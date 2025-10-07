Sakal Money

PMFBY Scheme: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! पुरामुळे पिके खराब झाल्यास केंद्र सरकार करणार १००% नुकसान भरपाई

PMFBY Scheme and Its Benefits for Farmers: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुरामुळे पिकांना होण्याऱ्या नुकसानासाठी केंद्र सरकार १००% नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींना मोठा दिलासा मिळणार आहे
PMFBY Scheme and Its Benefits for Farmers

Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. पूरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना १००% नुकसान भरपाई देणार आहे.

  2. पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत ३१,६२८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.

  3. शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यावर ७२ तासांत विमा कंपनीला कळवून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करावा.

