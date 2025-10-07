PMFBY Scheme: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! पुरामुळे पिके खराब झाल्यास केंद्र सरकार करणार १००% नुकसान भरपाई

थोडक्यात:पूरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना १००% नुकसान भरपाई देणार आहे.पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत ३१,६२८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यावर ७२ तासांत विमा कंपनीला कळवून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करावा..Government Scheme For Farmers: देशातील शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढवण्याची केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी पीएम पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे..या योजनेअंतर्गत, जर शेतकऱ्यांच्या पिकांना जास्त पावसामुळे किंवा पुरामुळे नुकसान झाले, तर त्यांनी ७२ तासांत विमा कंपनीला नुकसानाची माहिती द्यावी लागते. कंपनी नुकसान तपासून, योग्य ती भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. आणि त्यांचा आर्थिक ताण कमी होते..Toxic Cough Syrup: पेंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलचा खोकल्याच्या औषधात वापर? १४ हुन अधिक मुलांचा मृत्यू.या योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई स्वस्त दारात देणे हा आहे. आतापर्यंत ३६ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ही योजना सुरु केली होती. आणि यंदा १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पीएम पीक विमा योजनेला ९ वर्ष पूर्ण झाली आहे. आता ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेजची घोषणा केली आहे..यासाठी कसे अर्ज कराल?ऑनलाईन अर्जासाठी: शेतकऱ्यांनी https://pmfby.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकतात.ऑफलाइन अर्जासाठी: जवळच्या बँक, सहकारी संस्था किंवा सीएससी (कामन सर्व्हिस सेंटर) मध्ये जाऊन अर्ज करता येतोशेतकऱ्यांनी बीम्यासाठी पिक लागवडीच्या १० दिवसांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. यानंतरच अर्ज मान्य केला जातो.प्रीमियम किती?खरीप पिकांसाठी प्रीमियम बीमा रकमेचा २%रब्बी पिकांसाठी प्रीमियम १.५%व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी प्रीमियम ५% पर्यंत असतो..MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.FAQs१. पूरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास किती नुकसान भरपाई दिली जाईल? (What compensation is provided for crop damage due to floods?)उत्तर: केंद्र सरकारकडून १००% नुकसान भरपाई दिली जाईल.२. पीएम पीक विमा योजनेचा अर्ज कुठे करता येतो? (Where can farmers apply for PM Crop Insurance Scheme?)उत्तर: शेतकरी https://pmfby.gov.inया वेबसाइटवर ऑनलाइन, किंवा बँक/CSC मध्ये ऑफलाइन अर्ज करू शकतात.३. नुकसान झाल्यानंतर किती वेळात कळवावे लागते? (Within how much time should farmers report the damage?)उत्तर: नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती द्यावी लागते.४. या योजनेत प्रीमियम किती भरावा लागतो? (What is the premium amount in this scheme?)उत्तर: खरीपसाठी २%, रब्बीसाठी १.५%, तर बागायती पिकांसाठी ५% पर्यंत प्रीमियम भरावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.