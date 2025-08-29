Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कर्जावर किती टक्के व्याज लागत होतं? उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!

Personal Finance

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कर्जावर किती टक्के व्याज लागत होतं?

शिवाजी महाराजांनी कर्ज देऊन रयतेची काळजी घेतली, संकटात आधार दिला.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक युद्धवीर आणि रणनीतिकार नव्हते, तर रयतेच्या कल्याणासाठी झटणारे खरे राज्यकर्ते होते. त्यांच्या काळात शेतकरी आणि कष्टकरी यांचे जीवन सुखी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. विशेषतः संकटाच्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले, अशी माहिती ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांनी २०२२ मध्ये ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात दिली आहे. शिवाजी महाराजांचा हा मानवतावादी दृष्टिकोन आजही प्रेरणादायी आहे.

