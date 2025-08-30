Trump Tariffs: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! अमेरिकन कोर्टाकडून टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित, देश उद्ध्वस्त होण्याचा इशारा

अमेरिकेच्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात शुक्रवारचा दिवस खळबळजनक ठरला. वॉशिंग्टन डीसी येथील यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटने राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या बहुतेक टॅरिफला गैरकानूनी घोषित केले. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का देणारा आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, राष्ट्रपतीला आपातकालीन शक्ती असल्या तरी त्यात टॅरिफ किंवा कर लावण्याचा अधिकार नाही. मात्र, कोर्टाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली असल्याने ट्रम्प प्रशासनाला सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची संधी मिळाली आहे..ट्रम्प यांनी या निर्णयाला सरळ फेटाळले आहे. त्यांनी सोशलवर पोस्ट करत म्हटले की, "सर्व टॅरिफ अजूनही लागू आहेत. ही पक्षपाती अपील कोर्टाने चुकीने घेतलेला निर्णय आहे. शेवटी अमेरिकेचाच विजय होईल. जर हे टॅरिफ काढले गेले तर देशासाठी मोठी आपत्ती होईल." ट्रम्प यांनी व्यापार तूट आणि परदेशी देशांच्या अनुचित शुल्कांचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, अमेरिका आता असा व्यापारात घाटा सहन करणार नाही. त्यांनी हे टॅरिफ अमेरिकन मजूरांसाठी आणि 'मेड इन अमेरिका' उत्पादनांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. "सर्वांनी लक्षात ठेवावे की, टॅरिफ हे आमचे मजूर आणि कंपन्या मजबूत करणारे साधन आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आम्ही अमेरिकेला पुन्हा समृद्ध, शक्तिशाली बनवू," असे त्यांनी म्हटले..Donald Trump : माझ्यामुळेच भारत अन् पाकिस्तानचे अणुयुद्ध टळले; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा.ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा पार्श्वभूमीहा निर्णय अप्रैलमध्ये लावलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लावलेल्या शुल्कांशी संबंधित आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स अॅक्ट (IEEPA) चा आधार घेतला होता. हा १९७७ चा कायदा राष्ट्रपतीला असामान्य धोक्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची शक्ती देतो. ट्रम्प हे पहिले आहेत ज्यांनी IEEPA चा वापर टॅरिफसाठी केला. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, वाढती व्यापार तूट, अमेरिकन उत्पादन क्षेत्राची कमजोरी आणि ड्रग्स तस्करीमुळे देशाला धोका आहे. विशेषतः चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको अवैध फेंटानिल तस्करी रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे..कोर्टाने मात्र याला फेटाळले. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेसने IEEPA बनवताना राष्ट्रध्यक्षांना असीमित टॅरिफ लावण्याचा हेतू नव्हता. अमेरिकन संविधानानुसार टॅक्स आणि शुल्क लावण्याची शक्ती काँग्रेसकडेच आहे. जर ही शक्ती राष्ट्रध्यक्षांना दिली तरी ती स्पष्ट आणि मर्यादित असावी. स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लावलेले इतर टॅरिफवर हा निर्णय लागू होणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. यापूर्वीही न्यूयॉर्क येथील यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडने २८ मे रोजी ट्रम्प यांनी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. त्या पॅनलमध्ये ट्रम्प यांनीच नेमलेले न्यायाधीशही होते. वॉशिंग्टनच्या दुसऱ्या कोर्टानेही IEEPA अंतर्गत टॅरिफ असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत किमान आठ खटले ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांना आव्हान देत आहेत, ज्यात कॅलिफोर्निया राज्याचा समावेश आहे..अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आणि भविष्यातील शक्यताहा निर्णय ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाला मोठा धक्का आहे. टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार तणाव वाढला असून, अमेरिकेत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे टॅरिफ काढले गेले तर अमेरिकन उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण ट्रम्प यांचा दावा उलट आहे. ते म्हणतात की, टॅरिफशिवाय देश उद्ध्वस्त होईल. सुप्रीम कोर्टात अपील झाल्यास हा मुद्दा आणखी तापेल. जागतिक बाजारात हे निर्णय स्टॉक मार्केट आणि व्यापार करारांवर परिणाम करू शकतात. भारतासारख्या देशांसाठी हे सकारात्मक असू शकते, कारण ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर दबाव आला होता..ट्रम्प प्रशासन सुप्रीम कोर्टाकडे जाणार असल्याने हे प्रकरण लांबणार आहे. अमेरिकन लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. हे निर्णय केवळ अमेरिकेलाच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करतील..Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चार वेळा फोन केला, पण मोदींनी दिला नकार; जर्मनीच्या वृत्तपत्राचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.