Premium|RBI Customer Protection : यूपीआयपासून डिजिटल कर्जापर्यंत; ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आरबीआयने घेतला मोठा निर्णय

दिलीप घाटे - dilipghate२@gmail.comमोबाईल बँकिंग, यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग आणि डिजिटल कर्जामुळे आर्थिक व्यवहारांचा वेग प्रचंड वाढला आहे; मात्र याचबरोबर ग्राहकांची दिशाभूल, लपविलेले शुल्क, चुकीच्या आर्थिक योजना विकणे आणि डिजिटल फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापक अंतिम निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश डिजिटल बँकिंग अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि ग्राहकाभिमुख बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.गेल्या काही वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे आमूलाग्र बदल झाले आहेत. मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, यूपीआय, डिजिटल कर्ज, डिजिटल विमा आणि ऑनलाइन गुंतवणूक यांसारख्या सेवांमुळे आर्थिक व्यवहार घरबसल्या काही सेकंदांत पूर्ण होऊ लागले आहेत. बँकेच्या शाखेत जाणे, रांगेत उभे राहणे किंवा कागदपत्रांचा पसारा सांभाळणे, या अनेक गोष्टी आता भूतकाळात जमा होत आहेत. या बदलामुळे आर्थिक सर्वसमावेशनालाही मोठी चालना मिळाली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंतही बँकिंग सेवा पोहोचल्या आहेत. सरकारी अनुदाने, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, थेट लाभ हस्तांतर आणि लघुउद्योजकांसाठी कर्जपुरवठा या सर्व प्रक्रियांमध्ये डिजिटल बँकिंगने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याचवेळी काही नवी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत..डिजिटल बँकिंगमधील आव्हानेया सुविधांसोबत अनेक नव्या समस्या निर्माण झाल्या. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, सायबर गुन्हेगारांची वाढती सक्रियता, दिशाभूल करणारे डिजिटल डिझाइन, ग्राहकांच्या नकळत सुरू होणाऱ्या सशुल्क सेवा, लपविलेले शुल्क आणि चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक योजना विकण्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत गेल्या. अनेक तक्रारी अशाही होत्या, की ग्राहकांची फसवणूक केवळ सायबर गुन्हेगारांनीच नव्हे, तर काही बँका, वित्तीय संस्था किंवा त्यांच्या एजंटांनीही चुकीची माहिती देऊन केली. या पार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’ने ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वंकष निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांचा उद्देश केवळ नियम कडक करणे नसून, डिजिटल बँकिंगमध्ये विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा आहे.‘आरबीआय’ने केलेले प्रमुख बदल१) डार्क पॅटर्न्स : डिजिटल जगातील अदृश्य सापळेडिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अनेक निर्णय ग्राहक स्वतः घेत असल्याचे दिसते; परंतु प्रत्यक्षात काही ॲप किंवा वेबसाइट ग्राहकांना विशिष्ट पर्याय निवडण्यासाठी मानसशास्त्रीय पद्धतीने प्रवृत्त करतात. या तंत्रांना ‘डार्क पॅटर्न्स’ असे म्हटले जाते. उदा. एखाद्या सशुल्क सेवेचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी ‘ॲक्सेप्ट’ (Accept) किंवा ‘कंटिन्यू’ (Continue) हे बटण मोठ्या आकारात आणि आकर्षक रंगात दाखवले जाते; तर ‘डिक्लाइन’ (Decline), ‘स्किप’ (Skip) किंवा ‘लेटर’ (Later) हे पर्याय लहान, फिकट किंवा सहज न दिसणाऱ्या ठिकाणी ठेवले जातात. काही ठिकाणी ‘ऑफर काही मिनिटांत संपणार’, ‘त्वरित निर्णय घ्या’ किंवा ‘ही संधी पुन्हा मिळणार नाही’ अशा संदेशांद्वारे कृत्रिम तातडीची भावना निर्माण केली जाते.डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील डार्क पॅटर्न्स‘फ्री ट्रायल’च्या नावाखाली नंतर आपोआप शुल्क आकारणे.‘कॅन्सल’ किंवा ‘डिक्लाइन’ पर्याय लपवून ठेवणे.शुल्काची माहिती अत्यंत बारीक अक्षरांत देणे.ग्राहकाच्या नकळत विमा किंवा इतर सेवा सुरू होणे.‘स्कीप’पेक्षा ‘कंटिन्यू’ बटण अधिक ठळक ठेवणे.अटी व शर्ती मुद्दाम गुंतागुंतीच्या भाषेत लिहिणे.