‘आरबीआय’च्या रडारवर ‘क्रिप्टो’

ॲड. सुनील टाकळकर (ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार)स्मार्ट माहिती भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सध्या दोन मोठे प्रवाह चर्चेत आहेत. एक म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवरील वाढते नियंत्रण आणि दुसरा म्हणजे व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी आलेले 'टोकनायझेशन'. रिझर्व्ह बँकेने या दोन्ही क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत..४९ एक्स्चेंज आणि नियमनकेंद्र सरकारने अलीकडेच ४९ क्रिप्टो एक्स्चेंजना 'फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट' (FIU) अंतर्गत नोंदणीकृत केले आहे. आता हे प्लॅटफॉर्म सरकारच्या देखरेखीखाली आहेत. यामुळे मनी लाँडरिंगसारख्या गैरप्रकारांना आळा बसेल. गुंतवणूकदारांसाठी हा मोठा दिलासा आहे, कारण आता त्यांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील..क्रिप्टोसाठी टोकनायझेशनक्रिप्टो करन्सीच्या जगात 'टोकन' म्हणजे एका विशिष्ट ब्लॉकचेनवर आधारित असलेली डिजिटल मालमत्ता. भारतात क्रिप्टो करन्सी व्यवहारातील टोकनायझेशन विकसित होत आहे. यात रिझर्व्ह बँक, भांडवली बाजार नियामक 'सेबी' आणि फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटचे नियमन आहे. याबाबतीत पूर्णपणे स्वतंत्र नियमन नाही; पण सध्याच्या कायद्यातील असलेल्या नियमांचे पालन करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे याची संयुक्त जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. या बाबतीत परकी चलन व्यवस्थापन (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट) या कायद्याअंतर्गत क्रॉस बॉर्डर व्यवहार (फॉरेन वॉलेट ट्रान्सफर) करंट किंवा कॅपिटल अकाउंट म्हणून गणले जातात. लिबराइज्ड रेमिटन्सच्या मर्यादा पाळाव्या लागतात. भारतीय रहिवाशांना परकी चलन वापरून क्रिप्टो खरेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली पाळावी लागते; तसेच क्रिप्टो व्यवहार पारदर्शक व्हावेत म्हणून ई-केवायसी आणि बँक खात्याबाबत नवे नियम जारी केले आहेत. .त्यामुळे क्रिप्टो व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांची ई-केवायसी सोबत पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि इतर कागदोपत्री पुरावे घेऊन त्याची पडताळणी करण्यात येते. बँक अकाउंट संबंधित तो त्याच व्यक्तीचा आहे की नाही हे पाहण्यासाठी किमान एक रुपयाचा व्यवहार करून खात्री केली जाते. त्यानंतरच क्रिप्टो व्यवहार करण्यास परवानगी दिली जाते..रिझर्व्ह बँकेने २०२५ मध्ये 'क्रिप्टो फ्रेमवर्क' जारी केले. यात बँकांना क्रिप्टो एक्स्चेंजना मर्यादित सेवा देण्याची परवानगी दिली. रिपोर्टिंगचे नियम कडक केले आणि डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट वाढवले..पुढील योजनाअर्थमंत्रालय, 'सेबी' आणि रिझर्व्ह बँक क्रिप्टो एक्स्चेंजच्या नियामक फ्रेमवर्कवर चर्चा करत आहेत, ज्यात 'सेबी' मुख्य नियामक असेल आणि रिझर्व्ह बँक सीमाशुल्क प्रवाह हाताळेल. डिजिटल रुपी विस्तार आणि कठोर रिपोर्टिंग सुरू राहील. यामुळे क्रिप्टोला संरचित मान्यता मिळू शकते..