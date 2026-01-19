‘आरबीआय’च्या रडारवर ‘क्रिप्टो’

Sakal Money

भारतामध्ये क्रिप्टो करन्सी व्यवहारांवर आरबीआय, सेबी आणि FIU यांचे नियमन वाढत असून गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे. टोकनायझेशन, ई-केवायसी आणि डिजिटल रुपीमुळे क्रिप्टो व्यवहार अधिक पारदर्शक होत आहेत.
Crypto Regulation in India: RBI’s Growing Oversight

ॲड. सुनील टाकळकर (ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार)

​भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सध्या दोन मोठे प्रवाह चर्चेत आहेत. एक म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवरील वाढते नियंत्रण आणि दुसरा म्हणजे व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी आलेले ‘टोकनायझेशन’. रिझर्व्ह बँकेने या दोन्ही क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत.

