Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कर्जावर किती टक्के व्याज लागत होतं? उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!

छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक युद्धवीर आणि रणनीतिकार नव्हते, तर रयतेच्या कल्याणासाठी झटणारे खरे राज्यकर्ते होते. त्यांच्या काळात शेतकरी आणि कष्टकरी यांचे जीवन सुखी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. विशेषतः संकटाच्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले, अशी माहिती ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांनी २०२२ मध्ये ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात दिली आहे. शिवाजी महाराजांचा हा मानवतावादी दृष्टिकोन आजही प्रेरणादायी आहे..शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याजदरशिवाजी महाराजांच्या काळात शेतकऱ्यांना दुष्काळासारख्या संकटात आधार देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या गेल्या. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना बैलजोडी आणि धान्य देऊन त्यांना आधार दिला गेला. विशेष म्हणजे, कर्जाची परतफेड जास्तीच्या व्याज दराने वसूल करू नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले. गरिबांचे शोषण करणाऱ्या सावकारी पद्धतीला त्यांनी कडक आळा घातला. शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देऊन त्यांनी आर्थिक संकटातून बाहेर काढले, ज्यामुळे त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची एकही नोंद नाही..संकटात रयतेचे रक्षणमोगल फौजेच्या आक्रमणाच्या काळातही शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. त्यांनी रयतेला सुरक्षित स्थळी पाठवण्याची जबाबदारी सर्जेराव जेधे यांच्यावर सोपवली. संकटाच्या वेळी रयतेला मदत करणे हे खरे पुण्य आहे, असे ते मानत होते. रयतेची काळजी न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी कठोर शब्दांत बजावले की, त्यांचे हे पाप त्यांच्या मस्तकी बसेल. या दृष्टिकोनातून त्यांचे समाजहितासाठीचे योगदान स्पष्ट होते..Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांच्या काळात पुण्याचा महसूल किती होता? इतिहासाचा उलगडा.मानवतेचा आदर्शशिवाजी महाराजांनी नेहमीच मानवी मूल्यांना प्रथम प्राधान्य दिले. संकटकाळात तिजोरीवर बोजा पडला तरी रयतेच्या कल्याणाला त्यांनी प्राधान्य दिले. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. त्यांनी रयतेला रक्षण देणारे राज्यकर्ते कसे असावेत, याचा आदर्श घालून दिला. त्यांची राज्यव्यवस्था न्याय, समता आणि मानवतेच्या तत्त्वांवर आधारलेली होती. शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय आजही प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी प्रेरणादायी आहेत..आजच्या काळातील प्रासंगिकताशिवाजी महाराजांचा हा मानवतावादी दृष्टिकोन आजच्या काळातही अत्यंत प्रासंगिक आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची त्यांची कल्पना आजच्या शासकीय धोरणांना दिशा देऊ शकते. त्यांनी दाखवलेला समाजहिताचा मार्ग आजच्या नेत्यांसाठी आणि प्रशासकांसाठी एक आदर्श आहे. दुष्काळ, आर्थिक संकट किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, हे शिवाजी महाराजांच्या शिकवणीचे सार आहे..प्रेरणादायी वारसाछत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा केवळ युद्धकौशल्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यांच्या मानवतावादी आणि रयतकेंद्रित धोरणांमुळे तो आजही जिवंत आहे. शेतकऱ्यांना आधार देणे, गरिबांचे शोषण थांबवणे आणि संकटात रयतेच्या पाठीशी उभे राहणे, यातून त्यांनी एक आदर्श राज्यकर्ता कसा असावा, हे दाखवून दिले. त्यांचा हा वारसा आजच्या पिढीला समाजहितासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा देतो. शिवाजी महाराजांचे हे रयतकेंद्रित धोरण आणि शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची संकल्पना आजही आपल्याला सामाजिक न्याय आणि समतेचे महत्त्व शिकवते..Shivaji Maharaj : विदर्भातला 'तो' दगाबाज! ज्याने औरंगजेबाला सांगितलं होतं शिवराय कुठे लपले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.