‘आरबीआय’च्या निर्देशांनुसार अशा प्रकारच्या डिझाइनचा वापर करता येणार नाही. ग्राहकाला ‘होय’ आणि ‘नाही’ हे दोन्ही पर्याय समान स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत. कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव किंवा दिशाभूल न करता ग्राहकाला निर्णय घेता यावा, हा या नियमाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल व्यवहार करताना ग्राहकाला अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. नकळत अतिरिक्त सेवा स्वीकारल्या जाण्याचे प्रकार कमी होतील आणि आर्थिक निर्णय अधिक माहितीच्या आधारे घेता येतील.२) माहितीपूर्ण संमती आवश्यकडिजिटल व्यवहारात ग्राहकाची संमती हा सर्वांत महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, अनेक डिजिटल अर्जांमध्ये विमा, सदस्यत्व किंवा इतर सशुल्क सेवांचे पर्याय आधीच निवडलेले (Pre-selected) असत. ग्राहकाने केवळ ‘नेक्स्ट’ किंवा ‘प्रोसीड’वर क्लिक केले, की अतिरिक्त सेवा आपोआप सुरू होत असे. ‘आरबीआय’ने या पद्धतीला पूर्णविराम दिला आहे. आता कोणतेही चेकबॉक्स आधीच ‘टिक’ केलेले असणार नाहीत. ग्राहकाने स्वतः स्पष्टपणे संमती दिल्यानंतरच संबंधित सेवा सुरू करता येईल. याशिवाय, संमती घेण्यापूर्वी बँकेने ग्राहकाला सेवेचे स्वरूप, शुल्क आणि इतर आकारणी, संभाव्य आर्थिक जोखीम, अटी व शर्ती, सेवा रद्द करण्याची प्रक्रिया, भविष्यातील आर्थिक परिणाम या बाबींची माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. ग्राहकाला सर्व माहिती समजल्यानंतरच त्याची संमती वैध मानली जाईल. यामुळे ग्राहकाला नको असलेल्या सेवा नकळत सुरू होणार नाहीत. प्रत्येक आर्थिक निर्णय पूर्ण माहितीच्या आधारे घेण्याची संधी मिळेल..३) मिस-सेलिंग : चुकीच्या विक्रीला स्पष्ट लगामआर्थिक क्षेत्रातील ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये मिस-सेलिंग हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी किंवा अधिक कमिशन मिळविण्यासाठी ग्राहकाच्या गरजेशी विसंगत आर्थिक योजना विकल्या जाण्याचे प्रकार अनेक वर्षांपासून घडत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिक, नवोदित गुंतवणूकदार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी जागरूक ग्राहकांना बसतो. सर्वसाधारणपणे मुदत ठेव (एफडी) करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाला ‘यात जास्त परतावा मिळेल’ असे सांगून विमा योजना किंवा बाजाराशी निगडित गुंतवणूक योजना विकल्या जातात. प्रत्यक्षात त्या योजनांमध्ये जोखीम, लॉक-इन कालावधी किंवा इतर महत्त्वाच्या अटी असतात; मात्र त्या ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगितल्या जात नाहीत. परिणामी, अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास ग्राहक आर्थिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे अडचणीत येतो. या पार्श्वभूमीवर, ‘आरबीआय’ने प्रथमच मिस-सेलिंगची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. त्यानुसार पुढील बाबी अयोग्य विक्रीपद्धती मानल्या जातील-योजनांचे फायदे अतिशयोक्तीने सांगणे आणि जोखीम लपविणे.महत्त्वाच्या अटी बारीक अक्षरांत किंवा क्लिष्ट भाषेत देणे.ग्राहकाच्या गरज, वय किंवा आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता योजना विकणे.ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय सशुल्क सेवा जोडणे.एका आर्थिक योजनेला दुसऱ्या योजनेचे स्वरूप असल्याचा चुकीचा आभास निर्माण करणे.‘आरबीआय’ने दिलेली ही स्पष्ट व्याख्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे तक्रार करताना ग्राहकाकडे स्पष्ट आधार असेल, तर बँका आणि त्यांच्या एजंटांनाही विक्री प्रक्रियेत अधिक जबाबदारीने वागावे लागेल. यामुळे ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन किंवा दिशाभूल करून आर्थिक योजना विकण्याचे प्रकार कमी होतील. ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडण्याची संधी मिळेल.