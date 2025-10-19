Startup : श्रद्धा आवटींनी घरगुती साडी विक्रीला यशस्वी स्टार्टअपमध्ये कसे बदलले?

Saree Startup : ‘पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा’, किंवा ‘रेशमाच्या रेघांनी लाल काळ्या धाग्यांनी कर्नाटकी कशिदा मी काढीला’, ‘शालू हिरवा..पाचू नी मरवा’... अशा अनेक गाण्यांमधूनही डोकावणारी साडी म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे अभिजात प्रतीक. .आपल्याकडे प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्रशैलीतील एक तरी साडी असावी आणि आपली साडी इतरांपेक्षा नेहमी वेगळी असावी, अशी प्रत्येक महिलेची इच्छा असते. त्यासाठी उत्तम प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या मिळणाऱ्या ठिकाणांचा शोध सतत सुरू असतो. घरगुती साडी विक्रीपासून सुरुवात करून ‘कारीगरी’ हे स्वतंत्र दालन सुरू करणाऱ्या श्रद्धा आवटी यांनी महिलावर्गाचा हा शोध सफल केला आहे. ‘.कारीगरी’ हे केवळ साडी विक्रीचे दुकान नाही, तर ते भारतीय विणकरांच्या कलाकुसरीला आणि त्यांच्या श्रमाला दिलेले एक व्यासपीठ आहे. कारण श्रद्धा यांना फक्त साड्या विकायच्या नव्हत्या, तर प्रत्येक साडीतून त्या साडीची कहाणी सांगायची होती. देशातील विविध राज्यांमध्ये असलेल्या हातमाग कारागिरांची मेहनत, कलाकौशल्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचे होते. .यामुळे ‘कारीगरी’मध्ये अस्सल हातमागावरच्या विविध प्रकारच्या साड्या मिळतात आणि हेच त्यांचे बलस्थान आहे. पारंपरिक पैठणी, कोसा, बनारसी, कॉटन सिल्क, माहेश्वरी अशा नानाविध प्रकारच्या साड्या येथे मिळत असल्याने महिला ग्राहकांचा नेहमीच उदंड प्रतिसाद मिळत आला आहे. अनेक प्रसिद्ध महिला कलाकारांचेही साडी खरेदीचे हे आवडते ठिकाण आहे. श्रद्धा यांच्या चोखंदळपणामुळे पुणेरी चोखंदळ ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे त्यांना सहजसाध्य झाले आहे. .त्यांचे वडील नेहमी आईसाठी अतिशय सुंदर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या आणत. त्यामुळे श्रद्धा यांना लहानपणापासून साडीची आवड आणि चोखंदळपणे निवड करण्याची दृष्टी तयार झाली. लग्नानंतर त्यांच्या पतीने त्यांना साड्यांचा व्यवसाय करण्याचा सल्ला दिला. त्याआधी विक्री आणि विपणन विभागातील नोकरीचा अनुभव होताच, त्यामुळे २०१७ मध्ये साधारण एक लाख रुपये गुंतवून छत्तीसगडच्या कारागिरांकडून टसर सिल्कच्या थोड्या साड्या आणून घरूनच विक्री सुरू केली. .सुरुवातीला मैत्रिणींच्या घरी जाऊन छोटेखानी प्रदर्शन करून महिलांना एका ठिकाणी साड्या बघण्याची आणि खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊ लागल्या. उत्तम पारख, योग्य किंमत आणि गुणवत्तेची हमी यामुळे अल्पावधीतच मौखिक प्रसिद्धीमुळे महिला ग्राहकवर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला. घरात जागा कमी पडू लागली. .त्यामुळे २०२२ मध्ये कोथरूडमधील गिरीजाशंकर विहारजवळ एक छोटेसे दुकान सुरू केले. अस्सल तेच द्यायचे, उत्तमोत्तम कारागिरांकडून जसे आपल्याला हवे आहे तसेच काम करून घ्यायचे यावर भर यामुळे मागणी सातत्याने वाढत गेली. ‘जया आणि श्रद्धा’ या ब्रँडनेमअंतर्गत तयार कपड्यांचाही विभाग सुरू केला असून, त्यालाही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे..त्यामुळे सात-आठ वर्षांच्या प्रवासात या व्यवसायाची उलाढाल एक कोटींहून अधिक झाली आहे. चार-पाच महिलांना; तसेच २५-३० कारागिरांनाही रोजगार मिळाला आहे. आता त्या स्वतः डिझाइन केलेल्या साड्याही तयार करून घेतात, त्यामुळे अगदी हटके साड्या येथे मिळतात. पारंपरिक पद्धतीच्या साड्यांबरोबर भेट देण्यासाठी मिक्स सिल्कच्या नावीन्यपूर्ण साड्यादेखील त्यांनी उपलब्ध केल्या आहेत. .Diwali Faral Online : दिवाळीत नको फराळ बनवण्याची झंजट, ऑनलाईन घरगुती फराळ मिळवा झटपट; घरगुती फराळ, इकोफ्रेंडली वस्तू व गिफ्टच्या विक्रीला वेग.त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीमध्येही साड्यांची आवड निर्माण झाली आहे. कोणताही सण-समारंभ असो, किंवा रोजचा पेहराव, ‘कारीगरी’मध्ये प्रत्येक महिलेच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेशा सुंदर साड्या उपलब्ध आहेत. ‘अस्सल तेच द्यायचे’, ‘पैशासाठी तडजोड करायची नाही’, हीच मुख्य तत्त्वे असल्याने ‘कारीगरी’ हा केवळ एक व्यावसायिक उपक्रम नाही, तर तो भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक ठरला आहे.प्राची गावसकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.