FD Interest Rate : बँक एफडी असणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनीही व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. कर्जावरील व्याजदरात वाढ करण्याबरोबरच बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे.

आता याच क्रमाने जनता स्मॉल फायनान्स बँकेनेही मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. जन स्मॉल फायनान्स बँकेने त्यांच्या ५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त त्यांच्या ग्राहकांसाठी विशेष FD योजना आणली आहे.

यामध्ये ग्राहकांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच संधी आहे. जन स्मॉल फायनान्स बँक ज्येष्ठ नागरिकांना ८.८५% आणि सामान्य ग्राहकांना ८.१५% वार्षिक व्याज देत आहे. बँक ५०० दिवसांच्या एफडीवर ८.८५ टक्के आणि ८.१५ टक्के व्याज देत आहे.

अलीकडे एसबीआय, कोटक बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, येस बँक, सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक इत्यादींनीही त्यांचे एफडी दर वाढवले ​​आहेत. आरबीआयने रेपो दर वाढवल्यानंतर बँका एफडीवरील व्याजदरात सातत्याने वाढ करत आहेत.

८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आर्थिक आढावा बैठकीनंतर, RBI ने रेपो दरात २५ आधार अंकांची वाढ केली होती. यानंतर रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याआधी, RBI ने २०२२ मध्ये पाच पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो दरात २.२५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

आरबीआयच्या रेपो दरात वाढ केल्यानंतर सार्वजनिक-खासगी बँकांपासून ते गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांपर्यंत सर्वांनी गृहकर्जाचे व्याजदर वाढवले ​​होते.

जना स्मॉल फायनान्स बँक ही एक छोटी वित्त बँक आहे, जिने २८ मार्च २०१८ रोजी कामकाज सुरू केले. त्याचे मुख्यालय बेंगळुरू शहरात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ अंतर्गत बँकेला परवाना जारी केला आहे.