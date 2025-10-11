Premium|Marathi Business : टचस्क्रीनच्या उत्पादनातील मराठी पाऊल

प्रसाद घारेprasad.ghare@gmail.com आपल्या देशात डिसेंबर २०२४च्या आकडेवारीनुसार, पाच कोटी ७० लाख नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत आणि या उद्योगांनी २४.१४ कोटी रोजगार उपलब्ध केले आहेत. भारतीय उद्योगजगतात ९६ टक्के लहान कंपन्या आहेत. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात ४० टक्के आणि भारतीय निर्यातीत ४२ टक्के वाटा या लहान कंपन्यांचा आहे. देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांतही विविध क्षेत्रांत लहान कंपन्या कार्यरत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बेरोजगारीचा प्रश्न कायमच सतावत असतो. अशा परिस्थितीत लहान कंपन्याच लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करताना दिसतात. भारतात सध्या ७५ हजार मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप कंपन्या आहेत. त्यात १२ टक्के माहिती-तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील, नऊ टक्के आरोग्यसेवा आणि जीवनविज्ञान क्षेत्रातील, सात टक्के शिक्षण, पाच टक्के व्यावसायिक आणि व्यावसायिक सेवा; तसेच पाच टक्के कंपन्या शेती क्षेत्रातील आहेत. उद्योगांचे वर्गीकरण करण्याचा सर्वांत सामान्य मार्ग म्हणजे रोजगार देणाऱ्या लोकांची संख्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेत लघूउद्योग हे रोजगार देणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे क्षेत्र आहे. कीट्रॉनिक्स : की टू सक्सेसआजचे जग आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विलक्षण प्रगतीमुळे निर्माण झालेल्या वेगावर आरूढ झालेले आहे. या वेगाने जवळपास सर्वच क्षेत्रांना आणि आपणा सर्वांनाच ‘वन क्लिक’, ‘ऑन फिंगरटिप’, ‘वन टच’ या शब्दांनी मोहित केले आहे. ऑनलाइनच्या आजच्या जमान्यात सर्वच गोष्टी आता एका बटणावर/टचवर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आधुनिक प्रकारचे टचस्क्रीन म्हणजेच की-बोर्डचे उत्पादन करणारी कीट्रॉनिक्स (इंडिया) प्रा. लि. ही एक आघाडीची कंपनी आहे. १९९४ मध्ये राजेश कुलकर्णी यांनी पुण्यात या कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवली. या कंपनीची यशोगाथा सर्वच क्षेत्रांतील ‘एमएसएमई’साठी प्रेरणादायक आहे..‘Keetronics : Key to Excellence’ असे अभिमानाने सांगणारी ही कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लीलया वापर करून दर्जेदार की-बोर्ड, टचस्क्रीन बनवते. यात प्रामुख्याने मेब्रेम की-बोर्ड, कपॅसिटिव्ह की-बोर्ड, रगेड डिस्प्ले पॅनेल्स, पीसी की-बोर्ड, प्रोग्रॅमेबल की-बोर्ड, ब्रेल की-बोर्ड, प्रोग्रॅम करण्यासाठी उपयुक्त की-बोर्ड, स्मार्ट टच इलेक्ट्रिकल की-बोर्ड अशा अनेक लहान मोठ्या की-बोर्ड प्रकारांचा समावेश आहे. ग्राहकांच्या गरजेनुसार की-बोर्ड उत्पादित करणे ही कीट्रॉनिक्सची खासियत आहे. विविध उद्योगांना लागणारी ‘कीट्रॉनिक्स’ची उत्पादने केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील अनेक देशांत निर्यात केली जातात. यामध्ये अमेरिका, यूएई, चीन, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, नेदरलँड या प्रमुख देशांचा समावेश आहे. कीट्रॉनिक्स कंपनीने १६०पेक्षा अधिक जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून दिला असून, त्यामध्ये सुमारे ८० महिलांचा समावेश आहे..Premium|Nobel Peace prize: ट्रम्पना नोबेल न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचं नाक का कापलं गेलं? .