Startup : श्रद्धा आवटींनी घरगुती साडी विक्रीला यशस्वी स्टार्टअपमध्ये कसे बदलले?

Handloom Saree Startup : घरगुती विक्रीतून 'कारीगरी' हे स्वतंत्र दालन सुरू करणाऱ्या श्रद्धा आवटी यांनी भारतीय हातमाग साड्यांना व्यासपीठ मिळवून दिले. टसर, पैठणी, बनारसी साड्यांचा त्यांचा व्यवसाय एक कोटींहून अधिक उलाढाल पार करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Saree Startup : ‘पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा’, किंवा ‘रेशमाच्या रेघांनी लाल काळ्या धाग्यांनी कर्नाटकी कशिदा मी काढीला’, ‘शालू हिरवा..पाचू नी मरवा’... अशा अनेक गाण्यांमधूनही डोकावणारी साडी म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे अभिजात प्रतीक.

