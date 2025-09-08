Personal Finance

Stock Market Closing : शेअर मार्केट हिरव्या रंगात बंद; सेन्सेक्स अन् निफ्टी किती अंकांनी वर? 5 कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ

Share Market Closing Today Update : सोमवारी चढ-उतारांनंतर भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाले
Share Market Closing Today
Stock Market Closing TodaySakal
Saisimran Ghashi
Updated on

Stock Market Closing Today : आठवड्याच्या सुरुवातीला सोमवारी झालेल्या चढ उतारांनंतर शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाले. बीएसई सेन्सेक्स ७६.५४ अंकांची (०.०९%) वाढ करून ८०,७८७.३० वर बंद झाला तर एनएसई निफ्टीने ३२.१५ अंक (०.१३%) उंचावून २४,७७३.१५ चा टप्पा गाठला. गुंतवणूकदारांच्या सकारात्मक भावनांमुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण कायम राहिले असून येणाऱ्या दिवसांत आणखी तेजीची अपेक्षा आहे.

