‘पोस्ट सेल डिस्काउंट’चे काय झाले?

-अॅड. विनायक आगाशे, ज्येष्ठ कर सल्लागार वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्यांतर्गत वस्तूच्या विक्रीवर किंवा दिलेल्या सेवेवर हा कर आकारला जातो; पण कोणत्या किमतीवर? त्याचे उत्तर कलम १५ मध्ये दिले आहे. ग्राहकाला जे बिल दिले जाते त्यामध्ये वस्तूची किंमत दर्शवलेली असते. त्या किमतीवर सामान्यतः काही अपवाद वगळता 'जीएसटी' आकारला जातो. परंतु, या किमतीत डिस्काउंटचा समावेश असल्यास त्यावर हा कर आकारला जात नाही. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे ट्रेड डिस्काउंट. ही रक्कम मालाच्या मूळ किमतीतून वजा केली जाते. .राहिलेल्या किमतीवर कर आकारला जात असतो. अशाच प्रकारातील दुसरे उदाहरण म्हणजे पोस्ट सेल डिस्काउंट. या प्रकारात बिलातून डिस्काउंटची रक्कम तत्काळ वजा न करता मान्य झालेल्या अटींचे पालन झाल्यावरच याची वजावट दिली जाते. अलीकडे पोस्ट सेल डिस्काउंटवरील करआकारणीबाबत अनेक घटना घडत आहेत. व्यापार आणि उद्योगक्षेत्राचा हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कोका कोला कंपनीने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले आहे. त्यानंतर, सरकारने काढलेले १२/०९/२०२५ आणि १/१०/२०२५ ला पुन्हा काढलेले सर्क्युलर बघता, सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. दाखल झालेल्या रिट पिटीशनमुळे करदात्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निराकारण करण्यासाठी सरकारला करदात्यांनी निवेदने पाठवली. त्यांची तत्काळ दाखल घेऊन सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत..सरकारने उचललेली पावलेसर्वप्रथम उचलेले पहिले पाऊल म्हणजे १२ सप्टेंबर २०२५ च्या सर्क्युलरच्या माध्यमातून करदात्यांना दिलासा देणारे प्रस्ताव आहेत. या सर्क्युलरमध्ये कोणतीही नवी बंधने टाकण्यात आलेली नाहीत.दुसरे पाऊल म्हणजे २६/०६/२०२४ च्या सर्क्युलर नं.२१२ मध्ये दिलेल्या अटी १/१०/२०२५च्या सर्क्युलर नं.२५३ द्वारे शिथिल करण्यात आल्या आहेत.दावा मंजूर होण्यासाठी क्रेडिट नोटचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. क्रेडिट नोट काढण्यामागचा उद्देश या नोटमध्ये स्पष्ट केल्यास आपल्या हिताचे होईल. कलम ३४ खाली ही क्रेडिट नोट काढण्यात यावी. संबंधित सर्क्युलर मोठे असल्याने सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली क्रेडिट नोट तयार करून मगच अपलोड करावी..याच संदर्भात जीएसटी परिषदेनेदेखील काही प्रस्ताव ठेवले आहेत. थोडक्यात, म्हणजे विक्रेत्याने दावा करत असताना, कोणता आधार घेऊन आपण संबंधित विक्रीचे मूल्य कमी करून मागत आहोत, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच सरकारने क्रेडिट नोटसारखे विविध पर्याय १२/०९/२०२५ च्या सर्क्युलर नं.२५१ मध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. पोस्ट सेल डिस्काऊंट पूर्वीप्रमाणे चालू राहणार आहे. त्यात काहीही बाधा आलेली नाही.जीएसटी परिषदेने सुचविलेल्या सुधारणा अमलात आल्यास डिस्काउंट घेणे अधिक सोपे होणार आहे. तोपर्यंत धीर धरण्याची गरज आहे. कारण सरकारचे धोरण डिलर-फ्रेंडली आहे.