४) सक्तीच्या ‘बंडलिंग’वर आळागृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज घेताना अनेक ग्राहकांना अतिरिक्त विमा, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर आर्थिक योजना घेण्याचा आग्रह केला जातो. काही वेळा तर या योजना घेतल्याशिवाय कर्ज मंजूर होणार नाही, असा समज निर्माण केला जातो. ही पद्धत ‘बंडलिंग’ किंवा ‘क्रॉस-सेलिंग’ म्हणून ओळखली जाते. उदा. गृहकर्जासोबत विशिष्ट विमा योजना घेण्याची सक्ती केली जाते किंवा कर्जाच्या रकमेतच विम्याचा प्रीमियम समाविष्ट केला जातो. त्यामुळे ग्राहकावर अनावश्यक आर्थिक भार पडतो.‘आरबीआय’च्या नव्या निर्देशांनुसार ग्राहकाला प्रत्येक आर्थिक सेवा स्वतंत्रपणे निवडण्याचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ, कर्जमंजुरीसाठी विमा घेणे बंधनकारक असल्याचा आभास निर्माण करता येणार नाही, विशिष्ट कंपनीचाच विमा घेण्यास भाग पाडता येणार नाही; तसेच ग्राहकाला आवश्यक सेवा स्वतंत्रपणे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. ग्राहकावर अनावश्यक खर्च लादला जाणार नाही. त्याला स्वतःच्या गरजेनुसार आणि पसंतीनुसार आर्थिक योजना निवडता येतील..Premium|Urban Cooperative Banks : सहकारी बँकांचे स्वरूप कॉर्पोरेटसदृश होणार?.५) शुल्क, व्याजदर, जोखमींमध्ये पारदर्शकताडिजिटल बँकिंगमधील आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे लपविलेले शुल्क. अनेकदा ग्राहकाला कमी व्याजदर किंवा शून्य प्रक्रिया शुल्काचे आकर्षण दाखवले जाते; मात्र व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर विविध शुल्क, दंडकिंवा अतिरिक्त आकारणी समोर येते. ‘आरबीआय’ने या अपारदर्शकतेवर स्पष्टपणे बोट ठेवले आहे. आता बँका आणि डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांना पुढील बाबी ग्राहकासमोर स्पष्टपणे मांडाव्या लागतील-सर्व प्रकारची शुल्के आणि आकारणी, प्रक्रिया शुल्क, वार्षिक शुल्क, मुदतपूर्व कर्जफेडीवरील दंड, विलंब शुल्क, व्याजदर आणि त्यामधील बदलाच्या अटी, योजनेशी संबंधित जोखीम.याशिवाय ग्राहकाला कर्जाचा प्रत्यक्ष वार्षिक खर्च (Annual Percentage Rate- APR) व्यवहारापूर्वीच स्पष्टपणे सांगणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्राहकाला वेगवेगळ्या कर्ज पर्यायांची योग्य तुलना करता येईल. ‘आरबीआय’ने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. अटी व शर्ती केवळ कायदेशीर इंग्रजीत न देता ग्राहकाला सहज समजेल, अशा सोप्या भाषेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार प्रादेशिक भाषेचाही वापर अपेक्षित आहे. यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वीच ग्राहकाला प्रत्यक्ष खर्च, जोखीम आणि अटी स्पष्ट होतील. त्यामुळे चुकीचे आर्थिक निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होईल.६) ग्राहकाला परताव्याचा हक्क‘आरबीआय’च्या नव्या निर्देशांतील सर्वांत महत्त्वाचा आणि ग्राहकाभिमुख बदल म्हणजे मिस-सेलिंग किंवा दिशाभूल झाल्यास ग्राहकाला दिलासा मिळण्याची स्पष्ट जबाबदारी बँकांवर टाकणे. यापूर्वी चुकीची आर्थिक योजना विकली गेल्याची तक्रार केल्यानंतर ग्राहकाला बँक, बँकिंग लोकपाल किंवा ग्राहक न्यायालय अशा विविध स्तरांवर पाठपुरावा करावा लागत असे. अनेकदा या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागत असल्याने अनेक ग्राहक तक्रारच करीत नसत. आता परिस्थिती बदलण्याची अपेक्षा आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकृत एजंटने ग्राहकाची दिशाभूल करून योजना विकल्याचे अथवा ‘आरबीआय’च्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, संबंधित बँकेला त्या व्यवहाराचा पुनर्विचार करून आवश्यक ती सुधारात्मक कारवाई करावी लागेल. परिस्थितीनुसार ग्राहकाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई किंवा परतावाही द्यावा लागू शकतो. यामुळे बँकांना केवळ विक्री वाढविण्यापेक्षा विक्रीची गुणवत्ता आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकविण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल.