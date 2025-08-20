Dmart मधून बाहेर पडताना बिल का तपासलं जातं? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण!

भारतातील किरकोळ विक्री क्षेत्रात डी-मार्टने आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. सामान्य माणसासाठी परवडणाऱ्या किमती आणि सवलतींमुळे डी-मार्ट ग्राहकांचा पहिला पर्याय बनला आहे. किराणा, घरगुती वस्तूंपासून ते कपड्यांपर्यंत सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध होतं. पण खरेदीचा आनंद घेतल्यानंतर बाहेर पडताना सिक्युरिटी कर्मचारी तुमचं बिल आणि पिशव्या का तपासतात? यामागचं कारण जाणून घेणं रोचक आहे. .चोरीला आळा घालण्याची रणनीतीडी-मार्टमध्ये खरेदी पूर्ण झाल्यावर ग्राहक त्यांचं सामान कॅरी बॅग्समध्ये भरतात. यावेळी, जर तुम्ही डी-मार्टच्या कॅरी बॅग्स वापरल्या, तर त्यासाठी तुम्हाला काही शुल्क द्यावं लागतं. मात्र, जर तुम्ही घरून स्वतःच्या पिशव्या आणल्या, तर कोणतंही अतिरिक्त शुल्क लागत नाही. बिलिंग प्रक्रियेदरम्यान, कॅशियर बिलावर पेनाने काही नोंदी करतात, जसं की 'C2' किंवा 'C3'. याचा अर्थ अनुक्रमे दोन किंवा तीन कॅरी बॅग्स.सिक्युरिटी कर्मचारी बाहेर पडताना प्रथम बिलावर नमूद केलेल्या पिशव्यांची संख्या तपासतात. त्यानंतर तुमच्या ट्रॉली किंवा हातातील पिशव्या मोजून त्यांची संख्या बिलाशी जुळते की नाही याची खात्री करतात. ही प्रक्रिया चोरीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आहे..Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.सिक्युरिटी तपासणीमागचं तर्कशास्त्रडी-मार्टचं व्यवस्थापन ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि सुरक्षित खरेदीचा अनुभव देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बिल आणि पिशव्या तपासण्याचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे दुकानातील वस्तूंची चोरी रोखणं. काही ग्राहक चुकून किंवा जाणीवपूर्वक बिल न देता सामान बाहेर घेऊन जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत सिक्युरिटी तपासणी ही एक प्रभावी पद्धत आहे.या तपासणीमुळे डी-मार्टला त्यांच्या मालाची सुरक्षा सुनिश्चित करता येते आणि ग्राहकांना पारदर्शक व्यवहारांचा अनुभव मिळतो. शिवाय, ही प्रक्रिया दुकानातील व्यवस्थापनाला सामानाच्या यादीवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत करते..ग्राहकांसाठी उपयुक्त टिप्सडी-मार्टमध्ये खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तुमचा अनुभव अधिक सुखकर होऊ शकतो:1. पिशव्या घरून घेऊन जा: डी-मार्टच्या कॅरी बॅग्ससाठी शुल्क आकारलं जातं. त्यामुळे घरून पिशव्या आणल्यास तुमचे पैसे वाचतील.2. बिल नीट तपासा: बिलिंगनंतर बिलावर नमूद केलेल्या वस्तू आणि पिशव्यांची संख्या तपासा. यामुळे सिक्युरिटी तपासणी सुलभ होईल.3. सिक्युरिटीला सहकार्य करा: सिक्युरिटी कर्मचाऱ्यांना बिल आणि पिशव्या तपासण्यासाठी सहकार्य करा. ही प्रक्रिया तुमच्या आणि दुकानाच्या सुरक्षेसाठी आहे..डी-मार्टचं यशडी-मार्टचं यश त्यांच्या कमी किमती आणि ग्राहककेंद्रित धोरणांमध्ये दडलं आहे. सिक्युरिटी तपासणी सारख्या प्रक्रिया ग्राहकांचा विश्वास वाढवतात आणि दुकानाची कार्यक्षमता टिकवून ठेवतात. या तपासणीमुळे ग्राहकांना सुरक्षित वातावरणात खरेदीचा आनंद घेता येतो, तर दुकानाला चोरीसारख्या समस्यांपासून संरक्षण मिळतं..Dmart Thefts: खरेदी कमी, चोरी जास्त, डीमार्टमध्ये सर्वात जास्त चोरी कोणत्या वस्तूंची होते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.