटुंबातील मोठ्या सदस्यानं खर्च करणं यातील फरकाची जाणीव झाली.

Loading content, please wait...
money
education
Finance
Life
Funding
Budget
Tips
finance department
Wealth
health
Savings

Related Stories

No stories found.