७) आक्रमक विक्री पद्धतींवर निर्बंधकर्ज, क्रेडिट कार्ड किंवा विमा यांसाठी वारंवार येणारे फोन, संदेश आणि ई-मेल हा अनेक ग्राहकांच्या दैनंदिन त्रासाचा भाग बनला आहे. काही वेळा ‘प्री-अप्रूव्ह्ड लोन’, ‘ऑफर आजच संपणार’ किंवा ‘तत्काळ निर्णय घ्या’ अशा संदेशांद्वारे ग्राहकांवर मानसिक दबाव आणला जातो. ‘आरबीआय’ने या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.ग्राहकांशी संपर्क साधताना त्यांची गोपनीयता, सोयीची वेळ आणि स्पष्ट संमती यांचा आदर करणे आवश्यक असेल. याहून महत्त्वाचे म्हणजे बँकांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन (Incentive) योजनांचाही फेरविचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ विक्रीच्या आकडेवारीवर भर न देता ग्राहकांना योग्य माहिती देणे, त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादने सुचविणे आणि तक्रारींचे प्रभावी निवारण करणे या बाबींनाही महत्त्व द्यावे लागेल. यामुळे आता अनावश्यक फोन, संदेश आणि दबावाखाली घेतले जाणारे आर्थिक निर्णय कमी होतील. ग्राहकाला स्वतःच्या गतीने आणि माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येईल..८) ‘ऑप्ट-आउट’ची सोपी सुविधाआज अनेक ग्राहकांच्या मोबाईलवर आणि ई-मेलवर विविध बँका व वित्तीय संस्थांचे प्रचारात्मक संदेश सतत येत असतात. या संदेशांमधून बाहेर पडण्याची म्हणजेच ‘ऑप्ट-आउट’ची(Opt-out) प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीची असते. नव्या निर्देशांनुसार प्रत्येक बँकेने ग्राहकाला प्रचारात्मक संदेश नको असल्यास ते सहजपणे बंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ही प्रक्रिया सोपी, स्पष्ट आणि विनामूल्य असावी. ग्राहकाने एकदा ‘ऑप्ट-आउट’ची विनंती केल्यानंतर त्याचा आदर करणे बँकेसाठी बंधनकारक असेल. ग्राहकाच्या इच्छेविरुद्ध पुन्हा प्रचारात्मक संदेश पाठविणे किंवा फोन करणे योग्य ठरणार नाही. या नियमामुळे ग्राहकांच्या डिजिटल गोपनीयतेचे संरक्षण अधिक प्रभावी होईल आणि अनावश्यक प्रचारात्मक संदेशांचा त्रास कमी होईल.‘ग्राहक-केंद्रित बँकिंग’ संकल्पनेला बळ‘आरबीआय’च्या नव्या निर्देशांचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे भारतीय बँकिंग क्षेत्रात ‘ग्राहक-केंद्रित बँकिंग’ या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. डिजिटल बँकिंगचा विस्तार हा केवळ तंत्रज्ञानाचा विषय नाही; तो ग्राहकांच्या विश्वासाशीही तितकाच संबंधित आहे. पारदर्शकता, स्पष्ट संमती, योग्य माहिती, न्याय्य विक्रीपद्धती आणि प्रभावी तक्रार निवारण या बाबींवर भर दिल्यास ग्राहकांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. परिणामी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाही दीर्घकालीन आधार मिळेल. यादृष्टीने विचार करता, ‘आरबीआय’चे नवे निर्देश हीच मूल्यव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.ग्राहकांसाठी विविध बदलांचे महत्त्व‘आरबीआय’च्या निर्देशांचा सर्वसामान्य ग्राहकांना पुढीलप्रकारे फायदा होऊ शकतो-लपविलेल्या शुल्कांवर नियंत्रणआर्थिक योजनांची स्पष्ट माहितीचुकीच्या विक्रीत घटसक्तीच्या बंडलिंगला आळामाहितीपूर्ण संमतीची हमीडिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षणतक्रार निवारण प्रक्रियेत अधिक उत्तरदायित्वविशेषतः ग्रामीण भागातील आणि डिजिटल साक्षरता कमी असलेल्या ग्राहकांसाठी हे बदल अधिक महत्त्वाचे ठरतील. कारण आर्थिक व्यवहार करताना कोणती सेवा स्वीकारली जात आहे, तिचा खर्च किती आहे आणि त्यातील जोखीम काय आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळाल्यास चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होईल.डिजिटल व्यवहार करताना...कोणतेही चेकबॉक्स न वाचता स्वीकारू नका.शुल्क, व्याजदर आणि दंड यांची माहिती आधी घ्या.अटी व शर्ती समजून घेतल्याशिवाय ‘ॲक्सेप्ट’ (Accept) करू नका.कोणतीही अतिरिक्त सेवा सक्तीने स्वीकारू नका.संशयास्पद लिंक किंवा संदेशांवर क्लिक करू नका.चुकीची विक्री झाल्याचे वाटल्यास बँकेकडे तक्रार करा.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९९२३०५६६४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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