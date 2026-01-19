तिमाही निकाल बाजारासाठी ‘टर्निंग पॉइंट’

गौरव बोरा (शेअर बाजार विश्लेषक)अर्थवेधआर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीच्या काळात दिवाळी, लग्नसराई, वर्षअखेरीची खरेदी याद्वारे मोठी उलाढाल होते, त्यामुळे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल हे बाजारासाठी ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरतात. कारण बाजारातील शेअरचे भाव शेवटी कंपन्यांचा नफा, विक्री आणि पुढील अंदाज यावरच टिकतात. तिसऱ्या तिमाहीतील निकालांमधून बाजाराला तीन महत्त्वाचे संकेत मिळतात. विक्री वाढली का? नफा वाढला का? आणि पुढील तिमाहीबद्दल कंपनीचा अंदाज काय आहे? विक्री वाढूनही खर्च वाढला आणि नफा घटला, तर बाजार निराश होतो. त्यामुळे गुंतवणूकदार फक्त विक्री नाही, तर नफा आणि नफ्याचे प्रमाणही तपासतात..गेल्या सहामाहीमध्ये नफ्याचा आलेख खालच्या दिशेने किंवा स्थिर होता, पण डिसेंबर तिमाहीमध्ये तो अचानक वरच्या दिशेने जाताना दिसत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील तिसरी तिमाही भारतीय बाजारासाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरत आहे. आयटी क्षेत्रात इन्फोसिसने ८.९ टक्के वाढ नोंदवली असून, टीसीएसने जागतिक स्तरावर मजबूत पकड मिळवली आहे. बँकिंग क्षेत्रात एचडीएफसी बँकेने १७ टक्के नफा कमावून आणि ‘एनपीए’ कमी करून भक्कम आधार दिला आहे. वाहन क्षेत्रात मारुती आणि टाटा मोटर्सने ग्रामीण मागणीच्या जोरावर उभारी घेतली आहे. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता भारतीय बाजाराला प्रभावित करू शकते. अनेक लहान कंपन्यांमध्ये वाढत्या खर्चामुळे नफ्यावर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे..निष्कर्षतिमाही निकाल खरोखरच ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरतील की नाही, हे कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीवर अवलंबून असेल. त्यांचा नफा सरासरी १६ टक्क्यांच्या वर राहिला, तर शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळू शकते..तिमाही निकालाची वैशिष्ट्ये१. नफ्यात मोठी वाढ : मोतीलाल ओसवाल कंपनीच्या मते, या तिमाहीत कंपन्यांचा नफा वार्षिक आधारावर १६ टक्क्यांनी वाढू शकतो. आठ तिमाहींमधील ही सर्वोच्च वाढ असेल.२. आर्थिक क्षेत्राकडे नेतृत्व : बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) या तिमाहीचे नेतृत्व करतील. ‘एनबीएफसी’ क्षेत्राचा नफा २६ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे, तर बँकांचे कर्ज वितरण १२.४ टक्क्यांच्या आसपास राहील.३. वाहन उद्योगात तेजी : जीएसटी दरकपातीचा फायदा या तिमाहीत दिसत आहे. वाहन क्षेत्राचा नफा २५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.४. निर्यात क्षेत्रावर दबाव : आयटी सेवा, फार्मा आणि केमिकल्स यांसारख्या निर्यातक्षम क्षेत्रांना जागतिक मंदी आणि व्यापार धोरणांमुळे आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.