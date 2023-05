मुंबई : कर्जदारांना आणखी एक धक्का बसला आहे. देशातील आणखी एका बँकेने कर्जाच्या किरकोळ खर्चात वाढ केली आहे. ही वाढ १२ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात ५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे. म्हणजे पर्सनल लोन, होम लोन आणि कार लोनचे व्याज वाढेल. (this bank has increased rate of interest on loans)

कोणत्या बँकेने MCLR दर वाढवले ?

कर्जाच्या व्याजात ही वाढ कॅनरा बँकेने केली आहे. कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, सहा महिने आणि एक वर्षाच्या कालावधीसाठी MCLR दर ८.४५ टक्के आणि टक्के८.६५ आहे. मात्र, उर्वरित कालावधीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही.

HDFC बँकेने MCLR दरात कपात केली आहे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला नसताना बँकेने ही वाढ केली आहे. दुसरीकडे, कॅनरा बँकेपूर्वी, एचडीएफसी बँकेने एमसीएलमध्ये कपात केली होती. रेपो दरात बदल न केल्यामुळे ही कपात झाली आहे.

कॅनरा बँकेसाठी MCLR

कॅनरा बँकेच्या या वाढीमुळे MCLR शी जोडलेल्या कर्जदारांच्या व्याजदरात वाढ होईल. यासोबतच कर्जाचा ईएमआयही वाढेल.

कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, रात्रीचे MCLR व्याज ७.९० टक्के, एका महिन्याच्या MCLR साठी ८ टक्के, तीन महिन्यांचे MCLR व्याज ८.१५ टक्के, सहा महिन्यांसाठी ८.४५ टक्के आणि एका वर्षाच्या MCLR साठी ८.६५ टक्के करण्यात आले आहे.