Venezuelan oil India deal: अमेरिकेची मोठी खेळी! भारताला व्हेनेझुएलाचं तेल मिळणार, पण पैसे कोणाच्या खात्यात जाणार? धक्कादायक अट समोर

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी भारताला करण्याची अनुमती देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया एका नव्या अमेरिका-नियंत्रित यंत्रणेद्वारे चालवली जाईल. हे पाऊल उचलण्यामागे अमेरिकेचा उद्देश आहे की, भारताला रशियाच्या तेलावर असलेली अवलंबित्व कमी करणे आणि व्हेनेझुएलातील अलीकडील राजकीय बदलांना पाठिंबा देणे. अमेरिकेने या देशात हस्तक्षेप करून मोठे बदल घडवले असून, त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होत आहे..व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्यासाठी तयारट्रम्प प्रशासनातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, वॉशिंग्टन जगातील विविध बाजारपेठांमध्ये व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्यासाठी तयार आहे, यात भारताचाही समावेश आहे. अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राईट यांनी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या तेलाला पुन्हा बाजारात आणेल, पण फक्त अशा व्यवस्थेद्वारे ज्यात विक्री अमेरिकन सरकारच्या देखरेखीखाली होईल. विक्रीतून मिळणारी रक्कम अमेरिकेच्या नियंत्रित बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल..व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवर अनिश्चित काळासाठी अमेरिकेचे नियंत्रण राहीलराईट यांनी हे स्पष्ट केले की, "हे अगदी सरळ आहे. तुम्ही अमेरिकेसोबत तेल विक्री करू शकता किंवा मग तेल विक्रीच करू शकत नाही." त्यांनी या धोरणाला व्हेनेझुएलाच्या पूर्वीच्या नेतृत्वाशी जोडलेल्या गुन्हेगारी कृत्ये आणि अस्थिरतेला संपवण्यासाठी एक साधन म्हणून वर्णन केले. अमेरिकेच्या या धोरणानुसार, व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवर अनिश्चित काळासाठी अमेरिकेचे नियंत्रण राहील. तरीही, काही प्रमाणात तेल अमेरिकेबाहेरील देशांना पाठवण्याची परवानगी दिली जाईल..US tariff on India: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीतून अमेरिका किती कमाई करत आहे?.अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूकही घोषणा एका महत्त्वाच्या घटनेनंतर आली आहे. ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केली. मादुरोवर ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्र तस्करीचे गंभीर आरोप आहेत. ट्रम्प यांनी यानंतर जाहीर केले की, अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रावर ताबा घेईल. अमेरिकन कंपन्या या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करतील आणि उत्पादन वाढवतील..कराकस आणि वॉशिंग्टन यांच्यात एक करारया आठवड्यात कराकस आणि वॉशिंग्टन यांच्यात एक करार झाला आहे. यानुसार, अमेरिकेला व्हेनेझुएलाचे ३० ते ५० दशलक्ष बॅरल तेल निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या तेलाची किंमत अंदाजे २ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. व्हेनेझुएलाच्या साठवण टाक्या आणि जहाजांमध्ये लाखो बॅरल तेल अडकलेले आहे. हे तेल आता अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली जागतिक बाजारात विकले जाईल. न्यू यॉर्कमधील एका ऊर्जा परिषदेत राईट यांनी सांगितले की, अमेरिका प्रथम हे अडकलेले ३० ते ५० दशलक्ष बॅरल तेल विकेल. त्यानंतर भविष्यातील उत्पादन सुरू ठेवेल..भारतासाठी ही बाब अर्थपूर्ण आहे?भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. त्याच्या रिफायनरीज व्हेनेझुएलाच्या जड कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहेत. २०१९ पूर्वी भारत व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा एक प्रमुख ग्राहक होता. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे ही आयात थांबली होती. आता पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या चौकटीत व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. यामुळे भारताला रशियन तेलावर असलेली अवलंबित्व कमी करण्याचा चांगला पर्याय मिळेल..अमेरिकेच्या हितांचा विचार प्राधान्यानेरिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या भारतीय रिफायनरीज आधीच अमेरिकेच्या मंजुरीसाठी चर्चा करत आहेत, असे समजते. तज्ञांच्या मते, यामुळे भारतीय रिफायनरीजना स्वस्त जड क्रूड उपलब्ध होईल. याचा परिणाम म्हणजे त्यांचे मार्जिन सुधारतील आणि ऊर्जा सुरक्षाही मजबूत होईल. या आयातीचे प्रमाण मर्यादित राहू शकते, कारण अमेरिका संपूर्ण नियंत्रण राखेल. हे धोरण भारताच्या ऊर्जा गरजांसाठी फायद्याचे ठरू शकते, पण त्यात अमेरिकेच्या हितांचा विचार प्राधान्याने केला जाईल..अमेरिकेच्या हिताविरोधात काम! ६६ जागतिक संघटनामधून बाहेर पडण्याची ट्रम्प यांची घोषणा; भारताच्या नेतृत्वाखालील संस्थेचाही समावेश.