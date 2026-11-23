- डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकजगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि बर्कशायर हॅथवे कंपनीचे संस्थापक वॉरेन बफेट यांनी पुन्हा एकदा आपल्या दातृत्वाची प्रचिती दिली आहे. अमेरिकेतील ‘थॅंक्सगिव्हिंग’ सणाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी चार सेवाभावी संस्थांना सुमारे ५० हजार कोटी रुपये मूल्य असलेल्या बर्कशायर हॅथवे कंपनीचे शेअर दान करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेत दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या चौथ्या गुरुवारी ‘थॅंक्सगिव्हिंग’ म्हणजे कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सण साजरा केला जातो. आपल्या संपत्तीचा आनंद केवळ आपणच घेण्यापेक्षा तो वाटून घेण्याने वाढतो, याच भावनेतून त्यांनी ही देणगी दिली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.किती देशील दो कराने!या देणगीसाठी बफेट यांनी बर्कशायर हॅथवेचे ६,१५० क्लास ए शेअरचे रूपांतर ९२.२५ लाख क्लास बी शेअरमध्ये केले. त्यापैकी ३६.९ लाख शेअर सुसान थॉमसन बफेट फाउंडेशनला, तर उर्वरित प्रत्येकी १८.४५ लाख शेअर शेरवूड फाउंडेशन, हॉवर्ड बफेट फाउंडेशन व नोवो फाउंडेशन या तीन संस्थांना देण्यात येणार आहेत. बर्कशायर हॅथवेच्या क्लास ए शेअरचा भाव अधिक असून, एका क्लास ए शेअरचे रूपांतर साधारण १५०० क्लास बी शेअरमध्ये करता येते. त्यामुळे बफेट यांना मोठ्या मूल्याची देणगी अनेक छोट्या शेअरच्या स्वरूपात विविध सेवाभावी संस्थांना देणे शक्य झाले आहे. या संस्थांमार्फत बालशिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक विकास अशा विविध क्षेत्रांत काम केले जाते. विशेष म्हणजे, या संस्थांपैकी तीन संस्थांचे व्यवस्थापन बफेट यांची मुले करतात..बफेट यांचे सामाजिक योगदान आजचे नाही. त्यांनी २००६ मध्ये आपल्या संपत्तीतील मोठा हिस्सा समाजोपयोगी कार्यासाठी दान करण्याची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी नियमितपणे समाजोपयोगी कार्यासाठी देणगी दिली आहे. गेल्या दोन दशकांत बफेट यांनी अब्जावधी डॉलर विविध सेवाभावी संस्थांना दिले आहेत. याशिवाय त्यांनी आपल्या तीन मुलांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांमार्फत आपली संपत्ती समाजासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...देणाऱ्याने देत जावे !बफेट यांनी त्यांच्या वार्षिक ‘थॅंक्सगिव्हिंग’ पत्रात दयाळूपणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या मते, दयाळूपणाची वाढ चक्रवाढ पद्धतीने होत असते आणि त्यातून मिळणारा परतावा सर्वाधिक असतो. आपल्या यशस्वी प्रवासात अनेकांनी निरपेक्ष मदत, मार्गदर्शन केले. संधी उपलब्ध करून दिल्या, याचा त्यांनी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला आहे.आपल्या आयुष्यात निःस्वार्थपणे मदत करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचे कायम आभार माना. तुम्ही स्वतः कोणासाठी तरी मदतीचा आधार बना, असे आवाहन बफेट यांनी जगभरातील लोकांना केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.