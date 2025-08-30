Personal Finance

Trump Tariffs: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! अमेरिकन कोर्टाकडून टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित, देश उद्ध्वस्त होण्याचा इशारा

US Appeals Court Declares Trump Tariffs Illegal |अमेरिकन अपील कोर्टाने राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या बहुतेक टॅरिफला गैरकानूनी ठरवले. ट्रम्प यांनी निर्णय फेटाळला, सुप्रीम कोर्टात जाणार. व्यापार धोरणांवर मोठा परिणाम, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला धोका?
Donald Trump
Donald TrumpSakal
Sandip Kapde
Updated on

अमेरिकेच्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात शुक्रवारचा दिवस खळबळजनक ठरला. वॉशिंग्टन डीसी येथील यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटने राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या बहुतेक टॅरिफला गैरकानूनी घोषित केले. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का देणारा आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, राष्ट्रपतीला आपातकालीन शक्ती असल्या तरी त्यात टॅरिफ किंवा कर लावण्याचा अधिकार नाही. मात्र, कोर्टाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली असल्याने ट्रम्प प्रशासनाला सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची संधी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com