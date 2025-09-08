Stock Market Closing : शेअर मार्केट हिरव्या रंगात बंद; सेन्सेक्स अन् निफ्टी किती अंकांनी वर? 5 कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ

Stock Market Closing Today : आठवड्याच्या सुरुवातीला सोमवारी झालेल्या चढ उतारांनंतर शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाले. बीएसई सेन्सेक्स ७६.५४ अंकांची (०.०९%) वाढ करून ८०,७८७.३० वर बंद झाला तर एनएसई निफ्टीने ३२.१५ अंक (०.१३%) उंचावून २४,७७३.१५ चा टप्पा गाठला. गुंतवणूकदारांच्या सकारात्मक भावनांमुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण कायम राहिले असून येणाऱ्या दिवसांत आणखी तेजीची अपेक्षा आहे..कोणते शेअर वाढले ?आजच्या तेजीत आयटी, फार्मा आणि ऑटो क्षेत्रांचा मोठा वाटा होता. आयटी सेक्टरमधील प्रमुख कंपन्या जसे की टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रोने १-२% ची वाढ केली. तर फार्मा स्टॉक्ससारख्या सन फार्मा आणि सिपला आघाडीला होती. ऑटो क्षेत्रात टाटा मोटर्स आणि मारुती सुजुकी आघाडीला होती.कोणते शेअर घसरले?दुसरीकडे बँकिंग आणि एफएमसीजी क्षेत्रात काही प्रमाणात घसरण दिसली. एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेने ०.५% ची घसरण नोंदवली तर हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या एफएमसीजी स्टॉक्समध्ये मंदी राहिली.(बातमी अपडेट होत आहे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.