लहान असूनदेखील महान काम करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘कीट्रॉनिक्स’ने १९९४ ते २०२५ या ३१ वर्षांच्या कालावधीत आपली कामगिरी आणि गुणवत्ता सतत उंचावत नेली आहे. म्हणून दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची मालिका निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे. संरक्षण (डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एल अँड टी डिफेन्स), हॉस्पिटॅलिटी (ली मेरिडियन, हिल्टन, हयात), मशीन टूल्स (टाटा, एबीबी, कमिन्स), मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक (सीमेन्स, फिलिप्स, जी ई हेल्थ केअर), ऑटोमेशन (किर्लोस्कर, जेसीबी, इमर्सन), रेल्वे (कॉन्सर्ट, एएएल, केरनेक्स) अशा अनेक क्षेत्रांतील देश-विदेशांतील कंपन्यांकरिता त्यांच्या मागणीनुसार लागणारी गुणवत्तापूर्ण उत्पादने तयार करण्याचे काम ही कंपनी करते. ‘आयएसओ ९००१:२०१५’ हे प्रमाणपत्र कंपनीकडे असून, ‘आयएटीएफ’ आणि ‘एएस ९१००डी’ हे दर्जा प्रमाणपत्र लवकरच प्राप्त होणार आहे, याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याचबरोबर कंपनीला देश-विदेशांतील अनेक पुरस्कार आणि मेडल मिळाली आहेत. ही यादी बरीच मोठी आहे. कंपनीच्या दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांवर झालेले हे एक प्रकारचे शिक्कामोर्तबच म्हणायला हवे..संगमवाडीपासून सुरुवातराजेश कुलकर्णी हे पुणेकर असले, तरी त्यांचा जन्म मामाच्या गावचा, साताऱ्याचा. पुण्याजवळील संगमवाडी येथे त्यांचे बालपण गेले. खडकी येथील ‘बीईजी’ शाळा आणि संगमवाडीतील सरस्वती विद्यालयात त्यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण झाले. त्यानंतर त्यांनी वाडिया कॉलेजमधून विज्ञान शाखेतून अकरावी-बारावीचे शिक्षण पूर्ण केले. याच कॉलेजमधून बीएस्सी-इलेक्ट्रॉनिक्स ही पदवी त्यांनी संपादित केली. कॉलेजचे दिवस त्यांनी चांगलेच गाजवले. ‘एसएफआय’ या विद्यार्थी संघटनेशी ते संबंधित होते. .Premium|Password Importance: पासवर्ड विसरल्यामुळे ७७७ दशलक्ष डॉलरची संपत्ती गमावली!.कॉलेजच्या निवडणुकीतदेखील त्यांनी भाग घेतला. फी वाढविरोधी आंदोलनात ते सहभागी झाले आणि शिक्षण संचालकांना घेराव घालण्यात ते आघाडीवर होते. घरची पार्श्वभूमी मध्यमवर्गीय. घरात कोणीही व्यावसायिक नाही. वडील नोकरी करणारे. पदवी मिळवल्यानंतर राजेश कुलकर्णी यांना नोकरी करणे क्रमप्राप्त होते. नोकरीचा शोध चालू झाला. १९९० मध्ये त्यांना पुण्यातील एका प्रतिष्ठित दैनिकात ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’ म्हणून नोकरी मिळाली. पगार होता महिना फक्त ८४० रुपये. याच दैनिकात काही महिने काम केले. काही दिवसांतच दुसऱ्या एका कंपनीत कामाची संधी चालून आली. या कंपनीत वेगळे काहीतरी शिकायला मिळणार होते. तसेच पगारदेखील दरमहा १५०० रुपये मिळणार होता. हीच नोकरी राजेश कुलकर्णी यांच्या आयुष्यात नवीन प्रकाशवाट घेऊन आली. या कंपनीत सेल्स इंजिनीअर म्हणून काम करताना देशभर प्रवास करायला मिळाला. त्यातून बराच अनुभव आणि भरपूर आत्मविश्वासाची पुंजी त्यांनी जमा केली. या कंपनीत काम करताना एका सहकाऱ्याबरोबर स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याबाबतची चर्चा व्यवस्थापनाच्या कानावर पडली. यामुळे त्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागले. हीच त्यांच्या दृष्टीने सुवर्णसंधी ठरली. ते ज्या कंपनीत काम करीत होते, ती की-बोर्ड तयार करणारी कंपनी होती. आपण स्वतंत्रपणे हाच व्यवसाय करावा असे त्यांना मनोमन वाटू लागले. काही मित्रांनी मदतीचा हात पुढे केला. घरातील मंडळींनीदेखील पाठिंबा दर्शवला आणि १९९४ मध्ये कीट्रॉनिक्स या कंपनीचा उदय झाला. .टचस्क्रीनची बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारणार! देशातील पारंपरिक की-बोर्ड उत्पादक हे प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या आसपास आहे; मात्र नव्याने बाजारात आलेले इनपुट डिव्हाइसचे आधुनिक तंत्रज्ञान, ऑप्टिकल बाँडिंग आणि टचस्क्रीन या संदर्भातील तंत्रज्ञान अद्याप फारसे कोणी वापरत नाही. या क्षेत्रात प्रचंड संधी उपलब्ध असून, या तंत्रज्ञानाच्या वापरानंतर ही बाजारपेठ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल, असे राजेश कुलकर्णी सांगत होते. पारंपरिक की-बोर्ड क्षेत्राच्या वाढीचा दर १०, १५ आणि २० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परीसस्पर्श झाला, तर या क्षेत्राची वाढ खूपच वेगाने (५०-१०० टक्क्यांपर्यंत) होण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक ‘की-बोर्ड’ची जागा आगामी काळात टचस्क्रीन घेणार आहे. जागतिक बाजारपेठेचा विचार केला, तर ही बाजारपेठ काही हजार कोटी रुपयांची नक्कीच असेल. टचस्क्रीन तंत्रज्ञानावर आधारित की-बोर्डचा विचार केला, तर ही बाजारपेठ पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची असेल. यात डिफेन्स, मेडिकल, पेट्रोल पंपचा म्हणजेच इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश करावा लागेल. याच क्षेत्रात कीट्रॉनिक्स कार्यरत आहे. ‘कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाइल हे क्षेत्र आमच्या क्षेत्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे,’ असेही कुलकर्णी यांनी नमूद केले..मराठी पाऊल पडले पुढे...स्वतःची कंपनी उभारण्यासाठी धावपळ, धडपड, भांडवल जमवाजमव चालू झाली. सदाशिव पेठेत सुमारे दोनशे चौरस फूट जागा भाड्याने घेण्यात आली. व्यवसायाचा प्रारंभ ट्रेडिंगपासून झाला; पण लवकरच की-बोर्डच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली. ही जागा कमी पडू लागली. सदाशिव पेठेत आणखी मोठी जागा भाड्याने घेण्यात आली. हळूहळू ऑर्डर वाढू लागल्या. त्याचा विचार करूनच २००३मध्ये कोथरूड येथील औद्योगिक क्षेत्रात मोठी जागा घेण्यात आली. आज तेथेच जवळपास २० हजार चौरस फूट जागेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नवीन की-बोर्डचे उत्पादन केले जाते. २०० चौरसफूट ते २० हजार चौरस फूट हा कीट्रॉनिक्सचा प्रवास वाखाणण्याजोगा आहे. औषधे, इंजिनीअरिंग, ऑटोमोबाइल, रेल्वे, आदरातिथ्य आदी क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून आधुनिक प्रकारच्या नव्या पिढीतील की-बोर्डची मागणी गेल्या काही वर्षांत वाढू लागली. ही मागणी ऑटोमेशन, एआय तंत्रज्ञानाचा लीलया वापर करून कीट्रॉनिक्स पूर्ण करीत आहे. १९९८ मध्ये राजेश कुलकर्णी यांचा विवाह झाला. त्यांच्या पत्नी मृणाल कुलकर्णी तेव्हापासूनच कंपनीमध्ये सक्रिय सहभागी झाल्या. सध्या त्या संचालिका या नात्याने ‘कीट्रॉनिक्स’मधील मनुष्यबळ विकास, ऑफिस व्यवस्थापन या जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत आहेत..‘अच्छे दिन’ येणार!‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेचा स्वीकार करून कीट्रॉनिक्सची सगळी उत्पादने ही ‘मेक इन इंडिया’ तत्त्वावर तयार केली जातात. यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी देऊ केलेल्या सबसिडीचा फायदा कीट्रॉनिक्सला मिळाला आहे. एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी सरकारदरबारी होत असलेले प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. ऑटोमेशन, एआय तंत्रज्ञान, ऑप्टिकल बाँडिंग, तसेच इनपुट डिव्हाइस या सध्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून प्रत्यक्ष उत्पादन करणारी कीट्रॉनिक्स ही एमएसएमई क्षेत्रातील बहुधा एकमेव कंपनी असावी,’ असे सांगताना राजेश कुलकर्णी म्हणाले, की या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आम्ही मोठी गुंतवणूक केली आहे. याचा फायदा आम्हाला देश-विदेशांतील कंपन्यांच्या गरजेनुसार की-बोर्ड उत्पादनासाठी होत आहे. भविष्याचा विचार करूनच आम्ही हे पाऊल टाकले आहे.की-बोर्ड निर्मितीचा उद्योग सध्या एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्राला वेगाने आपल्या कवेत घेत आहे. त्यामुळेच भविष्यकाळात हा उद्योग कात टाकून नव्या रूपात आकारास येणार आहे. यामुळे या क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत हे नक्की. यासाठी कीट्रॉनिक्स कंपनी सज्ज झाली आहे. एका छोट्या जागेत सुरू झालेली ही कंपनी की-बोर्ड उत्पादन क्षेत्रात मोठी कामगिरी करीत आहे. म्हणूनच ‘लहानसुद्धा महान असती’ असे आवर्जून म्हणावेसे वाटते. पुण्यातील (लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ) 